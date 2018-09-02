نوم‭ ‬القيلولة‭ ‬يمنح‭ ‬الاحساس‭ ‬بالسعادة

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬باحثون‭ ‬عن‭ ‬فوائد‭ ‬جمة‭ ‬للغفوة‭ ‬السريعة،‭ ‬حيث‭ ‬توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬رابط‭ ‬قوي‭ ‬بين‭ ‬الخضوع‭ ‬لقيلولة‭ ‬قصيرة‭ ‬والإحساس‭ ‬بالسعادة‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة،‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هارتفوردشير‭ ‬البريطانية،‭ ‬ريتشارد‭ ‬وايزمان،‭ ‬إن‭ ‬الأبحاث‭ ‬السابقة‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬النوم‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة،‭ ‬يجعل‭ ‬الإنسان‭ ‬أكثر‭ ‬تركيزا‭ ‬وإنتاجية‭ ‬وإبداعية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إندبندنت‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

وأضاف‭ : ‬‮«‬أما‭ ‬نتائج‭ ‬دراستنا‭ ‬الجديدة‭ ‬فهي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬يصبح‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭ ‬بمجرد‭ ‬أخذ‭ ‬قيلولة‭ ‬قصيرة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القيلولة‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬ترتبط‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الصحية‭.‬

وأجريت‭ ‬الدراسة‭ ‬لصالح‭ ‬مهرجان‭ ‬إدنبرة‭ ‬الدولي‭ ‬للعلوم،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬شخص‭ ‬أجابوا‭ ‬عن‭ ‬استطلاع‭ ‬بشأن‭ ‬عادات‭ ‬القيلولة،‭ ‬وحالاتهم‭ ‬النفسية‭.‬

ووضع‭ ‬الباحثون‭ ‬معيارا‭ ‬للسعادة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬فنال‭ ‬الذين‭ ‬يأخذون‭ ‬غفوة‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬النهار‭ ‬درجة‭ ‬3‭.‬67،‭ ‬أما‭ ‬الذين‭ ‬يأخذون‭ ‬غفوة‭ ‬طويلة‭ ‬فنالوا‭ ‬درجة‭ ‬3‭.‬44،‭ ‬والذين‭ ‬لا‭ ‬يأخذون‭ ‬غفوة‭ ‬إطلاقا‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬3‭.‬52‭ ‬درجة‭.‬

وخلصت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬66‭% ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يأخذون‭ ‬قيلولة‭ ‬قصيرة‭ ‬يشعرون‭ ‬بالسعادة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ56‭% ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يأخذون‭ ‬قيلولة‭ ‬طويلة،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الارتباط‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬القيلولة‭ ‬القصيرة‭ ‬والشعور‭ ‬بالسعادة‭.‬