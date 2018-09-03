صحافيان‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬كشفا‭ ‬مجازر‭ ‬ضد‭ ‬المسلمين‭ ‬يودعان‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬بورما

لندن‭ ‬تطالب‭ ‬بالافراج‭ ‬الفوري‭

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رانغون‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

حكم‭ ‬على‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬صحافيي‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬الاثنين‭ ‬بالسجن‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬المساس‭ ‬باسرار‭ ‬الدولة‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أجريا‭ ‬تحقيقا‭ ‬حول‭ ‬مجزرة‭ ‬بحق‭ ‬الروهينغا‭ ‬المسلمين‭ ‬ارتكبها‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بورما،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬محاكمة‭ ‬مست‭ ‬بشكل‭ ‬إضافي‭ ‬بهيبة‭ ‬مستشارة‭ ‬الدولة‭ ‬اونغ‭ ‬سان‭ ‬سو‭ ‬تشي‭. ‬فيماطالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬بالافراج‭ ‬‮«‬فورا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬صحافيين‭ ‬بورميين‭ ‬يعملان‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬حكم‭ ‬عليهما‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بورما‭ ‬بالسجن‭ ‬سبعة‭ ‬اعوام‭ ‬لاجرائهما‭ ‬تحقيقا‭ ‬عن‭ ‬مجزرة‭ ‬بحق‭ ‬الروهينغا‭ ‬المسلمين‭ ‬بيد‭ ‬الجيش‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬في‭ ‬اي‭ ‬ديموقراطية،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الصحافيون‭ ‬احرارا‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنتهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬ولا‭ ‬ترهيب‭. ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬يشكل‭ ‬مساسا‭ ‬بحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬بورما‭. ‬نطالب‭ ‬بالافراج‭ ‬فورا‭ ‬عن‭ ‬الصحافيين‮»‬‭.‬

والصحافيان‭ ‬وا‭ ‬لون‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬وكياو‭ ‬سوي‭ ‬او‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬كانا‭ ‬قيد‭ ‬الحجز‭ ‬الاحتياطي‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬وقد‭ ‬اثارت‭ ‬محاكمتهما‭ ‬جدلا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تتعرض‭ ‬فيه‭ ‬استقلالية‭ ‬القضاء‭ ‬لانتقادات‭. ‬وحكم‭ ‬القضاء‭ ‬البورمي‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬انتهاك‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬أسرار‭ ‬الدولة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬حقبة‭ ‬الاستعمار‭ ‬البريطاني،‭ ‬وتصل‭ ‬عقوبته‭ ‬القصوى‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬14‭ ‬سنة‭.‬

واثارت‭ ‬قضيتهما‭ ‬موجة‭ ‬تنديد‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬باعتبارها‭ ‬محاولة‭ ‬لاسكات‭ ‬التقارير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعمليات‭ ‬للجيش‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬راخين‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬بورما‭) ‬استهدفت‭ ‬اقلية‭ ‬الروهينغا‭ ‬المسلمة‭.‬

ودفعت‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬بنحو‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الروهينغا‭ ‬الى‭ ‬الفرار‭ ‬الى‭ ‬بنغلادش‭ ‬المجاورة،‭ ‬حاملين‭ ‬معهم‭ ‬روايات‭ ‬عن‭ ‬فظائع‭ — ‬اغتصاب‭ ‬وقتل‭ ‬وحرق‭ ‬متعمد‭ — ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬البورميين‭.‬

وطالب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ب»الافراج‭ ‬فورا‭ ‬عنهما‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شروط‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬البريطاني‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬مارك‭ ‬فيلد‭ ‬‮«‬نطالب‭ ‬بالافراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬الصحافيين‭. ‬انه‭ ‬يوم‭ ‬قاتم‭ ‬لبورما‮»‬‭.‬

واسفت‭ ‬فرنسا‭ ‬للحكم‭ ‬معتبرة‭ ‬انه‭ ‬‮«‬مساس‭ ‬خطير‭ ‬بحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬في‭ ‬بورما‭.‬

كذلك،‭ ‬طالبت‭ ‬المفوضة‭ ‬العليا‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ميشيل‭ ‬باشليه‭ ‬الحكومة‭ ‬البورمية‭ ‬ب»الافراج‭ ‬في‭ ‬اقرب‭ ‬وقت‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الصحافيين‭ ‬منددة‭ ‬بما‭ ‬اعتبرته‭ ‬‮«‬مهزلة‭ ‬قضائية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الصحافيان‭ ‬يحققان‭ ‬في‭ ‬مجزرة‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مسلمي‭ ‬الروهينغا‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬اين‭ ‬دين‭ ‬بولاية‭ ‬راخين‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬استهدفت‭ ‬مسلحين‭ ‬روهينغا‭.‬

ونفى‭ ‬الصحافيان‭ ‬التهمة‭ ‬وقالا‭ ‬إنهما‭ ‬تعرضا‭ ‬لمكيدة‭ ‬أثناء‭ ‬أدائهما‭ ‬عملهما‭ ‬في‭ ‬القاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬خارج‭ ‬اطار‭ ‬القضاء‭.‬

وكانا‭ ‬قد‭ ‬أعلنا‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توقيفهما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دعاهما‭ ‬شرطي‭ ‬إلى‭ ‬العشاء‭ ‬في‭ ‬رانغون‭ ‬وسلمهما‭ ‬وثائق‭. ‬ولدى‭ ‬مغادرتهما‭ ‬المطعم‭ ‬أوقفا‭ ‬بتهمة‭ ‬حيازة‭ ‬مواد‭ ‬مصنفة‭ ‬سرية‭.‬

ولم‭ ‬يصدق‭ ‬القاضي‭ ‬يي‭ ‬لوين‭ ‬شهادتهما‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬غصت‭ ‬بالحضور‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المتهمين‭ ‬ارادا‭ ‬الاساءة‭ ‬لمصالح‭ ‬الدولة‭ ‬وبالتالي‭ ‬هما‭ ‬مذنبان‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬اسرار‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بالسجن‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬المساس‭ ‬باسرار‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

وبكت‭ ‬زوجة‭ ‬كياو‭ ‬سوي‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬النطق‭ ‬بالحكم

واثناء‭ ‬اقتيادهما‭ ‬مكبلين‭ ‬إلى‭ ‬عربة‭ ‬سجن‭ ‬كانت‭ ‬بالانتظار،‭ ‬أدلى‭ ‬الصحافيان‭ ‬وكلاهما‭ ‬بورميان،‭ ‬بتعليقات‭ ‬وجيزة‭ ‬ولكن‭ ‬تتسم‭ ‬بالتحدي‭ ‬على‭ ‬أدراج‭ ‬المحكمة‭.‬

وقال‭ ‬كياو‭ ‬سوي‭ ‬أو‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬للحكومة‭ ‬أن‭ ‬تعتقلنا‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬ولكن‭ … ‬لا‭ ‬تصمّوا‭ ‬آذان‭ ‬وعيون‭ ‬الناس‮»‬‭.‬

أما‭ ‬وا‭ ‬لون‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬إبهاميه‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬تحد،‭ ‬فقال‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬الصحافيين‭ ‬‮«‬سنواجهه‭ (‬الحكم‭) ‬بصلابة‭ ‬وشجاعة‮»‬‭.‬