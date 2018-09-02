كيف‭ ‬تحمي‭ ‬نفسك‭ ‬من‭ ‬التتبع‭ ‬على‭ ‬المتصفح‭ ‬فايرفوكس‭ ‬؟

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

ترتبط‭ ‬عمليات‭ ‬تتبع‭ ‬سلوكيات‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬متصفح‭ ‬الويب‭ ‬بملفات‭ ‬تعريف‭ ‬الارتباط‭ ‬‮«‬الكوكيز‮»‬،‭ ‬وحتى‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬حظر‭ ‬ملفات‭ ‬الكوكيز‭ ‬الاستخدام‭ ‬المتكرر‭ ‬تماماً،‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬بصمة‭ ‬المتصفح‮»‬‭.‬

يتم‭ ‬استغلال‭ ‬التأثير،‭ ‬الذي‭ ‬يميز‭ ‬طريقة‭ ‬عرض‭ ‬النصوص‭ ‬حسب‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ ‬والمتصفح‭ ‬وبطاقة‭ ‬الرسوميات‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬البارامترات‭ ‬الأخرى‭. ‬وفي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬يدور‭ ‬الحديث‭ ‬حول‭ ‬بصمة‭ ‬Canvas،‭ ‬وهنا‭ ‬تظهر‭ ‬أهمية‭ ‬الأداة‭ ‬الإضافية‭ ‬Canvasblocker،‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الحاسوب‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الخصائص‭ ‬السابقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬بارامترات‭ ‬خاطئة‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭.‬

وبطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬أهمية‭ ‬الأداة‭ ‬الإضافية،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬المستخدم‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ضد‭ ‬ملفات‭ ‬الكوكيز،‭ ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬حظر‭ ‬ملفات‭ ‬الكوكيز‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬الثالثة؛‭ ‬نظرا‭ ‬لأنه‭ ‬يتم‭ ‬استعمالها‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التتبع‭ ‬خصيصاً‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬في‭ ‬إعدادات‭ ‬المتصفح‭ ‬تحديد‭ ‬وضع‭ ‬الضبط‭ ‬بأنه‭ ‬يتم‭ ‬إزالة‭ ‬ملفات‭ ‬الكوكيز‭ ‬مع‭ ‬إنهاء‭ ‬التصفح،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالأدوات‭ ‬الإضافية‭ ‬مثل‭ ‬Cookie Autodelete‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬ملفات‭ ‬تعريف‭ ‬الارتباط‭ ‬الغريبة‭ ‬بمجرد‭ ‬إغلاق‭ ‬علامة‭ ‬التبويب،‭ ‬التي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬الويب،‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إليها‭.‬