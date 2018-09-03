علماء‭: ‬برمجة‭ ‬للخلايا‭ ‬تطيل‭ ‬عمر‭ ‬الانسان‭ ‬الى‭ ‬مائة‭ ‬وخمسين‭ ‬سنة

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

يوشك‭ ‬العلماء‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬ثوري،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬مكافحة‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬وإطالة‭ ‬متوسط‭ ‬أعمار‭ ‬البشر‭ ‬حتى‭ ‬150‭ ‬عاما،‭ ‬وإعادة‭ ‬نمو‭ ‬أعضائهم‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬الدوريات‭ ‬العلمية‭ ‬المرموقة‭ ‬لم‭ ‬تقل‭ ‬كلمتها‭ ‬بعد‭ .‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬أن‭ ‬البروفيسور‭ ‬ديفيد‭ ‬سينكلير‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬وباحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬طوروا‭ ‬عملية‭ ‬جديدة،‭ ‬تتضمن‭ ‬إعادة‭ ‬برمجة‭ ‬الخلايا‭ ‬بالأعضاء‭ ‬البشرية‭.‬

وقال‭ ‬سينكلير‭ ‬إن‭ ‬العقار‭ ‬المرتقب‭ ‬لن‭ ‬يجدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬سيسمح‭ ‬للمصابين‭ ‬بالشلل‭ ‬بالحركة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬التجارب‭ ‬البشرية‭ ‬للدواء‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عامين‭. ‬وعند‭ ‬تجربة‭ ‬الدواء‭ ‬على‭ ‬الفئران،‭ ‬وجد‭ ‬الباحثون‭ ‬زيادة‭ ‬عمر‭ ‬الفئران‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬بعد‭ ‬إعطائهم‭ ‬حبة‭ ‬مشتقة‭ ‬من‭ ‬فيتامين‭ (‬بي‭). ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬العقار‭ ‬سيكون‭ ‬متاحا‭ ‬للجمهور‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬خضوعه‭ ‬للاختبارات‭ ‬البشرية‭. ‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬الدواء‭ ‬الخاضع‭ ‬للاختبار‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬الشعر‭ ‬المرتبط‭ ‬بالعمر،‭ ‬وفق‭ ‬الصحيفة‭.‬

لكن‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬علم‭ ‬الوراثة‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬حذر‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬عكس‭ ‬مسار‭ ‬عملية‭ ‬الشيخوخة‭ ‬قبل‭ ‬تحقيق‭ ‬استيفاء‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬ننصح‭ ‬الناس‭ ‬بأخذ‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬الدواء‭ ‬حاليا‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تختبر‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلامة‮»‬‭.‬

والتقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬جزيء‭ ‬يسمى‭ ‬النيكوتيناميد‭ ‬الأدينين‭ ‬ثنائي‭ ‬النوكليوتيد‭ (‬NAD‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭. ‬وتستخدم‭ ‬المادة‭ ‬الكيميائية‭ ‬بالفعل‭ ‬كمكمل‭ ‬لمعالجة‭ ‬مرض‭ ‬باركنسون‭ ‬والاضطراب‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬الطويلة‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬سنكلير،‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬جزيئه‭ ‬الخاص‭ ‬لتقليص‭ ‬عملية‭ ‬الشيخوخة‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬عمره‭ ‬البيولوجي‭ ‬قد‭ ‬انخفض‭ ‬24‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬تناول‭ ‬الحبوب‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬والده‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬79‭ ‬عاما‭ ‬بدأ‭ ‬يمارس‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭ ‬والعودة‭ ‬لحمل‭ ‬حقائب‭ ‬الظهر،‭ ‬بعد‭ ‬استخدام‭ ‬الدواء‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭.‬

وقال‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬الخصوبة‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬شقيقة‭ ‬زوجته‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬دخلت‭ ‬فيما‭ ‬يعرف‭ ‬بسن‭ ‬اليأس‭ ‬في‭ ‬الأربعينات‭ ‬من‭ ‬عمرها‭.‬