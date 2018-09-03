علامة‭ ‬تمنحك‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الأخبار‭ ‬الزائفة‭ ‬والصحيحة‭ ‬في‭ ‬الانترنت‭ ‬

واشنطن – الزمان
بات بإمكان مستخدمي متصفحات غوغل كروم، ومايكروسوفت إيدج، تجنب مواقع الويب التي تنشر أخباراً مزيفة بإضافة تعرف باسم «NewsGuard» التي تميز بين الأخبار الرسمية الصحيحة، والأخبار الوهمية.
وتعتمد هذه الإضافة على البشر والذكاء الاصطناعي لمراجعة مواقع الأخبار والمعلومات الأكثر قراءة في العالم.
وبمجرد تثبيت إضافة NewsGuard على متصفحك ستعرض لك ألوان تقييم مختلفة للمواقع الإخبارية التي تزورها.
وتكون التقييمات كالتالي:
1- اللون الأخضر يشير للمواقع ذات المصداقية.
2- اللون الأحمر يشير للمواقع التي لا تحافظ على المعايير الأساسية للدقة والتحقق من مصداقية الأخبار.
3- اللون الأرجواني يشير لمواقع الأخبار الساخرة.
4- اللون الأصفر يشير للمواقع المفتوحة التي يمكن لأي شخص المساهمة فيها مثل ويكيبيديا.
5- اللون الرمادي يشير للمواقع التي لم تُراجع بعد، أو قيد المراجعة حالياً.
تعرض الإضافة أيضاً رموز التصنيف بجانب نتائج البحث عند استخدام محرك البحث غوغل أو محرك بحث مايكروسوفت بينغ، ليسمح للمستخدمين الذين يبحثون عن موضوع معين باختيار مواقع ذات سمعة جيدة.