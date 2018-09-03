بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬يتوقع‭ ‬انتصار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

جدّد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬السابق‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الإثنين،‭ ‬متوقّعًا‭ ‬‮«‬انتصار‮»‬‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬مفاوضاته‭ ‬مع‭ ‬لندن‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭.‬

ومنذ‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬عاد‭ ‬جونسون‭ ‬إلى‭ ‬كتابة‭ ‬عموده‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬ديلي‭ ‬تلغراف‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬ينتقد‭ ‬فيه‭ ‬بانتظام‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬على‭ ‬خلفيّة‭ ‬مفاوضات‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬تعهد‭ ‬20‭ ‬نائبا‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬ماي‭ ‬برفض‭ ‬مشروعها‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬بـ»خطة‭ ‬تشيكرز‮»‬‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬المقر‭ ‬الصيفي‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه،‭ ‬والذي‭ ‬يعتبرون‭ ‬انه‭ ‬يبقي‭ ‬بريطانيا‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتجارة‭.‬

ويأتي‭ ‬تصاعد‭ ‬الانتقادات‭ ‬ضد‭ ‬ماي‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬البرلمان‭ ‬للعمل‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وقبل‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلة‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬بروكسل‭ ‬ولندن‭ ‬للتوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬انفصال‭.‬

وتضاعفت‭ ‬مشكلات‭ ‬ماي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عارض‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬مشروعها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬لتآكل‭ ‬التكامل‭ ‬الاوروبي‭.‬

وكتب‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬‮«‬ذهبت‭ ‬للمعركة‭ ‬والعلم‭ ‬الأبيض‭ ‬يرفرف‭ ‬على‭ ‬دبابة‭ ‬القيادة‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬أخشى‭ ‬أنّ‭ ‬النتيجة‭ ‬الحتمية‭ ‬هي‭ ‬انتصار‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفضيحة‭ .. ‬ليس‭ ‬أننا‭ ‬فشلنا،‭ ‬لكن‭ ‬أننا‭ ‬حتى‭ ‬لم‭ ‬نحاول‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬جونسون،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬استقال‭ ‬بسبب‭ ‬تشيكرز‭. ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أفكار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المقالة‭ ‬للرد‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬هو‭ ‬قيادة‭ ‬جادة‭ ‬وخطة‭ ‬جادة‭ ‬وهذا‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البلاد‭ ‬بوجود‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬هذه‭ ‬والخطة‭ ‬هذه‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬ماي‭ ‬عرضت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬خطة‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭ ‬مع‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬تبادل‭ ‬حر‮»‬‭ ‬جديدة‭ ‬للبضائع‭ ‬ومنتجات‭ ‬الصناعات‭ ‬الزراعية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬جمركي‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬المشتركة‭ .‬

وواجه‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬معارضة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬دعاة‭ ‬بريكست‭ ‬متشدد‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حزبها‭ ‬المحافظ‭ ‬نفسه‭ ‬إذ‭ ‬اعتبروا‭ ‬أنه‭ ‬ينحرف‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬أفضى‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭.‬

وعلى‭ ‬الإثر‭ ‬استقال‭ ‬جونسون‭ ‬والوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بريكست‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس‭ ‬اللذان‭ ‬اعتبرا‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬يبقي‭ ‬بريطانيا‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬وقع‭ ‬شديد،‭ ‬فيما‭ ‬شكك‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بإمكان‭ ‬تطبيق‭ ‬الخطة‭.‬

والاثنين،‭ ‬اصدر‭ ‬20‭ ‬نائبا‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬تعهدا‭ ‬علنيا‭ ‬مشتركا‭ ‬لمعارضة‭ ‬مشروع‭ ‬ماي‭.‬

وقال‭ ‬النواب‭ ‬إن‭ ‬تشيكرز‭ ‬قد‭ ‬يعيق‭ ‬قدرة‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تجارة‭ ‬حرة،‭ ‬وسيقتطع‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬بريطانيا،‭ ‬ويبقي‭ ‬الاختصاص‭ ‬القضائي‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬البريطانيين‭.‬

ويتمتع‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الذي‭ ‬تنتمي‭ ‬له‭ ‬ماي‭ ‬بغالبية‭ ‬ضعيفة‭ ‬تبلغ‭ ‬تسعة‭ ‬مقاعد‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬ذي‭ ‬الـ650‭ ‬مقعدا،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الوحدوي‭ ‬الايرلندي‭ ‬الشمالي‭ ‬التسعة‭.‬

لكن‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬نفسه‭ ‬منقسم‭ ‬إلى‭ ‬اربعة‭ ‬معسكرات‭.‬

فبعض‭ ‬النواب‭ ‬يفضلون‭ ‬بقاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬والبعض‭ ‬يريدون‭ ‬طلاقا‭ ‬كاملا‭ ‬مع‭ ‬بروكسل،‭ ‬والبعض‭ ‬يؤيدون‭ ‬تشيكرز،‭ ‬فيما‭ ‬يريد‭ ‬آخرون‭ ‬شكلا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬بريكست‭.‬