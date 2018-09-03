التحالف‭ ‬العربي‭ ‬يعاود‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬مشروعية‭ ‬غارة‭ ‬صعدة

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

جدّد‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الاثنين‭ ‬تأكيده‭ ‬ان‭ ‬الضربة‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬بحسب‭ ‬الصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬ومنظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬صعدة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬كانت‭ ‬موجّهة‭ ‬ضد‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬مشروع‮»‬،‭ ‬إنما‭ ‬حدث‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬في‭ ‬التوقيت‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬تركي‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬الغارة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬‮«‬نصّت‭ ‬على‭ ‬مشروعية‭ ‬الهدف‭ ‬مع‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬التوقيت‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬التحالف‭ ‬ان‭ ‬الغارة‭ ‬في‭ ‬صعدة‭ ‬شمال‭ ‬صنعاء‭ ‬استهدفت‭ ‬حافلة‭ ‬تقل‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬المتمردين،‭ ‬وانها‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭. ‬ووفقا‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الاحمر،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الضربة،‭ ‬بينهم‭ ‬40‭ ‬طفلا‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬حافلة‭ ‬مدرسية‭. ‬بدورها،‭ ‬تحدثت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬26‭ ‬طفلا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الغارة‭. ‬وكان‭ ‬التحالف‭ ‬أقر‭ ‬السبت‭ ‬بوقوع‭ ‬‮«‬أخطاء‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬تنفيذ‭ ‬الغارة،‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬تفويت‭ ‬استهداف‭ ‬الحافلة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬المدنيين‮»‬،‭ ‬وعدم‭ ‬تنبيه‭ ‬الطيار‭ ‬قيادته‭ ‬‮«‬حيال‭ ‬احتمال‭ ‬وجود‭ ‬اضرار‭ ‬جانبية‮»‬،‭ ‬متعهدا‭ ‬محاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭ ‬ومراجعة‭ ‬قواعد‭ ‬الاشتباك‭. ‬ورحّبت‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬بينها‭ ‬بريطانيا‭ ‬بنتائج‭ ‬التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬التحالف،‭ ‬لكنّها‭ ‬حضّت‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬إيضاحات‭ ‬حول‭ ‬غارات‭ ‬دامية‭ ‬أخرى‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬عملياته‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015،‭ ‬اتهمت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الرياض‭ ‬بالتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬مئات‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬أصابت‭ ‬اهدافا‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭.‬

وكان‭ ‬التحالف‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬لوقف‭ ‬تقدم‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬بعدما‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭. ‬وقتل‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬ضربات‭ ‬التحالف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلف‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬طفل،‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭.‬