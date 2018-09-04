تراجع‭ ‬العملاقين‭ ‬أمام‭ ‬الصاعد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الهواتف‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬بيانات‭ ‬اقتصادية‭ ‬حديثة،‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬العملاقة‭ ‬للهواتف‭ ‬المتنقلة،‭ ‬صارت‭ ‬تزاحم‭ ‬منافستها‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بعدما‭ ‬تمكنت‭ ‬الشركة‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬على‭ ‬‮«‬أبل‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬شوزن‭ ‬إلبو‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬فإن‭ ‬شركة‭ ‬سامسونغ‭ ‬ستكون‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مبيعات‭ ‬الهواتف‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬لكن‭ ‬حصة‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬ستتراجع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬عشرين‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬وكانت‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تفوقت‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬المبيعات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬أمامها‭ ‬سوى‭ ‬منافس‭ ‬واحد،‭ ‬ويعتمد‭ ‬عملاق‭ ‬الهواتف‭ ‬الصيني‭ ‬على‭ ‬أسعاره‭ ‬غير‭ ‬المرتفعة‭ ‬ومزايا‭ ‬هواتفه‭ ‬المتقدمة‭ ‬لاستمالة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭.‬

وتتوقع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تريند‭ ‬فورس‮»‬‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬والدراسات‭ ‬التجارية،‭ ‬أن‭ ‬تصنع‭ ‬شركة‭ ‬سامسونغ‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬هاتف‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬مع‭ ‬حصة‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬فصنعت‭ ‬الشركة‭ ‬74‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬هاتف،‭ ‬وتبعا‭ ‬لذلك،‭ ‬تترقب‭ ‬سامسونغ‭ ‬هبوطا‭ ‬بمعدل‭ ‬2‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬ترجح‭ ‬بيانات‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬حصة‭ ‬هواوي‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬إلى‭ ‬44‭.‬33‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

ويعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬حصة‭ ‬الشركة‭ ‬الصينية‭ ‬ستبلغ‭ ‬12‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لهذا‭ ‬التقدم،‭ ‬سيتراجع‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬سامسونغ‭ ‬وأبل‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬