رحيل‭ ‬بطلة‭ ‬مسلسل‭ ‬المستشفى‭ ‬العام‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ :‬توفيت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المخضرمة‭ ‬سوزان‭ ‬براون،‭ ‬إحدى‭ ‬نجمات‭ ‬المسلسل‭ ‬التليفزيوني‭ ‬الشهير‭ (‬المستشفى‭ ‬العام‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ ‬بتجسيد‭ ‬دور‭ ‬الطبيبة‭ (‬جيل‭ ‬أدامسون‭ ‬بالدوين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬86‭ ‬عاما‭.‬

ولدت‭ ‬النجمة‭ ‬الراحلة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬وتخرجت‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬وبدأت‭ ‬مسيرتها‭ ‬التليفزيونية‭ ‬عام‭ ‬1959‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬مسلسل‭ (‬من‭ ‬الجذور‭)‬،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬اكتسبت‭ ‬شهرة‭ ‬فنية‭ ‬تليفزيونية‭ ‬واسعة‭ ‬لتشارك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسلسلات‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬مسلسل‭ (‬الأزواج‭ ‬الصغار‭) (‬وعود‭ ‬براقة‭) ‬و‭(‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬موطن‭ ‬بيتون‭).‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1977،‭ ‬انضمت‭ ‬سوزان‭ ‬براون‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مسلسل‭ (‬المستشفى‭ ‬العام‭)‬،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الطبيبة‭ ‬جيل‭ ‬بالدوين،‭ ‬حتى‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬ثم‭ ‬عودتها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬وقامت‭ ‬بأداء‭ ‬نفس‭ ‬شخصية‭ ‬الطبيبة‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬بورت‭ ‬تشارلز،‭ ‬لتستمر‭ ‬فيه‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬