مباحثات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬حول‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬

عدن‭ – ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬يمنيون‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬قد‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصل‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬ما‮»‬،‭ ‬متوقعين‭ ‬تحقيق‭ ‬اختراق‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬خالد‭ ‬اليماني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬المشاورات‭ (…) ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مباشرة‭ ‬وستعتمد‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬بتنقله‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬عبدالله‭ ‬العليمي‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الرئاسة‭ ‬اليمنية‭ ‬وعضو‭ ‬الوفد‭ ‬المفاوض‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬المشاورات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬حصل‭ ‬تقدم‭ ‬ما‭ ‬وسريع‭ ‬بالإمكان‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬مباشرة‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬آخرون‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬المبعوث‭ ‬الاممي‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬سيعمد‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬إدارته‭ ‬للمشاورات‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الأراء‭ ‬والمواقف‭ ‬والردود‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬المشاورات‭ ‬بطريقة‭ ‬مكتوبة‭ ‬وليست‭ ‬شفهية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬غريفيث‭ ‬أعلن‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬أنّ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سترعى‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬لمفاوضات‭ ‬سلام‮»‬‭.‬

وشكك‭ ‬الطرفان‭ ‬في‭ ‬جدية‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات،‭ ‬لكن‭ ‬اليماني‭ ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬توقعاتنا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الأسرى‭ ‬والمعتقلين‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬الفرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬الآن‭ ‬لتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الأسرى،‭ ‬والطرف‭ ‬الآخر‭ ‬عنده‭ ‬استعداد‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬ستطالب‭ ‬بالافراج‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬أسير‭ ‬من‭ ‬مقاتليها‭ ‬والمؤيدين‭ ‬لها،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬المتمردون‭ ‬لاطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬مقاتليهم‭ ‬ومؤيديهم‭.‬

والى‭ ‬جانب‭ ‬موضوع‭ ‬الاسرى،‭ ‬قال‭ ‬اليماني‭ ‬ان‭ ‬وضع‭ ‬ميناء‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬سيكون‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الملفات‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬البحث‭.‬

وتدخل‭ ‬عبر‭ ‬الميناء‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬غالبية‭ ‬المساعدات‭ ‬والمواد‭ ‬التجارية‭ ‬والغذائية‭ ‬الموجّهة‭ ‬إلى‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭. ‬لكن‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬المتمردين،‭ ‬يعتبر‭ ‬الميناء‭ ‬ممرا‭ ‬لتهريب‭ ‬الأسلحة‭ ‬ومهاجمة‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬لصحافيين‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬ان‭ ‬جولة‭ ‬جنيف‭ ‬تمثّل‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬للتشاور‭ ‬مع‭ ‬الطرفين‭ ‬حول‭ ‬طرق‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للنزاع‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬انها‭ ‬جولة‭ ‬اولى‭ ‬لفهم‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بايجاد‭ ‬اطار‭ ‬عمل‭ ‬لمفاوضات‭ ‬رسمية‭ (…) ‬والتوصل‭ ‬الى‭ ‬استنتاج‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬اطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬الكل‭ ‬يعمل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬باستطاعته‭ ‬لاقناع‭ ‬الأطراف‭ (…) ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العسكرية‭ ‬والجلوس‭ ‬لاجراء‭ ‬محادثات‭ ‬سياسية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬اليماني‭ ‬ان‭ ‬محادثات‭ ‬جنيف‭ ‬ستتطرق‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬موضوع‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين،‭ ‬متهما‭ ‬الحوثيين‭ ‬برفض‭ ‬تسيلم‭ ‬العائدات‭ ‬المالية‭ ‬والضريبية‭ ‬التي‭ ‬يجمعونها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭.‬

وذكر‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬العائدات‭ ‬‮«‬تقدّر‭ ‬بنحو‭ ‬خمسة‭ ‬وأربعين‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ (‬نحو‭ ‬113‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بحسب‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬الرسمي‭)‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬تسعى‭ ‬لتسلمها‭ ‬ثم‭ ‬اضافة‭ ‬65‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬اليها‭ ‬لدفع‭ ‬الرواتب‭.‬