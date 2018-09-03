الشربيني‭ ‬تثير‭ ‬اللغط‭ ‬حول‭ ‬وشم‭ ‬في‭ ‬معصمها‭ ‬

القاهرة – الزمان
اعتادت الفنانة المصرية دينا الشربيني ان تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ظهرت في أحدث جلسة تصوير لها مع المصور كريم نور بوشم جديد على معصمها عجز الجمهور عن فك شفراته وخاصة أنه بالرومانية.
واحدة من المتخصصات في التاريخ المصري فسرت الأرقام التي كتبتها دينا على معصمها والتي تحمل رقم: «3- 4- 54»، وتبين بعد ذلك أنه تاريخ ميلاد والدها، والذي تربطها به علاقة قوية جدا.
دينا الشربيني ظهرت مؤخرا في حفل الفنان عمرو دياب بالساحل الشمالي، واعتادت الظهور معه في الأسابيع الماضية، وأظهرت صورهما مدى عمق علاقتهما وحب أحدهما للآخر.
دينا وعمرو علاقة فنية شخصية لا يعرف الجمهور لها مسمى رغم أن كل الصور والدلائل تؤكد انتهاء علاقة الفنان عمرو دياب بوالدة أبنائه زينة عاشور، ولكن لم يتضح حتى الآن إن كان الهضبة تزوج من دينا أم لا؟
الفنانة المصرية خاضت في الموسم الرمضاني الفائت بطولة مسلسل «مليكة» مع ندى بسيوني ومصطفى فهمي، وهذه بطولتها الأولى والتي حققت بها نجاحا كبيرا.