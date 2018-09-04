اسبانيا‭ ‬تلغي‭ ‬بيع‭ ‬400‭ ‬قنبلة‭ ‬موجهة‭ ‬بالليزر‭ ‬للسعودية

النيابة‭ ‬تطلب‭ ‬الإعدام‭ ‬للداعية‭ ‬سلمان‭ ‬العودة‭ ‬

مدريد‭ – ‬الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬إسبانيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ألغت‭ ‬اتفاقا‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬لبيع‭ ‬400‭ ‬قنبلة‭ ‬موجهة‭ ‬بالليزر‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وأكد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسبانية‭ ‬تقريرا‭ ‬من‭ ‬راديو‭ ‬‮«‬كادينا‭ ‬سير‮»‬‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬اعتزام‭ ‬الحكومة‭ ‬الاشتراكية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬إعادة‭ ‬9‭,‬2‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬10,6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬دفعتها‭ ‬الرياض‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬القنابل،‭ ‬الى‭ ‬السعودية،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬وقعته‭ ‬حكومة‭ ‬المحافظين‭ ‬السابقة‭. ‬ورفض‭ ‬الناطق‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل،‭ ‬لكن‭ ‬الإعلان‭ ‬الإسباني‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬نفذها‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الفائت‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين‭ ‬بينهم‭ ‬40‭ ‬طفلا‭. ‬و‭ ‬طلبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬السعودية‭ ‬الاعدام‭ ‬للداعية‭ ‬المعروف‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬محاكمته‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعدما‭ ‬وجهت‭ ‬له‭ ‬37‭ ‬تهمة،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭. ‬وقال‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬عكاظ‮»‬‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬بتويتر‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬المحكمة‭ ‬الجزائية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬للاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬لعلماء‭ ‬المسلمين‭ ‬المصنف‭ ‬ككيان‭ ‬ارهابي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬العودة‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬توجه‭ ‬ضده‭ ‬37‭ ‬تهمة‭ ‬وتطالب‭ ‬بالقتل‭ ‬تعزيراً‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬هذه‭ ‬التهم‭. ‬ونشرت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭ ‬اخرى‭ ‬تقارير‭ ‬مماثلة،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

والعودة‭ ‬أحد‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬المعروفين‭ ‬الذين‭ ‬اوقفوا‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬اعتقالات‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬انها‭ ‬موجهة‭ ‬ضد‭ ‬أشخاص‭ ‬يعملون‭ ‬‮«‬لصالح‭ ‬جهات‭ ‬خارجية‭ ‬ضد‭ ‬أمن‭ ‬المملكة‭ ‬ومصالحها‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬الحادث‭ ‬غضبا‭ ‬دوليا‭ ‬ودعوات‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬شفاف‭ ‬وذي‭ ‬مصداقية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬حافلة‭ ‬تقل‭ ‬متمردين‭. ‬ومنذ‭ ‬2014،‭ ‬يشهد‭ ‬اليمن‭ ‬حربا‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬تصاعدت‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬المتمردون‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬بينها‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭.‬

وأوقع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬أسوا‭ ‬أزمة‭ ‬انسانية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭. ‬وتقول‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬إسبانيا‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مصدري‭ ‬الأسلحة‭ ‬للسعودية‭.‬

وحضت‭ ‬المنظمة‭ ‬ومنظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬وأوكسفام،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬للسعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬اثناء‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬التجارة‭ ‬الاسبانية‭ ‬شيانا‭ ‬مينديز‭. ‬ولم‭ ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬التزاما‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأخرى‭ ‬للسعودية‭ ‬أثناء‭ ‬الاجتماع،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬اوكسفام‭ ‬لارا‭ ‬كونتريراس‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وتابعت‭ ‬أن‭ ‬شحنة‭ ‬القنابل‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬ترسلها‭ ‬مدريد‭ ‬للرياض‭ ‬تشكل‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬واحدا‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ (‬الاسبانية‭) ‬للسعودية‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬واضحة‮»‬‭.‬

ووقعت‭ ‬إسبانيا‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬الفائت‭ ‬تبيع‭ ‬بموجبه‭ ‬للمملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬خمس‭ ‬مقاتلات‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬كورفيت‮»‬‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قدرت‭ ‬كلفتها‭ ‬بنحو‭ ‬1‭,‬8‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭.‬