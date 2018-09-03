العراق‭: ‬تحالفان‭ ‬يفرزان‭ ‬أكبر‭ ‬كتلتين‭ ‬والبرلمان‭ ‬يتجه‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

اجتمع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬الاثنين،‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬اجراء‭ ‬الأنتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬خلالها‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يشكل،‭ ‬بمشاركة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المقبلة‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الجارة‭ ‬إيران‭. ‬وبدأت‭ ‬الجلسة‭ ‬عند‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬صباح‭ ‬،‭ ‬بحضور‭ ‬297‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬329‭ ‬نائبا‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬الاكبر‭ ‬سنا‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬زيني‭ (‬79‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬خبير‭ ‬نفطي،‭ ‬فاز‭ ‬عن‭ ‬التحالف‭ ‬المدني‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬النجف‭.‬

واعلن‭ ‬تحالف‭ ‬الصدر‭ ‬العبادي‭ ‬الذي‭ ‬اطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬الاصلاح‭ ‬والاعمار‮»‬‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬انه‭ ‬يشكل‭ ‬الكتلة‭ ‬الاكبر‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬تحالفا‭ ‬سياسيا‭ ‬اعلنا‭ ‬الكتلة‭ ‬الاكبر‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭ ‬‮«‬‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬اعلن‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسبق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬وهادي‭ ‬العامري،‭ ‬والذي‭ ‬اطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬البناء‮»‬،‭ ‬تقديم‭ ‬تواقيع‭ ‬145‭ ‬نائبا‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬السن،‭ ‬قبل‭ ‬رفع‭ ‬الجلسة‭ ‬لمدة‭ ‬ساعة‭ ‬للتداول‭.‬

وتوصّلت‭ ‬16‭ ‬قائمة‭ ‬عراقية‭ ‬بينها‭ ‬القائمتان‭ ‬اللتان‭ ‬يتزعّمهما‭ ‬الصدر‭ ‬والعبادي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬حكومي،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬أوّل‭ ‬جلسة‭ ‬يعقدها‭ ‬البرلمان‭. ‬وتوالى‭ ‬الكلام‭ ‬عن‭ ‬انشقاقات،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مؤكدة،‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تقلب‭ ‬الموزاين‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكردية‭ (‬حوالى‭ ‬ستين‭ ‬نائباً‭ ) ‬لم‭ ‬تحسم‭ ‬موقفها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وتواصل‭ ‬مفاوضاتها‭ ‬مع‭ ‬الجانبين‭. ‬وقال‭ ‬قاسم‭ ‬الحلفي‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬سائرون‭ ‬ضمن‭ ‬تحالف‭ ‬العبادي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬حسب‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للدورة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬جمع‭ ‬تواقيع‭ ‬رؤساء‭ ‬الكتل‭ ‬وتمت‭ ‬التواقيع‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬التحالف‭ ‬المنافس‭ ‬الذي‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬جمع‭ ‬تواقيع‭ ‬جميع‭ ‬النواب،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الصراع،‭ ‬ضمن‭ ‬المعارك‭ ‬الاعلامية‭ ‬،‭ ‬لكننا‭ ‬نسير‭ ‬حسب‭ ‬قرارات‭ ‬المحكمة‮»‬‭.‬

ويضمّ‭ ‬هذا‭ ‬الائتلاف‭ ‬177‭ ‬نائبًا‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬العبادي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬النواب‭ ‬الـ329‭ ‬الذين‭ ‬فازوا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الفارق‭ ‬العددي،‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬يدعي‭ ‬امتلاكه‭ ‬التحالف‭ ‬الأكبر‭ ‬بهدف‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وذكر‭ ‬المالكي‭ ‬بانه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬‮«‬تواقيع‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬البرلمان‮»‬‭ ‬أنفسهم،‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬أعداد‭ ‬مثل‭ ‬التي‭ ‬لدى‭ ‬قادة‭ ‬القوائم‭ . ‬وكشفت‭ ‬معلومات‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬أتفاق‭ ‬موقع‭ ‬يجمع‭ ‬العبادي‭ ‬والصدر‭ ‬وقادة‭ ‬قوائم‭ ‬اخرى‭ ‬بينهم‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬رئيس‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬واخرون‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬تحدثت‭ ‬مصادر‭ ‬موالية‭ ‬للمالكي‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬السير‭ ‬وراء‭ ‬قوائمهم‭ .‬

ويقول‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬المالكي‭ ‬مع‭ ‬العامري‭ ‬ان‭ ‬21‭ ‬نائبا‭ ‬انضموا‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬تحالف‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬العبادي‭.‬

وبين‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لهيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فالح‭ ‬الفياض،‭ ‬الذي‭ ‬أقاله‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬بسبب‭ ‬شكوك‭ ‬في‭ ‬اجرائه‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬العبادي‭. ‬اما‭ ‬النواب‭ ‬السنة‭ ‬فمنقسمون‭ ‬لأسباب‭ ‬بينها‭ ‬راوبط‭ ‬أجتماعية‭ ‬و‭ ‬لمنع‭ ‬عودة‭ ‬الديكتاتورية‭ ‬للبلاد‭ ‬،‭ ‬بين‭ ‬التحالفين‭ ‬الرئيسيين‭.‬

والقى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬فؤاد‭ ‬معصوم‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬كلمتين‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الجلسة‭. ‬واعرب‭ ‬معصوم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بإن‭ ‬‮«‬توفق‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬كفؤة‭ ‬وقوية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬برنامج‭ ‬حكومي‭ ‬تقدمي‭ ‬وشامل‭ ‬يلبي‭ ‬مطالب‭ ‬الشعب‭ ‬وطموحاته‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬الجميع‭ ‬للتنافس‭ ‬لأنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬سكان‭ ‬المحافظات‭ (…) ‬ليشهد‭ ‬العراق‭ ‬طفرة‮»‬‭ ‬الى‭ ‬الأمام‭.‬

وبعد‭ ‬الجلسة،‭ ‬سيكون‭ ‬لدى‭ ‬النواب‭ ‬مهلة‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬لأنتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ (‬كردي‭) ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬ثُلثي‭ ‬الأصوات‭. ‬وعند‭ ‬إنتخابه‭ ‬يكون‭ ‬أمام‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬15‭ ‬يومًا‭ ‬لتكليف‭ ‬الكتلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الأكبر‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭.‬