الشربيني‭ ‬تثير‭ ‬اللغط‭ ‬حول‭ ‬وشم‭ ‬في‭ ‬معصمها‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان

اعتادت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬دينا‭ ‬الشربيني‭ ‬ان‭ ‬تثير‭ ‬الجدل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وهي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬جلسة‭ ‬تصوير‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬المصور‭ ‬كريم‭ ‬نور‭ ‬بوشم‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬معصمها‭ ‬عجز‭ ‬الجمهور‭ ‬عن‭ ‬فك‭ ‬شفراته‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬بالرومانية‭.‬

واحدة‭ ‬من‭ ‬المتخصصات‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬المصري‭ ‬فسرت‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬كتبتها‭ ‬دينا‭ ‬على‭ ‬معصمها‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬رقم‭: ‬‮«‬3‭- ‬4‭- ‬54‮»‬،‭ ‬وتبين‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاد‭ ‬والدها،‭ ‬والذي‭ ‬تربطها‭ ‬به‭ ‬علاقة‭ ‬قوية‭ ‬جدا‭.‬

دينا‭ ‬الشربيني‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الفنان‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬بالساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬واعتادت‭ ‬الظهور‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬وأظهرت‭ ‬صورهما‭ ‬مدى‭ ‬عمق‭ ‬علاقتهما‭ ‬وحب‭ ‬أحدهما‭ ‬للآخر‭.‬

دينا‭ ‬وعمرو‭ ‬علاقة‭ ‬فنية‭ ‬شخصية‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬الجمهور‭ ‬لها‭ ‬مسمى‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الصور‭ ‬والدلائل‭ ‬تؤكد‭ ‬انتهاء‭ ‬علاقة‭ ‬الفنان‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬بوالدة‭ ‬أبنائه‭ ‬زينة‭ ‬عاشور،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬الهضبة‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬دينا‭ ‬أم‭ ‬لا؟

الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬خاضت‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرمضاني‭ ‬الفائت‭ ‬بطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬مليكة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ندى‭ ‬بسيوني‭ ‬ومصطفى‭ ‬فهمي،‭ ‬وهذه‭ ‬بطولتها‭ ‬الأولى‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬بها‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭.‬