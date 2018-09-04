مقتل‭ ‬ستة‭ ‬برصاص‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬البصرة

البصرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬ستة‭ ‬متظاهرين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الحكومي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تظاهرات‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭.‬

حيث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬قوية‭.‬

وقال‭ ‬مهدي‭ ‬التميمي‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬متظاهرين‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬بجروح‮»‬،‭ ‬متهماً‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬بفتح‭ ‬النار‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬أطباء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬متظاهرين،‭ ‬اثنان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وواحد‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭.‬

ومساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬احتشد‭ ‬الآلاف‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬المحافظة،‭ ‬ورشق‭ ‬بعضهم‭ ‬المبنى‭ ‬بقنابل‭ ‬حارقة‭ ‬ومفرقعات‭ ‬كما‭ ‬لاحظ‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وردت‭ ‬الشرطة‭ ‬بقنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬واطلاق‭ ‬النار‭.‬

ويظهر‭ ‬فيديو‭ ‬بثه‭ ‬نشطاء‭ ‬شابين‭ ‬في‭ ‬المشرحة‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬جرح‭ ‬بالرصاص‭ ‬على‭ ‬صدغ‭ ‬احدهما‭.‬

ووفقاً‭ ‬لمصادر‭ ‬طبية،‭ ‬فقد‭ ‬أصيب‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭.‬

واعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬أمر‭ ‬ب»عدم‭ ‬اطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬باتجاه‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬الهواء‮»‬‭.‬