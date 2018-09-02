عايدة‭ ‬رياض‭: ‬غيرة‭ ‬محرم‭ ‬فؤاد‭ ‬منعتني‭ ‬من‭ ‬الرقص‭ ‬والغناء‭ ‬ولم‭ ‬أتزوج‭ ‬بعده

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬عايدة‭ ‬رياض،‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬طالتها‭ ‬طوال‭ ‬مشوارها‭ ‬الفني،‭ ‬وسر‭ ‬ارتباطها‭ ‬بها‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

وقالت‭ ‬عايدة‭ ‬خلال‭ ‬حوارها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬ياسمين‭ ‬سعيد،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬mbc‭ ‬مصر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أكبر‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬كانت‭ ‬عن‭ ‬ارتباطها‭ ‬عاطفيًا‭ ‬بالفنان‭ ‬أحمد‭ ‬بدير،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬عملهما‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬معًا‭ ‬في‭ ‬مسرحيات‭ ‬ظلت‭ ‬تعرض‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتزوج‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬محرم‭ ‬فؤاد،‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬رجلا‭ ‬تحبه‭ ‬من‭ ‬بعده‮»‬‭.‬

وكشفت‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬انفصالها‭ ‬عنه‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬زفافهما‭ ‬قال‭ ‬لها‭: ‬هترقصي‭ ‬براحتك‭ ‬لكن‭ ‬قفل‭ ‬عليها‭ ‬لمدة‭ ‬7‭ ‬سنين‭ ‬لم‭ ‬تر‭ ‬فيهم‭ ‬رقص‭ ‬أو‭ ‬تمثيل‮»‬‭.‬

زواج‭ ‬عايدة‭ ‬رياض،‭ ‬ومحرم‭ ‬فؤاد،‭ ‬كان‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ظهورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬أهل‭ ‬القمة‮»‬،‭ ‬و‭ ‬استمر‭ ‬لمدة‭ ‬13‭ ‬عامًا،‭ ‬ودفعته‭ ‬غيرته‭ ‬الشديدة‭ ‬عليها‭ ‬لمنعها‭ ‬من‭ ‬التمثيل‭.‬

وكشفت‭ ‬عايدة‭ ‬رياض‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬تلفزيوني‭ ‬سابق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬غيرة‭ ‬محرم‭ ‬فؤاد،‭ ‬منعتها‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المميزة،‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الغول‮»‬‭ ‬بطولة‭ ‬الفنان‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬الذي‭ ‬طلبها‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‭ ‬لمشاركته‭ ‬العمل‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬محرم‭ ‬فؤاد،‭ ‬عرف‭ ‬بكثرة‭ ‬زيجاته‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬وخارجه‭ ‬فتزوج‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وأنجب‭ ‬ولدا‭ ‬كما‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬عايدة‭ ‬رياض،‭ ‬ومذيعة‭ ‬تليفزيون‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الزوج‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬لتحية‭ ‬كاريوكا،‭ ‬ورحل‭ ‬عن‭ ‬عالمنا‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬يونيو‭ ‬2002‭.‬