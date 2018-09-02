عايدة‭ ‬رياض‭: ‬غيرة‭ ‬محرم‭ ‬فؤاد‭ ‬منعتني‭ ‬من‭ ‬الرقص‭ ‬والغناء‭ ‬ولم‭ ‬أتزوج‭ ‬بعده

القاهرة – الزمان
تحدثت الفنانة المصرية عايدة رياض، عن أكثر الشائعات التي طالتها طوال مشوارها الفني، وسر ارتباطها بها لفترة طويلة.
وقالت عايدة خلال حوارها في برنامج «الجمعة في مصر»، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «إن أكبر الشائعات التي تعرضت لها في حياتها كانت عن ارتباطها عاطفيًا بالفنان أحمد بدير، وذلك بسبب عملهما لفترة طويلة معًا في مسرحيات ظلت تعرض لمدة 6 سنوات».
وأضافت: «أنها لم تتزوج مرة ثانية بعد الفنان الراحل محرم فؤاد، لأنها لم تجد رجلا تحبه من بعده».
وكشفت عن سبب انفصالها عنه قائلة: «قبل زفافهما قال لها: هترقصي براحتك لكن قفل عليها لمدة 7 سنين لم تر فيهم رقص أو تمثيل».
زواج عايدة رياض، ومحرم فؤاد، كان بعد شهر واحد من ظهورها في فيلم «أهل القمة»، و استمر لمدة 13 عامًا، ودفعته غيرته الشديدة عليها لمنعها من التمثيل.
وكشفت عايدة رياض في حوار تلفزيوني سابق لها أن غيرة محرم فؤاد، منعتها من بطولة العديد من الأعمال الفنية المميزة، كان منها فيلم «الغول» بطولة الفنان عادل إمام الذي طلبها بشكل شخصي لمشاركته العمل.
يذكر أن الفنان محرم فؤاد، عرف بكثرة زيجاته في الوسط الفني وخارجه فتزوج في لبنان وأنجب ولدا كما تزوج من الفنانة عايدة رياض، ومذيعة تليفزيون كما كان الزوج الحادي عشر لتحية كاريوكا، ورحل عن عالمنا يوم 27 يونيو 2002.