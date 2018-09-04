ذكرياتٌ موجعةٌ – حسن النواب

كلام صريح
في حرب الخليج الثانية عدتُ من جبهة الكويت إلى كربلاء، فوجدتُ مدينتي تحترق، وجثث أهلها تملأ الشوارع؛ بعد أيام التقيتُ بالصديق (عين كاف)، وسلكنا طريقاً بمحاذاة المقام المهدي؛ كان (عين كاف) بوجهٍ مخطوفٍ وهو يتحدَّثُ بصعوبةٍ عمَّا جرى للمدينة من بطشٍ ودمارٍ؛ من قبل قوَّات الحرس الجمهوري؛ غير أني شعرتُ أنهُ يضمر جمرةً في قلبه؛ فطلبتُ منهُ أنْ يقول ما يعذَّبهُ، قال لي: أخشى من عبد اللطيف الدارمي أنْ يزج باسمي مع الغوغاء، سألتهُ ما هو المطلوب مني؟ قال: أنْ نزوره حتى يطمئن قلبي، ولأنَّ الظروف وحدها دعتني أنْ لا أشترك بانتفاضة كربلاء، إذْ كنتُ سائق دبابة في كتيبة 78 التابعة إلى اللواء 42 والتابع إلى فرقة 52 سارية الجبل، وقد عدت بإجازة من كتيبتي التي تركتها في ” أبو الخصيب”. قلتُ لهُ بثقةٍ مُطلقةٍ: لا عليك.. وهذا ما جرى بعد يوم؛ حين زرتُ مع صديقي (عين كاف) مكان الدارمي البعثي الخطير، تحدَّثنا بأمورٍ ثقافيةٍ وغيرها من المواضيع حتى اطمئنَ صاحبي بطريقةٍ غير مباشرة؛ إَنَّ لا خطر على حياته من الدارمي، حين غادرنا مجلسه، أمسك بيدي (عين كاف) وقد بانتْ نواجذه من شدِّة الفرحة قائلاً: ما أروعك يا حسن النوّاب.
بعد مضي عام على الانتفاضة؛ جرتْ انتخابات في قاعة الإدارة المحلية لمدينة كربلاء، اختارني الأدباء الشباب رئيساً لمنتدى الشباب، كُنَّا بلا مقرٍّ للمنتدى ونقيم أماسينا في نقابة المعلمين. بعد شهرين توفيَّ الشاعر بحر العلوم وجاءوا بنعشه إلى كربلاء، وبينما كانوا يحملون نعش الشاعر بحر العلوم إلى المركبة لدفنه في النجف، اقترب مني رئيس منتدى الأدباء الشباب في المركز العام الشاعر عدنان الصائغ وأخذ بيدي جانباً ليخبرني ساخطاً: لقدْ وصل تقريرٌ من (عين كاف) ومعهُ آخرين يتهمونك بمعاداة الحزب وأنَّك تشرب الخمر بمدينة مقدسة..
قلتُ لهُ: تقريرهم صحيح وماذا ستفعل؟
أجابني بانفعال: سحقتُ تقريرهم تحت حذائي واحتضنني….
في منتصف التسعينات، استدعتني دائرة الأمن في كربلاء للتحقيق معي بشأن صراخي واحتجاجي الحاد في نادي الأدباء؛ لبثتُ لخمسِ ليالٍ مريرةٍ في زنزانةٍ منفردة ثم أطلق سراحي بوجهٍ متورّم من الصفعات؛ لكنَّ الذي أزاح الهمَّ عني وملأ قلبي حبوراً، قصيدة نشرها صديقي (عين كاف) في جريدة الجمهورية خلال فترة اعتقالي؛ كانت بعنوان ليلة لوركا؛ وقد أهداها لي.. فشكرتهُ من أعماق قلبي، بعد مضي سنواتٍ اكتشفتُ أنَّ القصيدة تخلَّصَ منها ولم يضعها في مجاميعه الشعرية؟ كأنَّهُ ندمَ لأنَّهُ أهداها لي؟
صديقي الشاعر هاشم معتوق أهدى ديوانه الشعري (الترقُّب) إلى (عين كاف) بصفاء قلب ومحبَّة، بعد يوم أعادَ لهُ الديوان وقدْ أحرقَ غلافهُ! وفي دراسة أكاديمية أعدَّها (عين كاف) وضع ديواني الشعري شريعة النوَّاب ضمن إصدارات ضدَّ الحصار السيئة الصيت؛ للتقليل من شأن كتابي؛ في حين أنَّ شريعة النواب هي أول مجموعة نثرية صدرت من الشؤون الثقافية لشاعر من الجيل الثمانيني، وشهادة الشاعر خالد علي مصطفى على غلافها الأخير تثبتُ على ذلك؛ ولما عاتبتُ (عين كاف) أجابني لقد سهوت؟؟
*في زمن الطاغية حاولتُ بما أستطيعْ أنْ أعيش بعيداً عن احتفالات الحزب الأوحد؛ ولمّا كنتُ رئيساً لاتحاد أدباء كربلاء، كان لابدَّ أن نقيم الأماسي بمناسبات الحزب وما أكثرها؛ وكنتُ أغضُّ النظر عن تلك المناسبات التافهة، حتى فوجئتُ بأديبٍ يعيشُ في كربلاء ينشرُ مقالاً في صفحة المنوعات لجريدة الجمهورية؛ والتي كانت قبل الأخيرة من صفحات الجريدة؛ يتهمني في ذلك المقال الخبيث بتجاهل المناسبات الوطنية؛ في الواقع ارتبكتُ! ولمـّا ذهبتُ إلى جريدة الجمهورية لمعرفة تفاصيل نشر المقال والدفاع عن نفسي ومحاولة تكذيب ما جاء فيه؟ أخبرتني السيدة مريم السنّاطي التي كانت مشرفة على الصفحة: إنَّ ذلك الأديب جاء حاملاً المقال بتوصيةٍ من حزبي كبير في مدينة كربلاء؛ وقد أصرَّ على نشره برغم محاولاتها على ثنيه، لكنَّها حذفتْ جملة من مقال ذلك الأديب كتب فيها: إنَّ حسن النواب يتجاهل حتى مناسبة ميلاد الرئيس القائد. وهي جملة خطيرة أراد بها تدمير حياتي؛ وليس بعيداً أنْ تقودني إلى الإعدام كما يعلم الجميع. طلبتْ مني السناطي أنْ أكتب ردَّاً أدافع به عن نفسي؛ حينها قرَّرتُ الهروب من البلاد مهما كان الثمن؛ بعد سنوات مات ذلك الأديب من فرطِ الانتهازية؛ بينما بقيتُ أتنفَّسُ الهواء والحمد لله؛ وما زلتُ أكتبُ بلا هوادةٍ ضدَّ أولئكَ المغرمين بالانتهازية والزيف.