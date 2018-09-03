بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬يتوقع‭ ‬انتصار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست

لندن – الزمان
جدّد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون هجومه على الحكومة البريطانية الإثنين، متوقّعًا «انتصار» الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع لندن بشأن بريكست.
ومنذ استقالته من الحكومة البريطانية في تموز/يوليو، عاد جونسون إلى كتابة عموده في صحيفة «ذي ديلي تلغراف»، الذي ينتقد فيه بانتظام رئيسة الوزراء تيريزا ماي على خلفيّة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
من جانبهم، تعهد 20 نائبا من حزب ماي برفض مشروعها الذي عرف بـ»خطة تشيكرز» على اسم المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية حيث تم التوصل إليه، والذي يعتبرون انه يبقي بريطانيا قريبة من الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالتجارة.
ويأتي تصاعد الانتقادات ضد ماي قبل عودة البرلمان للعمل الثلاثاء، وقبل بضعة أسابيع من انتهاء مهلة منتصف تشرين الأول/اكتوبر التي تضعها بروكسل ولندن للتوصل لاتفاق انفصال.
وتضاعفت مشكلات ماي بعد أن عارض كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه مشروعها، مؤكدا أنه قد يؤدي لتآكل التكامل الاوروبي.
وكتب جونسون في الصحيفة الإثنين أن بريطانيا «ذهبت للمعركة والعلم الأبيض يرفرف على دبابة القيادة»، وتابع «أخشى أنّ النتيجة الحتمية هي انتصار للاتحاد الأوروبي».
وأضاف أن «الفضيحة .. ليس أننا فشلنا، لكن أننا حتى لم نحاول».
وردا على هجوم جونسون، قال المتحدث الرسمي باسم ماي إن «بوريس جونسون استقال بسبب تشيكرز. ليس هناك أفكار في هذه المقالة للرد عليها».
وتابع «ما نحتاج إليه في هذا الوقت هو قيادة جادة وخطة جادة وهذا بالضبط ما تتمتع به البلاد بوجود رئيسة الوزراء هذه والخطة هذه».
وكانت ماي عرضت في تموز/يوليو خطة نصّت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء «منطقة تبادل حر» جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة .
وواجه المشروع على الفور معارضة قوية من دعاة بريكست متشدد في صفوف حزبها المحافظ نفسه إذ اعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء الذي أفضى في حزيران/يونيو 2016 إلى الخروج من الاتحاد.
وعلى الإثر استقال جونسون والوزير المكلف بريكست ديفيد ديفيس اللذان اعتبرا ان المشروع يبقي بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الاوروبي، في خطوة كان لها وقع شديد، فيما شكك قادة الاتحاد الأوروبي بإمكان تطبيق الخطة.
والاثنين، اصدر 20 نائبا عن حزب المحافظين تعهدا علنيا مشتركا لمعارضة مشروع ماي.
وقال النواب إن تشيكرز قد يعيق قدرة بريطانيا على عقد اتفاقيات تجارة حرة، وسيقتطع ايرلندا الشمالية من بريطانيا، ويبقي الاختصاص القضائي الاوروبي في يد البريطانيين.
ويتمتع حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي بغالبية ضعيفة تبلغ تسعة مقاعد في مجلس العموم ذي الـ650 مقعدا، وذلك بفضل دعم نواب الحزب الديموقراطي الوحدوي الايرلندي الشمالي التسعة.
لكن مجلس العموم نفسه منقسم إلى اربعة معسكرات.
فبعض النواب يفضلون بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، والبعض يريدون طلاقا كاملا مع بروكسل، والبعض يؤيدون تشيكرز، فيما يريد آخرون شكلا آخر من بريكست.