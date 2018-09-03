علامة‭ ‬تمنحك‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الأخبار‭ ‬الزائفة‭ ‬والصحيحة‭ ‬في‭ ‬الانترنت‭ ‬

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

بات‭ ‬بإمكان‭ ‬مستخدمي‭ ‬متصفحات‭ ‬غوغل‭ ‬كروم،‭ ‬ومايكروسوفت‭ ‬إيدج،‭ ‬تجنب‭ ‬مواقع‭ ‬الويب‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬أخباراً‭ ‬مزيفة‭ ‬بإضافة‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬NewsGuard‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬بين‭ ‬الأخبار‭ ‬الرسمية‭ ‬الصحيحة،‭ ‬والأخبار‭ ‬الوهمية‭.‬

وتعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الإضافة‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمراجعة‭ ‬مواقع‭ ‬الأخبار‭ ‬والمعلومات‭ ‬الأكثر‭ ‬قراءة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وبمجرد‭ ‬تثبيت‭ ‬إضافة‭ ‬NewsGuard‭ ‬على‭ ‬متصفحك‭ ‬ستعرض‭ ‬لك‭ ‬ألوان‭ ‬تقييم‭ ‬مختلفة‭ ‬للمواقع‭ ‬الإخبارية‭ ‬التي‭ ‬تزورها‭.‬

وتكون‭ ‬التقييمات‭ ‬كالتالي‭:‬

1-‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬يشير‭ ‬للمواقع‭ ‬ذات‭ ‬المصداقية‭.‬

2-‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر‭ ‬يشير‭ ‬للمواقع‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬الأساسية‭ ‬للدقة‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬مصداقية‭ ‬الأخبار‭.‬

3-‭ ‬اللون‭ ‬الأرجواني‭ ‬يشير‭ ‬لمواقع‭ ‬الأخبار‭ ‬الساخرة‭.‬

4-‭ ‬اللون‭ ‬الأصفر‭ ‬يشير‭ ‬للمواقع‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬المساهمة‭ ‬فيها‭ ‬مثل‭ ‬ويكيبيديا‭.‬

5-‭ ‬اللون‭ ‬الرمادي‭ ‬يشير‭ ‬للمواقع‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تُراجع‭ ‬بعد،‭ ‬أو‭ ‬قيد‭ ‬المراجعة‭ ‬حالياً‭.‬

تعرض‭ ‬الإضافة‭ ‬أيضاً‭ ‬رموز‭ ‬التصنيف‭ ‬بجانب‭ ‬نتائج‭ ‬البحث‭ ‬عند‭ ‬استخدام‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬غوغل‭ ‬أو‭ ‬محرك‭ ‬بحث‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬بينغ،‭ ‬ليسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬معين‭ ‬باختيار‭ ‬مواقع‭ ‬ذات‭ ‬سمعة‭ ‬جيدة‭.‬