تلميح‭ ‬اسرائيلي‭ ‬الى‭ ‬قصف‭ ‬مقبل‭ ‬داخل‭ ‬العراق

بيروت‭ – ‬الزمان

ألمح‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬أفيغدور‭ ‬ليبرمان‭ ‬الاثنين،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬قد‭ ‬تهاجم‭ ‬قطعاً‭ ‬

عسكرية‭ ‬يشتبه‭ ‬أنها‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مثلما‭ ‬فعلت‭ ‬بشن‭ ‬عشرات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وأضاف‭ ‬ليبرمان‭ ‬“نراقب‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بالتأكيد‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للتهديدات‭ ‬الإيرانية‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نقصر‭ ‬أنفسنا‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬فحسب”،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬يشمل‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬مصادر،‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬أمدت‭ ‬وكلاء‭ ‬شيعة‭ ‬لها‭ ‬بصواريخ‭ ‬باليستية،‭ ‬قال‭ ‬ليبرمان‭ ‬“أقول‭ ‬إننا‭ ‬سنتعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬إيراني‭ ‬ولا‭ ‬يهم‭ ‬مصدره‮…‬‭ ‬حرية‭ ‬إسرائيل‭ ‬كاملة‭. ‬ونحتفظ‭ ‬بحرية‭ ‬التصرف”