ليبيا‭: ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬تتسبب‭ ‬بنزوح‭ ‬الآلاف‭ ‬

طرابلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

تسببت‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭ ‬ومحيطها‭ ‬بنزوح‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستعد‭ ‬فيه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬محادثات‭ ‬ترمي‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬العنف‭.‬

وأدت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬متنازعة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬وجرح‭ ‬138‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭.‬

واجبر‭ ‬اشتداد‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الضواحي‭ ‬الجنوبية‭ ‬لطرابلس‭ ‬1825‭ ‬عائلة‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬الى‭ ‬بلدات‭ ‬مجاورة‭ ‬أو‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬داخل‭ ‬العاصمة،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬النازحين‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬كثيرين‭ ‬غيرهم‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬عالقين‭ ‬داخل‭ ‬منازلهم،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬يرفضون‭ ‬المغادرة‭ ‬خشية‭ ‬تعرض‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬للنهب‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العائلات‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬الى‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الإغاثة‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لهم‭ ‬تعرضت‭ ‬لاعتداء‭ ‬من‭ ‬مسلحين‭ ‬غير‭ ‬معروفين‭ ‬قاموا‭ ‬بسرقة‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭. ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬ساد‭ ‬الهدوء‭ ‬ليلا‭ ‬استؤنف‭ ‬القتال‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الضواحي‭ ‬الجنوبية‭ ‬لطرابلس‭. ‬وتزامن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬توجيه‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬‮«‬يونسميل‮»‬‭ ‬دعوة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‮»‬‭ ‬لحضور‭ ‬مباحثات‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬بهدف‭ ‬وقف‭ ‬العنف،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البعثة‭.‬

وقالت‭ ‬سوزان‭ ‬غوشة‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬مغلقة‭ ‬بوجه‭ ‬الصحافة‭ ‬رافضة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬دعوتها‭ ‬أو‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬فيه‭ ‬الاجتماع‭. ‬وأعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حالة‭ ‬الطوارىء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ومحيطها‭.‬

ومنذ‭ ‬الإطاحة‭ ‬بمعمر‭ ‬القذافي‭ ‬تتنازع‭ ‬جماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭.‬

وفي‭ ‬البدء‭ ‬كانت‭ ‬المواجهات‭ ‬الحالية‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬من‭ ‬طرابلس‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬وبين‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ترهونة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬60‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬مجموعات‭ ‬أخرى‭ ‬قدمت‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬مصراتة‭ (‬200‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬طرابلس‭).‬

ووجدت‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬جيش‭ ‬أو‭ ‬قوات‭ ‬أمنية‭ ‬نظامية‭ ‬فعالة‭ ‬نفسها‭ ‬مجبرة‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬طرابلس‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬للانتفاضة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بوجه‭ ‬القذافي‭.‬

وتتنازع‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬حكومتان‭ ‬متنافستان،‭ ‬الأولى‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًا‭ ‬ومقرها‭ ‬طرابلس‭ ‬ويديرها‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬والثانية‭ ‬حكومة‭ ‬موازية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬يدعمها‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‮»‬‭ ‬وأعلنها‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭.‬