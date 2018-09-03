رحيل‭ ‬بطلة‭ ‬مسلسل‭ ‬المستشفى‭ ‬العام‭ ‬

نيويورك – الزمان :توفيت الممثلة الأمريكية المخضرمة سوزان براون، إحدى نجمات المسلسل التليفزيوني الشهير (المستشفى العام)، والتي قامت بتجسيد دور الطبيبة (جيل أدامسون بالدوين)، وذلك بعد صراع مع مرض الزهايمر عن عمر ناهز 86 عاما.
ولدت النجمة الراحلة في ولاية كاليفورنيا وتخرجت من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبدأت مسيرتها التليفزيونية عام 1959 بالمشاركة في بطولة مسلسل (من الجذور)، وسرعان ما اكتسبت شهرة فنية تليفزيونية واسعة لتشارك في العديد من المسلسلات الناجحة في مقدمتها مسلسل (الأزواج الصغار) (وعود براقة) و(العودة إلى موطن بيتون).
وفي عام 1977، انضمت سوزان براون إلى فريق عمل مسلسل (المستشفى العام)، في دور الطبيبة جيل بالدوين، حتى انسحابها من المسلسل عام 1985، ثم عودتها مرة أخرى عام 1992، وقامت بأداء نفس شخصية الطبيبة في مسلسل بورت تشارلز، لتستمر فيه حتى عام 2004.