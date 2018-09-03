السلطة والفساد – غلام محمد هايس

السلطة قدرة شخص معين أو جهة معينة على فرض أنماط سلوكية لدى شخص ما.

اما الفساد فهو إساءة استــــــخدام السلطة لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية.

يقول عالم الإحصائيات (جاك بوروي) في دراسة اشارت الى ان الناس الذين يشعرون بنفوذ اكبر و سلطة أوسع هم من يقومون بحوالي اكثر من اربعة اضعاف بالغش او الخداع وذلك بمجرد الشعور بذلك وليس حتى امتلاكهم للسلطة و النفوذ ، وفي دراسة اخرى لمعرفة مدى اخذ كميات اكبر من الاشياء او الطمع بأخذ الاشياء فقد ظهرت النتائج بين المجموعتين هي ان احدى المجموعتين و هي التي تشعر بانها اكثر وفرة (اي الشعور بالغنى) أخذت اكثر من المجموعة الاخرى والتي كانت تشعر بالاعتدال او التوازن بالحياة فقداخذت الاخيرة اقل و بمعدل النصف تقريبا ، اي ان بمجرد الشعور بالغنى قد يجعل الشخص اكثر طمعا لأخذ الاشياء .

قال تعالى في الاية (83) من سورة القصص { تِلْكَ الدَّار الْأَخِرَة نَجْعَلهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْض وَلَا فَسَادًا } فربطت الاية بين السلة او حتى الشعور بالسلط والغنى بمفهوم الفساد في الارض .