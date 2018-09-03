اشتداد‭ ‬المعارك‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬وغالبية‭ ‬الضحايا‭ ‬مدنيون

طرابلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

استمرت‭ ‬المعارك‭ ‬الاثنين‭ ‬لليوم‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬للعاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬طرابلس‭ ‬حيث‭ ‬أوقعت‭ ‬المواجهات‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬47‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬وسُمع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬خلال‭ ‬الصباح‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬طرابلس‭.‬

واشار‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬أجهزة‭ ‬الاغاثة‭ ‬يُدعى‭ ‬أسامة‭ ‬علي‭ ‬الى‭ ‬وقوع‭ ‬مواجهات‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬العاصمة‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬تعذر‭ ‬إجلاء‭ ‬أسر‭ ‬عالقة‭ ‬جراء‭ ‬المعارك‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬تغلق‭ ‬الطرقات‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬مواقعها‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬والاسعافات‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬شهود‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬وادي‭ ‬الربيع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭.‬

وأشارت‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬47‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬و129‭ ‬جريحا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬متنافسة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭. ‬وأشارت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الى‭ ‬نشاط‭ ‬شبه‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬طرابلس‭ ‬الاثنين‭ ‬وحركة‭ ‬سير‭ ‬أسهل‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭.‬

وكان‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬معتقل‭ ‬فّروا‭ ‬إثر‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬عين‭ ‬زارة‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لطرابلس‭. ‬ودين‭ ‬معظم‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم،‭ ‬أو‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬مؤيّدي‭ ‬الديكتاتور‭ ‬السابق‭ ‬معمّر‭ ‬القذافي‭ ‬ودينوا‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬خلال‭ ‬الانتفاضة‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬نظامه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬‭ ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬أوضح‭ ‬الاثنين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬المعتقلين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬الجناح‭ ‬‮«‬أ‮»‬‭ ‬المخصص‭ ‬لموقوفي‭ ‬الحق‭ ‬العام‭. ‬أما‭ ‬مؤيدو‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬فيحتجزون‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬اضطراب‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭. ‬أما‭ ‬أبرز‭ ‬مسؤولي‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬فيعتقلون‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬مصراتة‭ (‬200‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭).‬

ومنذ‭ ‬الاطاحة‭ ‬بنظام‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬تعيش‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬طرابلس‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬صراع‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬للامساك‭ ‬بالسلطة‭.‬