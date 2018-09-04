غارات‭ ‬روسية‭ ‬مكثفة‭ ‬تمهد‭ ‬لعملية‭ ‬سورية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬

ديمستورا: تجدد القصف علامة لتعثر المفاوضات التركية الروسية
بيروت – طهران – الزمان
تستهدف الطائرات الحربية الروسية الثلاثاء محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، غداة تحذير واشنطن دمشق من شن عملية عسكرية قد تؤدي إلى «مأساة إنسانية”.وقال دي مستورا ان الغارات الروسية علامة على تعثر المباحثات التركية الروسية وذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء .فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء إن إيران تبذل جهودا لاخراج المسلحين من آخر معقل للفصائل المقاتلة في سوريا «بأقل تكلفة بشرية».
ونقلت وكالة ارنا عن ظريف قوله «نبذل جهدنا لي تم (حل) الوضع في ادلب عبر خروج الارهاب من هذه المنطقة باقل نسبة من التكلفة البشرية».
وتزامنت الغارات مع إعلان موسكو أن الجيش السوري «يستعد لحل» مشكلة «الإرهاب» في إدلب، كما تأتي قبل أيام من قمة بين موسكو وطهران وأنقرة من المفترض أن تحدد مستقبل هذه المنطقة، التي تُعد آخر أبرز معاقل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المعارضة في سوريا.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الثلاثاء أن الجيش السوري «يستعد لحل» مشكلة «الارهاب» في محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل المعارضة في سوريا.
وتابع بيسكوف في مؤتمر صحافي أن «الوضع في إدلب لا يزال موضع اهتمام خاص من قبل موسكو ودمشق وأنقرة وطهران» وذلك قبل يومين على قمة مقررة في طهران بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا. وأضاف «نعلم أن القوات المسلحة السورية تستعد لحل المشكلة».
وبعد استعادتها السيطرة على كامل دمشق ومحيطها ثم الجنوب السوري العام الحالي، وضعت قوات النظام نصب أعينها محافظة إدلب، وبدأت منذ أكثر من شهر بإرسال التعزيزات العسكرية تلو الأخرى إلى خطوط الجبهة تمهيداً لعملية وشيكة.
ويرجح محللون أن تقتصر العملية العسكرية بداية على مناطق محدودة ولكن أيضاً استراتيجية مثل جسر الشغور لمحاذاتها لمحافظة اللاذقية (غرب)، التي يتحدر منها الرئيس السوري بشار الأسد.
وشنّت الطائرات الحربية الروسية الثلاثاء غارات استهدفت مناطق عدة في إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن القصف يأتي «بعد توقف استمر 22 يوماً ويطال مناطق عدة في جنوب وجنوب غرب المحافظة» تسيطر عليها هيئة تحرير الشام مثل جسر الشغور أو فصائل معارضة مثل أريحا.
وأسفر القصف عن مقتل تسعة مدنيين بينهم خمسة أطفال وإصابة عشرة آخرين بجروح، وفق المرصد الذي أشار إلى أن الأطفال ينتمون إلى عائلة واحدة، وقتلوا في غارة على مدينة جسر الشغور.
وتأتي الغارات، بحسب عبد الرحمن، «غداة استهداف الفصائل المقاتلة في إدلب مواقع لقوات النظام في محافظة اللاذقية ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر».
وفي بلدة محمبل في جنوب غرب إدلب، شاهد مراسل الصحافة الفرنسية حريقاً كبيراً في محطة محروقات استهدفتها ضربة جوية وكان فريق الدفاع المدني يعمل على اخماده. وأشار إلى أن الطائرات الحربية لا تزال تحلق في أجواء المنطقة.
وتأتي الغارات الروسية قبل أربعة أيام من قمة تجمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان. ومن المتوقع أن تحدد القمة مستقبل إدلب، التي تٌعد مع أجزاء من المحافظات المحاذية لها آخر مناطق اتفاق خفض التوتر الذي ترعاه الدول الثلاث.
كما تأتي غداة تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب دمشق من شن هجوم في إدلب. وقال في تغريدة على موقع تويتر إن «على الرئيس السوري بشار الأسد ألا يهاجم بشكل متهوّر محافظة إدلب. سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانياً جسيماً إذا ما شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة».
وأضاف «يمكن لمئات الآلاف من الناس أن يُقتلوا. لا تدعوا هذا الامر يحدث».