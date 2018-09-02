إعدام‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬خنزير‭ ‬

بكين(أ ف ب) – تم في الصين القضاء على اكثر من 38 الف خنزير بحسب ما افادت الاحد وسائل اعلام عامة، وذلك في وقت تعمل فيه الصين اكبر منتج عالمي للحم الخنزير على احتواء وباء حمى الخنازير الافريقية غير المسبوق في البلاد.
وكان تم رصد بؤر لهذه الحمى في خمس مقاطعات صينية، بحسب وكالة انباء الصين الجديدة نقلا عن معطيات لوزارة الزراعة. واعلنت بكين في بداية آب/اغسطس رصد بؤرة لهذه الحمى الحيوانية للمرة الاولى على اراضيها في قطيع في لياونينغ (شمال شرق). ثم انتشر الوباء في جنوب البلاد مع حالات عدوى تبلغ المسافة بينها احيانا اكثر من الف كلم ما اثار قلقا بشأن احتمال انتقال العدوى لخنازير اخرى في باقي انحاء البلاد. ومع استمرار تفشي الفيروس قال المتحدث باسم وزارة الزراعة لوكالة انباء الصين الجديدة ان الوباء «عموما تحت السيطرة».
واعلنت بكين خطة طارئة وضعت في آب/اغسطس لتطبيق اجراءات لتفادي تفشي الفيروس.
وكانت منظمة الامم المتحدة للزراعة والاغذية (فاو) قالت ان الوباء قد يمتد الى دول آسيوية اخرى.
وحمى الخنازير الافريقية الموجودة في افريقيا وروسيا وعدة دول من شرق اوروبا، تصعب السيطرة عليها لانه لا يوجد لقاح فعال لها.
وهي لا تشكل في المقابل اي خطر على صحة الانسان.
وتنتقل العدوى بالاتصال المباشر بالخنازير المصابة او عبر حيوانات برية مثل الخنازير والخنازير الوحشية. وهي مميتة بنسبة مئة بالمئة للحيوانات المصابة ما يسبب خسائر للمربين.
ونحو نصف القطيع العالمي من الخنازير موجود في الصين، البلد الاكثر استهلاكا للحم هذا الحيوان في العالم بحسب الفرد، وفق الفاو.