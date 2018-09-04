كيف‭ ‬تتغلب‭ ‬على‭ ‬ضعف‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬المنزل؟

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أشارت‭ ‬هيئة‭ ‬اختبار‭ ‬السلع‭ ‬والمنتجات‭ ‬الألمانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مُعزز‭ ‬إشارة‭ ‬شبكة‭ ‬WLAN‭ ‬اللاسلكية‭ ‬يعتبر‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬وأرخصها‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬مشكلة‭ ‬الشبكات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬الضعيفة‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جهاز‭ ‬الراوتر‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭.‬

وتوصلت‭ ‬الهيئة‭ ‬الألمانية‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬بعد‭ ‬اختبار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنظمة‭ ‬تقوية‭ ‬إشارة‭ ‬الشبكة‭ ‬اللاسلكية،‭ ‬ولم‭ ‬تظهر‭ ‬أنظمة‭ ‬Mesh‭-‬WLAN،‭ ‬التي‭ ‬تعوض‭ ‬أجهزة‭ ‬الراوتر‭ ‬وترتبط‭ ‬نقاط‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬ببعضها،‭ ‬أيمزايا‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬البيانات‭ ‬وتستهلك‭ ‬قدرا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭. ‬وأشار‭ ‬الخبراء‭ ‬الألمان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬محول‭ ‬Powerline‭ ‬يوفر‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬عند‭ ‬نقل‭ ‬البيانات،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المحول،‭ ‬الذي‭ ‬ينقل‭ ‬البيانات‭ ‬عبر‭ ‬توصيلات‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي،‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬عند‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬البيانات‭ ‬لمسافات‭ ‬بعيدة،‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المقابس‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الدائرة‭ ‬الكهربائية‭.‬

وأظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬الاختبار‭ ‬تصدر‭ ‬مقوي‭ ‬الإشارة‭ ‬Fritz‭-‬WLAN‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬AVM‭ ‬قائمة‭ ‬الموديلات،‭ ‬متبوعاً‭ ‬بالموديل‭ ‬AC2600‭ ‬WiFi‭ ‬RE650‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬لينكس،‭ ‬وجاء‭ ‬نظام‭ ‬غوغل‭ ‬WiFi‭ ‬باعتباره‭ ‬أفضل‭ ‬أنظمة‭ ‬Mesh‭-‬WLAN‭.‬

أما‭ ‬بين‭ ‬محولات‭ ‬Powerline‭ ‬فصُنف‭ ‬جهاز‭ ‬Fritz‭-‬Powerline‭ ‬1260E‭ ‬WLAN‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬AVM‭ ‬باعتباره‭ ‬أفضل‭ ‬موديل‭.‬