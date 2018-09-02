الفلفل‭ ‬الأسود‭ ‬يرشق‭ ‬ويحسن‭ ‬المزاج‭ ‬

برلين – الزمان
الفلفل الأسود مصدر نكهة مميزة على الطعام ،لكن فوائده الصحية كثيرة، تتعلق بالهضم والرشاقة وتحسين المزاج. وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية مارجريت مورلو أن الفلفل الأسود يحتوي على المادة الفعالة «ببرين» (Piperine) المسؤولة عن مذاقه الحرّيف. وتتمتع هذه المادة بأهمية كبيرة للهضم، حيث إنها تحفز إنتاج العصارة الهضمية وإنزيمات الهضم، ما يساعد على هضم الطعام بسهولة وبدون مشاكل. كما يعد الفلفل الأسود مفتاحا للرشاقة؛ حيث تعمل المادة الفعالة «ببرين» على تنشيط عملية الأيض (التمثيل الغذائي) وتثبيط إنتاج خلايا دهنية جديدة، فضلا عن أن المذاق الحريف يؤدي إلى توليد حرارة من أجل توليد الطاقة من خلال حرق الدهون. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت مورلو إلى أن الفلفل الأسود يسهم في تحسين المزاج أيضاً، حيث إنه يحفز الجسم على إنتاج هرمون «الإندورفين» المعروف باسم «هرمون السعادة».