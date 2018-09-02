رئاسة الوزراء والمواجهة الاميركية الايرانية – رافد جبوري

زمان جديد

يعتمد‭ ‬طريق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬نحو‭ ‬ولاية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الاميركي‭. ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاميركية‭ ‬هي‭ ‬صاحبة‭ ‬النفوذ‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬رضيت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬الفين‭ ‬وثلاثة‭ ‬بتقاسم‭ ‬هذا‭ ‬النفوذ‭ ‬مع‭ ‬ايران‭. ‬وايران‭ ‬تقف‭ ‬اليوم‭ ‬ضد‭ ‬رئاسة‭ ‬ثانية‭ ‬للعبادي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يشتد‭ ‬عليها‭ ‬خناق‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭ ‬وهو‭ ‬وضع‭ ‬يخلق‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬الايراني‭. ‬تريد‭ ‬ايران‭ ‬حليفا‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬العراق‭,‬‭ ‬تريد‭ ‬احد‭ ‬اصدقاءها‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬العبادي‭. ‬

التحركات‭ ‬الميدانية‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يقودها‭ ‬المبعوث‭ ‬الرئاسي‭ ‬لشؤوون‭ ‬محاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بريت‭ ‬مكغورك‭. ‬بينما‭ ‬يقود‭ ‬التحركات‭ ‬الايرانية‭ ‬وهي‭ ‬حاليا‭ ‬اقل‭ ‬نشاطا‭ ‬ووضوحا‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭. ‬

واذا‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬اقول‭ ‬بان‭ ‬سليماني‭ ‬اقرب‭ ‬لمركز‭ ‬القرار‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬مقارنة‭ ‬بقرب‭ ‬مكغورك‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬تغريدة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬توتير‭ ‬واضحة‭ ‬وحاسمة‭ ‬في‭ ‬تاييد‭ ‬المبعوث‭ ‬الرئاسي‭ ‬الاميركي‭ ‬بيرت‭ ‬مكغورك‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬نص‭ ‬تغريدة‭ ‬بومبيو‭ ‬كما‭ ‬ياتي‭:‬

تحدثت‭ ‬لتوي‭ ‬مع‭ ‬بريت‭ ‬مكغورك‭ ‬الموجود‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ممثلا‭ ‬لي‭ ‬ولرئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وهو‭ ‬يقوم‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ . ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬قوية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬وطني‭ ‬هو‭ ‬امر‭ ‬جوهري‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إدامة‭ ‬هزيمة‭ ‬داعش‭ .‬

رغم‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬نقطة‭ ‬نهاية‭ ‬جملة‭ ‬بين‭ ‬الجملتين‭ ‬اللتان‭ ‬تكونان‭ ‬التغريدة‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬الانكليزي‭ ‬الاصلي‭ ‬وفي‭ ‬النص‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬وضعت‭ ‬انا‭ ‬ترجمته‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬القضيتين‭ ‬واضح‭. ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬الربط‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الاميركية‭ ‬بين‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬والوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬طبعا‭ ‬ربط‭ ‬ياتي‭ ‬وفق‭ ‬المنظور‭ ‬الاميركي‭ ‬المستند‭ ‬لقراءة‭ ‬واشنطن‭ ‬للوضع‭ ‬وهي‭ ‬قراءة‭ ‬فيها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباشرة‭ ‬والسطحية‭ ‬احيانا‭ ‬لكنها‭ ‬ايضا‭ ‬قراءة‭ ‬ثابتة‭ ‬لا‭ ‬تتغير‭ ‬بسهولة‭. ‬عنوان‭ ‬القراءة‭ ‬الاميركية‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬ولاية‭ ‬ثانية‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭.‬

التفويض‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬مكغورك‭ ‬بات‭ ‬واضحا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬مستواه‭ ‬واصبح‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬ان‭ ‬تناور‭ ‬اكثر‭. ‬كلام‭ ‬بومبيو‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬التغريدات‭ ‬فقد‭ ‬اجرى‭ ‬سلسلة‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬كان‭ ‬اهمها‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬ومع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬اياد‭ ‬علاوي‭. ‬

نوعا‭ ‬ما‭ ‬يذكر‭ ‬المشهد‭ ‬بانتخابات‭ ‬الفين‭ ‬وعشرة‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭ ‬حينما‭ ‬حسمت‭ ‬واشنطن‭ ‬الامر‭ ‬بمكالمة‭ ‬رئاسية‭ ‬مع‭ ‬البارزاني‭ ‬وعلاوي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تاييد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬حينذاك‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭. ‬لكن‭ ‬الموقف‭ ‬الايراني‭ ‬حينذاك‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬معارضته‭ ‬تولي‭ ‬علاوي‭ ‬الفائز‭ ‬بفارق‭ ‬مقعدين‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوزراء‭. ‬لكن‭ ‬المواجهة‭ ‬الحالية‭ ‬هي‭ ‬بين‭ ‬رغبة‭ ‬اميركية‭ ‬ضاغطة‭ ‬للتجديد‭ ‬للعبادي‭ ‬وفيتو‭ ‬ايراني‭ ‬عليه‭. ‬

في‭ ‬ظل‭ ‬اجواء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬تميل‭ ‬طهران‭ ‬لاطالة‭ ‬امد‭ ‬المواجهة‭ ‬حتى‭ ‬تيأس‭ ‬واشنطن‭ ‬لكن‭ ‬الضغط‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الايام‭ ‬قوي‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬يتاثرون‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬الكرد‭ ‬الذين‭ ‬جربوا‭ ‬عاقبة‭ ‬عناد‭ ‬الاميركيين‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬الانفصال‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬والسنة‭ ‬الممزقين‭ ‬اجتماعيا‭ ‬وسياسيا‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يوافق‭ ‬الكرد‭ ‬والسنة‭ ‬على‭ ‬الارادة‭ ‬الاميركية‭ ‬مقابل‭ ‬حصة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الحكومية‭. ‬يبقى‭ ‬موقف‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬حاسما‭ ‬فعلا‭ ‬ليس‭ ‬لكونه‭ ‬فقط‭ ‬صاحب‭ ‬اكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬فتلك‭ ‬يمكن‭ ‬تعويضها‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬لتشكيل‭ ‬الكتلة‭ ‬الاكبر‭. ‬لكن‭ ‬موقف‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الولاية‭ ‬الثانية‭ ‬للعبادي‭ ‬ان‭ ‬تغير‭ ‬فسيجعل‭ ‬الجهد‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬اصعب‭ ‬اذ‭ ‬ستكون‭ ‬غالبية‭ ‬الاحزاب‭ ‬الشيعية‭ ‬ضد‭ ‬الولاية‭ ‬الثانية‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬امام‭ ‬مرشح‭ ‬تسوية‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬موافقة‭ ‬اميركية‭ ‬ووقت‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التوافق‭.‬