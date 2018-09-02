أردوغان‭: ‬سنتخلى‭ ‬عن‭ ‬اعتماد‭ ‬الدولار‭ ‬في‭ ‬المبادلات‭ ‬مع‭ ‬روسيا

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

تعتزم‭ ‬تركيا‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬اعتماد‭ ‬الدولار‭ ‬في‭ ‬مبادلاتها‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الاحد‭ ‬رئيسها‭ ‬رجب‭ ‬اردوغان‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتصرف‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ذئب‭ ‬ضارٍ‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬مخاطبا‭ ‬رجال‭ ‬اعمال‭ ‬اثناء‭ ‬زيارة‭ ‬قرغيزستان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أميركا‭ ‬تتصرف‭ ‬مثل‭ ‬ذئب‭ ‬متوحش،‭ ‬لا‭ ‬تصدقوها‮»‬‭. ‬وااضاف‭ ‬انه‭ ‬ينوى‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬وايران‭ ‬بالعملات‭ ‬المحلية‭ ‬،‭ ‬ويعاني‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬عقوبات‭ ‬وضغوط‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬بصدد‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬بشأن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الدولار‭ ‬في‭ ‬مبادلاتهما‭ ‬التجارية‭ ‬وذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الاميركية‭.‬

وبحسب‭ ‬ترجمة‭ ‬لتصريحاته‭ ‬الى‭ ‬اللغة‭ ‬القرغيزية‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬‮«‬ان‭ ‬استخدام‭ ‬الدولار‭ ‬يضر‭ ‬بنا‭. ‬لن‭ ‬نرضخ‭ ‬وسننتصر‮»‬‭.‬

أعلن‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬وقعت‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬اتفاقا‭ ‬لشراء‭ ‬صواريخ‭ ‬اس‭-‬400‭. ‬ويثير‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬حنق‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬هددت‭ ‬بوقف‭ ‬تسليم‭ ‬طائرات‭ ‬اف‭-‬35‭ ‬بيعت‭ ‬لتركيا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭.‬

وتشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الاميركية‭ ‬التركية‭ ‬ازمة‭ ‬منذ‭ ‬رفض‭ ‬انقرة‭ ‬تسليم‭ ‬قس‭ ‬اميركي‭ ‬يحاكم‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الارهاب‮»‬‭ ‬ويخضع‭ ‬للاقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭. ‬وتبادل‭ ‬البلدان‭ ‬تجميد‭ ‬ارصدة‭ ‬وزراء‭ ‬ورفعا‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬السلع‭.‬

وهذه‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬قلق‭ ‬الاسواق‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬الليرة‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭ ‬امام‭ ‬الدولار‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬2018‭.‬

كما‭ ‬تراجع‭ ‬الروبل‭ ‬الروسي‭ ‬الى‭ ‬ادنى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬واشنطن‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬اثر‭ ‬واقعة‭ ‬تسمم‭ ‬عميل‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬ونفت‭ ‬موسكو‭ ‬قطعيا‭ ‬ضلوعها‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭.‬