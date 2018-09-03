محكمة‭: ‬تغريم‭ ‬مطرب‭ ‬لوزنه‭ ‬الزائد‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬عالمية‭ ‬ان‭ ‬محكمة‭ ‬كورية‭ ‬جنوبية،‭ ‬دانت‭ ‬مؤخرا،‭ ‬مطربا‭ ‬شهيرا‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬وفرضت‭ ‬عليه‭ ‬غرامة‭ ‬باهظة‭ ‬لسبب‭ ‬غريب‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وزنه‭ ‬بينما‭ ‬يقضي‭ ‬اتفاق‭ ‬وقعه‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬بأن‭ ‬يظل‭ ‬رشيقا‭ ‬ويتخلص‭ ‬من‭ ‬بدانته‭ ‬دون‭ ‬رجعة‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬شوزن‭ ‬إلبو‮»‬‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬فإن‭ ‬مغني‭ ‬البوب،‭ ‬كيم‭ ‬تاي‭ ‬وو،‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2015‭ ‬عقدا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬جيوفس‮»‬‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الرشاقة‭ ‬وفقدان‭ ‬الوزن‭.‬

وحددت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬سول،‭ ‬قيمة‭ ‬الغرامة‭ ‬بـ68‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬المغني‭ ‬خسر‭ ‬وزنه‭ ‬بالفعل‭ ‬لكنه‭ ‬ازداد‭ ‬سمنة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكترث‭ ‬لما‭ ‬تعهد‭ ‬به‭.‬

وتعهد‭ ‬كيم‭ ‬تاي‭ ‬وو،‭ ‬بخسارة‭ ‬وزنه‭ ‬الزائد‭ ‬وذاك‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بالفعل،‭ ‬ففي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬سنة،‭ ‬تراجع‭ ‬وزنه‭ ‬من‭ ‬115‭ ‬كيلوغراما‭ ‬إلى‭ ‬85‭ ‬كيلوغراما‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬الرشاقة‭ ‬لم‭ ‬تدم‭ ‬طويلا،‭ ‬ففي‭ ‬غضون‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬عاد‭ ‬وزن‭ ‬النجم‭ ‬إلى‭ ‬95‭ ‬كيلوغراما‭.‬

ودفعت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬جيوفس‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬للمطرب‭ ‬الشهير‭ ‬حتى‭ ‬يسوق‭ ‬صورتها‭ ‬بمثابة‭ ‬مؤسسة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬السمنة،‭ ‬لكن‭ ‬تجربة‭ ‬كيم‭ ‬تاي‭ ‬وو‭ ‬سلكت‭ ‬منحى‭ ‬‮«‬مخيبا‭ ‬للآمال‮»‬‭.‬

وعزت‭ ‬المحكمة‭ ‬قرار‭ ‬إدانة‭ ‬النجم‭ ‬بالغرامة‭ ‬إلى‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تكبدتها‭ ‬الشركة،‭ ‬إذ‭ ‬أبدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬اشتراكهم‭ ‬بعدما‭ ‬تابعوا‭ ‬الانتكاسة‭ ‬السيئة‭ ‬لكيم،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬آخرون‭ ‬باسترجاع‭ ‬أموالهم‭.‬