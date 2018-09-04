مذيعة‭ ‬تودع‭ ‬جمهورها‭ ‬قبيل‭ ‬رحيلها‭ ‬برسالة‭ ‬مؤثرة‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

ودعت‭ ‬مذيعة‭ ‬بريطانية‭ ‬أصدقاءها‭ ‬وجمهورها،‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخبرها‭ ‬الأطباء‭ ‬بأنها‭ ‬ستعيش‭ ‬أياماً‭ ‬معدودة،‭ ‬بسبب‭ ‬إصابتها‭ ‬بالسرطان‭. ‬وقالت‭ ‬راتشيل‭ ‬بلاند‭ (‬40‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬مذيعة‭ ‬في‭ ‬راديو‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬5‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭: ‬‮«‬أخشى‭ ‬يا‭ ‬أصدقائي‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لقد‭ ‬أخبرت‭ ‬بأنني‭ ‬سأعيش‭ ‬أياما‭ ‬معدودة‭ ‬فقط‮…‬‭ ‬أشكركم‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬مساندتكم‭ ‬وتعاطفكم‭ ‬معي‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬وداعا‭ ‬يا‭ ‬أصدقائي‮…‬‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أصل‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬رسائلكم،‭ ‬لكنني‭ ‬سأبذل‭ ‬ما‭ ‬بوسعي‭ ‬لقراءتها‮…‬‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬وداعا‮»‬‭. ‬وأصيبت‭ ‬راشيل‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وتم‭ ‬استئصال‭ ‬الجزء‭ ‬المصاب،‭ ‬ثم‭ ‬خضعت‭ ‬لعلاج‭ ‬كيميائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وأجريت‭ ‬لها‭ ‬جراحة‭ ‬بالغدد‭ ‬اللمفاوية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬السرطان‭ ‬ظل‭ ‬منتشرا‭ ‬بجسدها‭.‬

وراتشيل‭ ‬متزوجة‭ ‬مما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬سارعت‭ ‬إلى‭ ‬إكمال‭ ‬مذكراتها‭ ‬الشخصية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ابنها‭ ‬الوحيد،‭ ‬فريدي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عامين،‭ ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬إندبندنت‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تخوض‭ ‬سباقا‭ ‬حقيقيا‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬حاليا‭ ‬لإنهاء‭ ‬كتابها‭ ‬لابنها،‭ ‬ووجهت‭ ‬رسالة‭ ‬له‭ ‬هي‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬بحاجة‭ ‬لي،‭ ‬فسوف‭ ‬تجدني‭ ‬أكتب‭ ‬بينما‭ ‬أشرب‭ ‬غالونا‭ ‬من‭ ‬الماء‭!‬‮»‬