تنافس‭ ‬مبكر‭ ‬لشغل‭ ‬مناصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ومساعديه

القاهرة – مصطفى عمارة
كشفت مصادر بجامعة الدول العربية أن تنافساً عربياً بدأ مبكراً لشغل المناصب الرئيسية بالجامعة العربية وعلى رأسها منصب الأمين العام للجامعة والأمناء المساعدين ، وأكد مصدر دبلوماسي أن مصر تجهز السفير محمد العرابي لترشيحه لمنصب الأمين العام للجامعة العربية مع بداية العام المقبل نظرا لخبراته الدبلوماسية الكبيرة فيما يتنافس عدد من الدول العربية وفى مقدمتها الكويت والجزائر والعراق على شغل مناصب الأمناء المساعدين فى الشئون المالية والإدارية والقانونية . ويلعب تمويل الدول الاعضاء للجامعة في حسم المناصب التي تلي الامين العام .
فيما قال مصدر بجامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون فى دورتهم العادية التى تعقد يوم الثلاثاء القادم برئاسة السودان القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا بعد أن تقدم الأردن بطلب الى الأمين العام لإدراج هذا الموضوع على رأس جدول الأعمال نظرا لخطورة هذا القرار وتداعياته على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين .
وفى تصريحات خاصة للزمان قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح أن القرار الأمريكي يثبت أن أمريكا ليست فقط منحازة لإسرائيل ولكن فى حالة اصطفاف كامل معها وهو ما تجلى فى قرارات الرئيس الأمريكي التى إتخذها منذ توليه الرئاسة وعلى رأسها نقل السفارة الأمريكية للقدس وأضاف أننا ندرس التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمواجهة القرار وإتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تفجر الأوضاع ومهما كانت الضغوط الامريكية فإن الشعب الفلسطيني وقيادته مصرين على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على أراضي الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس لأن المبادئ لا تباع بالدولارات .
فيما أكد عزام الأحمد القيادي بحركة فتح وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن القرار الأمريكي لن يجبر القيادة الفلسطينية على تغيير موقفها كما أنه يؤكد صحة قرار القيادة الفلسطينية باعتبار الولايات المتحدة ليست شريكا فى عملية السلام لأنها وسيط غير نزيه وسوف يزيد هذا القرار الشعب الفلسطيني إصرارا على استرداد حقوقه .