صحافيان‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬كشفا‭ ‬مجازر‭ ‬ضد‭ ‬المسلمين‭ ‬يودعان‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬بورما

لندن تطالب بالافراج الفوري
رانغون – (أ ف ب) – لندن – الزمان
حكم على اثنين من صحافيي وكالة رويترز الاثنين بالسجن سبع سنوات بتهمة «المساس باسرار الدولة» بعدما أجريا تحقيقا حول مجزرة بحق الروهينغا المسلمين ارتكبها الجيش في بورما، في ختام محاكمة مست بشكل إضافي بهيبة مستشارة الدولة اونغ سان سو تشي. فيماطالبت الحكومة البريطانية بالافراج «فورا» عن صحافيين بورميين يعملان في وكالة رويترز حكم عليهما الاثنين في بورما بالسجن سبعة اعوام لاجرائهما تحقيقا عن مجزرة بحق الروهينغا المسلمين بيد الجيش. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية «في اي ديموقراطية، يجب ان يكون الصحافيون احرارا في ممارسة مهنتهم من دون خوف ولا ترهيب. ان هذا الحكم يشكل مساسا بحرية الصحافة في بورما. نطالب بالافراج فورا عن الصحافيين».
والصحافيان وا لون (32 عاما) وكياو سوي او (28 عاما) كانا قيد الحجز الاحتياطي منذ كانون الاول/ديسمبر 2017 وقد اثارت محاكمتهما جدلا كبيرا في بلد تتعرض فيه استقلالية القضاء لانتقادات. وحكم القضاء البورمي على الصحافيين سبع سنوات بتهمة انتهاك «قانون أسرار الدولة» الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 سنة.
واثارت قضيتهما موجة تنديد لدى المجتمع الدولي باعتبارها محاولة لاسكات التقارير المتعلقة بعمليات للجيش العام الماضي في ولاية راخين (شمال غرب بورما) استهدفت اقلية الروهينغا المسلمة.
ودفعت الحملة العسكرية بنحو 700 ألف من أفراد الروهينغا الى الفرار الى بنغلادش المجاورة، حاملين معهم روايات عن فظائع — اغتصاب وقتل وحرق متعمد — من جانب الجيش والشرطة البورميين.
وطالب الاتحاد الاوروبي ب»الافراج فورا عنهما ومن دون شروط» فيما قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مارك فيلد «نطالب بالافراج الفوري عن الصحافيين. انه يوم قاتم لبورما».
واسفت فرنسا للحكم معتبرة انه «مساس خطير بحرية الصحافة ودولة القانون» في بورما.
كذلك، طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ميشيل باشليه الحكومة البورمية ب»الافراج في اقرب وقت» عن الصحافيين منددة بما اعتبرته «مهزلة قضائية».
وكان الصحافيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها عشرة من مسلمي الروهينغا في قرية اين دين بولاية راخين في ايلول/سبتمبر العام الماضي خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين روهينغا.
ونفى الصحافيان التهمة وقالا إنهما تعرضا لمكيدة أثناء أدائهما عملهما في القاء الضوء على عمليات القتل خارج اطار القضاء.
وكانا قد أعلنا أمام المحكمة أنه تم توقيفهما بعد أن دعاهما شرطي إلى العشاء في رانغون وسلمهما وثائق. ولدى مغادرتهما المطعم أوقفا بتهمة حيازة مواد مصنفة سرية.
ولم يصدق القاضي يي لوين شهادتهما. وقال في قاعة المحكمة التي غصت بالحضور إن «المتهمين ارادا الاساءة لمصالح الدولة وبالتالي هما مذنبان بموجب قانون اسرار الدولة».
وأضاف «لقد حكم على كل منهما بالسجن سبع سنوات بتهمة المساس باسرار الدولة».
وبكت زوجة كياو سوي أو بعد النطق بالحكم
واثناء اقتيادهما مكبلين إلى عربة سجن كانت بالانتظار، أدلى الصحافيان وكلاهما بورميان، بتعليقات وجيزة ولكن تتسم بالتحدي على أدراج المحكمة.
وقال كياو سوي أو «يمكن للحكومة أن تعتقلنا في السجن ولكن … لا تصمّوا آذان وعيون الناس».
أما وا لون الذي رفع إبهاميه في إشارة تحد، فقال أمام حشد الصحافيين «سنواجهه (الحكم) بصلابة وشجاعة».