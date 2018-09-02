إعدام‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬خنزير‭ ‬

بكين‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تم‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬الف‭ ‬خنزير‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬الاحد‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬عامة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭ ‬الصين‭ ‬اكبر‭ ‬منتج‭ ‬عالمي‭ ‬للحم‭ ‬الخنزير‭ ‬على‭ ‬احتواء‭ ‬وباء‭ ‬حمى‭ ‬الخنازير‭ ‬الافريقية‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وكان‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬بؤر‭ ‬لهذه‭ ‬الحمى‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مقاطعات‭ ‬صينية،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬معطيات‭ ‬لوزارة‭ ‬الزراعة‭. ‬واعلنت‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬رصد‭ ‬بؤرة‭ ‬لهذه‭ ‬الحمى‭ ‬الحيوانية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭ ‬في‭ ‬قطيع‭ ‬في‭ ‬لياونينغ‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭). ‬ثم‭ ‬انتشر‭ ‬الوباء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬عدوى‭ ‬تبلغ‭ ‬المسافة‭ ‬بينها‭ ‬احيانا‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬الف‭ ‬كلم‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬قلقا‭ ‬بشأن‭ ‬احتمال‭ ‬انتقال‭ ‬العدوى‭ ‬لخنازير‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬انحاء‭ ‬البلاد‭. ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬تفشي‭ ‬الفيروس‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬لوكالة‭ ‬انباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬ان‭ ‬الوباء‭ ‬‮«‬عموما‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‮»‬‭.‬

واعلنت‭ ‬بكين‭ ‬خطة‭ ‬طارئة‭ ‬وضعت‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬لتطبيق‭ ‬اجراءات‭ ‬لتفادي‭ ‬تفشي‭ ‬الفيروس‭.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للزراعة‭ ‬والاغذية‭ (‬فاو‭) ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬الوباء‭ ‬قد‭ ‬يمتد‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬آسيوية‭ ‬اخرى‭.‬

وحمى‭ ‬الخنازير‭ ‬الافريقية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬وروسيا‭ ‬وعدة‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬اوروبا،‭ ‬تصعب‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬لانه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لقاح‭ ‬فعال‭ ‬لها‭.‬

وهي‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬اي‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الانسان‭.‬

وتنتقل‭ ‬العدوى‭ ‬بالاتصال‭ ‬المباشر‭ ‬بالخنازير‭ ‬المصابة‭ ‬او‭ ‬عبر‭ ‬حيوانات‭ ‬برية‭ ‬مثل‭ ‬الخنازير‭ ‬والخنازير‭ ‬الوحشية‭. ‬وهي‭ ‬مميتة‭ ‬بنسبة‭ ‬مئة‭ ‬بالمئة‭ ‬للحيوانات‭ ‬المصابة‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬خسائر‭ ‬للمربين‭.‬

ونحو‭ ‬نصف‭ ‬القطيع‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬الخنازير‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬البلد‭ ‬الاكثر‭ ‬استهلاكا‭ ‬للحم‭ ‬هذا‭ ‬الحيوان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بحسب‭ ‬الفرد،‭ ‬وفق‭ ‬الفاو‭.‬