علماء‭: ‬الجزء‭ ‬السليم‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬المتعفن‭ ‬فاسد‭ ‬أيضاً‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

إذا‭ ‬وجدت‭ ‬يوما‭ ‬أن‭ ‬قطعة‭ ‬الخبز‭ ‬التي‭ ‬تنوي‭ ‬أكلها‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بالتعفن‭ ‬فإن‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬أن‭ ‬تلقي‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬القمامة،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تأكل‭ ‬الجزء‭ ‬السليم‭ ‬منها،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬خبراء‭ ‬صحيون،‭ ‬مؤخرا‭. ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقله‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إم‭ ‬إس‭ ‬إن‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬التعفن‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الفطريات‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬التسبب‭ ‬بالحساسية‭ ‬لدى‭ ‬البعض،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الوارد‭ ‬ألا‭ ‬يحصل‭ ‬شيء‭ ‬لمن‭ ‬يأكل‭ ‬خبزا‭ ‬متعفنا،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يوضح‭ ‬المدون‭ ‬والمنتج‭ ‬الأميركي،‭ ‬مايكل‭ ‬أراندا،‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للتوعية‭ ‬الصحية،‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬خبز‭ ‬بدأ‭ ‬بالتعفن‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬ضرر،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬سليما‭ ‬لدى‭ ‬الإنسان،‭ ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬يدعو‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬القلق‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭. ‬ويرى‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء،‭ ‬أن‭ ‬التعفن‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭.‬

فإذا‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬أغذية‭ ‬رطبة‭ ‬من‭ ‬الخبز‭ ‬واللحم‭ ‬والجبن‭ ‬وجب‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬انتشار‭ ‬التعفن،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬أغذية‭ ‬ذات‭ ‬صلابة‭ ‬مثل‭ ‬الفراولة‭ ‬والجزر‭ ‬فيمكن‭ ‬تفادي‭ ‬الجزء‭ ‬المتضرر‭ ‬وتناول‭ ‬البقية‭ ‬السليمة‭.‬

فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬يكون‭ ‬وجود‭ ‬البكتيريا‭ ‬واردا‭ ‬بقوة‭ ‬حين‭ ‬يظهر‭ ‬التعفن‭ ‬في‭ ‬الخبز،‭ ‬ولذلك،‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬ألا‭ ‬يغامر‭ ‬الإنسان‭ ‬بصحته‭ ‬لأنه‭ ‬قد‭ ‬يصاب‭ ‬بمرض‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭ ‬الغذائي‭ ‬المتهور‭.‬