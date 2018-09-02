الحل في البصرة.. واللاحل في العراق ؟

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فاتح عبد السلام
تجددت الاحتجاجات في البصرة ، وليس هناك أفق مرئي لنهايتها . المواطنون في البصرة اجتمعت عليهم عوامل عدة ، فلم تعد لديهم خطوط حمراء،لأنهم يشعرون أنّ الظلم الذي وقع عليهم مسّ كرامتهم ووجودهم وأطفالهم ومستقبلهم بل استهدف بشريتهم، حيث تساوى عندهم الاخضر واليابس . وسمعنا من يتحدث عن المساواة لديه بين الموت والحياة .
أول العوامل عدم قناعتهم بنزاهة الطبقة السياسية التي تحكمهم ، وعدم النزاهة يعني انهم سيبقون مستلبي الاردة لا يعلمون عن مستقبلهم شيئاً يتجاوز اليوم الذي يعيشونه تحت هذا القساوة من فقدان الماء الصالح للشرب ثم ضعف الكهرباء مع نسبة بطالة عالية ونسبة تضاهيها من الفساد الطبقة الحاكمة ومحيطها المكتظ بالفطريات المتفسخة.
المغزى بات عميقاً في تجدد التظاهرات ، والوضع السياسي على أعتاب تشكيل حكومة جديدة ، حيث لا قناعة لدى الناس في جديد أو قديم من الأدوات السياسية المتداولة، وهذا أعلى درجات اليأس.
تحدثنا عن اجتماع تنفيذي اول للحكومة العراقية المقبلة في البصرة مع تغيير طواقم الادارات الرئيسة بالتزامن مع اطلاق خطة مجدولة بصلاحيات تنفيذية ، لكن العراقيين في البصرة وسواها من مدن جنوب العراق لا يثقون بسياسي سبق أن رأوه أمامهم سنوات طويلة وعرفوا أن المصائب التي حلّت بهم وردت من عهود هؤلاء السياسيين الذين ما كان لهم أن يتذكروا مصائب البلاد في البصرة واخواتها قبل أن تنفجر الصدور بالصراخ .
إذن ماهو الحل ؟ . الجواب المتاح إنه لاحل ممكن الآن ، لأنّ مشاكل العراق مترابطة ، وان الذين لم يفكروا بنهضة البلاد ككل ، ليسوا هو الآن أكثر من محاولي انقاذ انفسهم عندما انفتق الثوب الذي ظنوا ،انهم يلبسونه للأبد لستر ما فيهم من عيوب وعورات ، وهو في الحقيقة البسيطة ليس ثوبهم .
معادلة مختلة يريدون غصباً عن سنن الطبيعة أن تستقيم ، حيث يعدون بالحل في البصرة ويسكتون عن الحل في العراق كبلاد موحدة .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية