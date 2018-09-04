مطالبة بتحقيق عاجل في إصابة عشرات المحتجين ومصرع أحدهم

إخلاء مبنى مجلس البصرة بالتزامن مع تشييع جثمان متظاهر

البصرة – الزمان

أصدرت الحكومة المحلية في البصرة أمراً باخلاء مبنى مجلس المحافظة وديوان المحافظة من الموظفين لأسباب أمنية. وافاد شهود عيان بأن (الحكومة المحلية أصدرت أمراً باخلاء مبنى مجلس المحافظة من الموظفين بالاضافة الى اخلاء ديوان المحافظة من جميع المنتسبين)، موضحاً ان ( هذا الاجراء يأتي على خلفية تظاهرات اول امس الاثنين، وخشية حدوث تطورات امنية ). وشيع العشرات من المواطنين صباح امس الثلاثاء جثمان الشاب مكي ياسر الذي استشهد خلال تظاهرات اول امس وطالبوا باقالة قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري. بدوره أعلن الشمري عن فتح تحقيق باستشهاد المتظاهر وتوعد بمحاسبة المقصرين.

وكان مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة قد أعلن اول امس عن مقتل المتظاهر بعد تعذيبه ورميه بالرصاص على يد القوات الامنية اثناء فضها التظاهرة وسط المحافظة .وطالب المكتب، المحافظ بفتح تحقيق فوري بالحادث واحالة الجناة الى القضاء بشكل عاجل. في غضون ذلك هدد النائب عن البصرة عدي عواد باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين على المتظاهرين. وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده امس في مبنى البرلمان ان (ما يحدث في البصرة لايمكن لاي عاقل وصاحب ضمير السكوت عليه) ، محذرا القوات الامنية في البصرة من (الاعتداء على المتظاهرين السلميين مرة اخرى، بعد استشهاد مواطن يوم اول امس من المطالبين بحقوقهم واصيب عدد كبير منهم، على يد تلك القوات)، على حد قوله.

وطالب عواد القضاء بـ(فتح تحقيق عاجل لمحاسبة من قام بقتل المتظاهر الذي استشهد اثناء المطالبة بتوفير الخدمات).

وفي الشأن نفسه قدم عدد من نواب البصرة مجموعة من التوصيات لرئيس الوزراء حيدر العبادي لمعالجة شحة مياه المحافظة وتلوثها منها استنفار الجهد الوطني لتوفير حوضيات نقل الماء إلى البصرة لغرض نقل الماء إلى المواطنين، وزيادة الاطلاقات المائية لتكون 90 م3\ ثا في ناظم قلعة صالح وضرورة ان تتابع وزارة الخارجية البحث مع ايران على فتح نهر الكارون وإجراء صيانة عاجلة لمشروع روزيرو كي يستعيد قدرته في تجهيز 7 م3\ ثا إلى مركز المحافظة واقضيتها بعد ان انخفضت قدرة المشروع إلى 4 م3\ ثا، وهو أسرع حل متوفر اذ لا يستغرق أكثر من شهرين وبكلفة لا تزيد عن ثلاثة مليارات دينار فقط مع ايلاء الاهتمام المناسب لقناة البدعة وتوفير مستلزمات إدامتها ومد أنابيب نقل المياه في الجزء غير المبطن من القناة ا من محطة بي اس 2 في الغبيشية إلى منطقة الأحواض في أبي صخير بطول 70 كم والتي ترفع قدرة القــــــــــــــناة إلى 15م3\ ثا وهذا الحل هو أسرع حل ستراتيجي حيث يمكن انجازه خلال سنة واحدة وبكلفة 10بالمئة من كلفة مشاريع التحلية مع كلفة تشغيلية منخفضة جداً مقارنة مع كلف تشغيل محطات التحلية الأخرى .

واكدت التوصيات ضرورة الجدية في تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير بكافة مراحله وتوحيد جهود الوزارات كافة تحت إدارة موحدة لحل الأزمة وعدم تشتيت الجهود .

الى ذلك قال الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية ان تلوث المياه بالبصرة تسبب بفقدان انواع من الاسماك العراقية المعروفة، كما حذر من انقراض التمور .

وقال رئيس الاتحاد حيدر عبد الواحد العصاد في بيان امس ان (ارتفاع نسبة التلوث والملوحة تسبب بفقدان انواع السمك النهري الاصيلة التي توجد في المياه العذبة لمحافظة البصرة ومنها انواع نادرة لا تواجد في كل انهار العالم). واضاف ان (انواع التمور المعتبرة التي تواجد في البصرة مهددة ايضا بالانقراض بسبب تأثير التلوث والملوحة على اشجار النخيل)، محذرا من (تفشي الامراض المعوية الانتقالية والكوليرا بين الاوساط الفلاحية والقرى، وخاصة ان اجواء البصرة في هذه الفترة تشكل بيئة جيدة لانتشارها).