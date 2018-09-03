كربلاء تقبض على نصّاب ينتحل صفة ضابط بالأمن الوطني

إعتقال قرصان ألكتروني يبتز المواطنين عبر فيسبوك في الحلة

بغداد – صباح الخالدي

أعتقلت شرطة بابل قرصانا الكترونياً (هكر) يبتز المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على اموال. وأفاد المتحدث الاعلامي باسم قيادة شرطة بابل العقيد الحقوقي عادل الحسيني في بيان امس بورود شكاوى من مواطنين تشير الى قيام شخص من سكنة المحافظة بتهكير صفحات الفيسبوك العائدة لهم من خلال سرقة حساباتهم وصورهم الشخصية ومساومة اصحابها بمبالغ مالية. وأوضح أن (قوة خاصة من مكتب مكافحة اجرام البلدة بالتنسيق وبمساعدة أحد المواطنين من ضحايا عملياته، شكلت فريقاَ امنياً وتمكنت من تحديد موقع الهكر والقبض عليه متلبساً بالجرم المشهود اثناء تسلم مبلغ المساومة، بكمين محكم نصب له وسط مدينة الحلة) مضيفاً ان المعلومات الاولية تظهر ان المعتقل (يمتهن الابتزاز والمساومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي). واشار الحسيني الى ان (القوة نقلت المعتقل للتحقيق معه فيما احيلت اوراقه الى قاضي التحقيق وامر بتوقيفه وفق المادة 446 من قانون العقوبات وتسليمه للجهات المختصة). وفي كربلاء ألقت قوة أمنية القبض على نصاب ينتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني. وقال بيان لمركز الاعلام الامني ان (مفارز جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على نصاب ينتحل صفة ضابط ضمن صفوفه في كمين محكم بمحافظة كربلاء بعد ورود معلومات استخبارية عن ترويجه معاملات تعيين لقاء مبالغ مالية)، مشيراً الى (تسليم المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لتدوين أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه)، من دون ان يعطي تفاصيل عن هوية المعتقل. وألقت قوة أمنية القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة والمشوبات الكحولية في بغداد، بحسب بيان لقيادة عمليات بغداد اكد (ضبط 780 قنينة مشروبات كحولية و240 حبة مخدرة بحوزتهما)، مشيراً الى (تسليمهما مع المضبوطات الى الجهات المختصة).وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء نزاع اندلع بين عشيرتين في حي البساتين التابعة لمنطقة الشعب في بغداد تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح . وفي بغداد ايضاً ، قتل مدني على يد مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاهه اثناء مروره ضمن منطقة جسر ديالى القديم.وألقت قوة أمنية القبض على شخص بحوزته كتب أثرية مسيحية نهبتها عناصر داعش من الموصل. وقال بيان لمركز الاعلام الامني امس ان (مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة اجرام شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية ألقى القبض على متهم وبحوزته ثلاثة كتب أثرية تعود للديانة المسيحية قامت عصابات داعش الإرهابية بسرقتها ونهبها من متحف كنيسة مار توما في منطقة النبي جرجيس في الموصل القديمة) كما ألقت قوة أمنية القبض على ثمانية من عناصر داعش في الموصل.وقال بيان لمركز الإعلام الأمني امس ان (فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة ألقى القبض على ثمانية عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين قضائياً والصادر بحقهم أوامر قبض وفق المادة 4/1 إرهاب)، موضحاً ان (أحدهم كان يعمل في ما يسمى بالأمنية والآخرين كانوا يعملون في ما يسمى ديوان الجند بصفة مقاتل أيام سيطرة داعش الأرهابي على الموصل).

واستشهد مدني واصيب آخران جراء باعتداء ارهابي تعرضه له مصلون خلال خروجهم من مسجد الحكنه في الشرقاط في محافظة صلاح الدين بعد أدائهم صلاة العشاء مساء اول امس، بحسب بيان لمركز الاعلام الامني قال ان (القوات الأمنية في الشرقاط تجري عملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي تعرضت إلى عدد من المواطنين) واستشهد مدنيان وأصيب ثالث جراء في اثر اعتداء شنته عناصر من تنظيم داعش على منزل في منطقة زخيخة القريبة من قضاء هيت غربي محافظة الأنبار.