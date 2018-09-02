تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬تنازل‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬وكبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬أوروبا‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬تمديد

لندن‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

تعهدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأحد‭ ‬بالتمسك‭ ‬بخطتها‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬المستقبلية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬بريكست،‭ ‬بمواجهة‭ ‬معارضة‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الانفصال‭.‬

وكانت‭ ‬ماي‭ ‬عرضت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬خطة‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭ ‬مع‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬تبادل‭ ‬حر‮»‬‭ ‬جديدة‭ ‬للبضائع‭ ‬ومنتجات‭ ‬الصناعات‭ ‬الزراعية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬جمركي‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬المشتركة‭ . ‬فيما‭ ‬أفسح‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬لتمديد‭ ‬وجيز‭ ‬للمفاوضات‭ ‬مع‭ ‬لندن‭ ‬المتعثرة‭ ‬حاليا‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬إتمامها‭ ‬‮«‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬بالأساس‭ ‬إنجاز‭ ‬المفاوضات‭ ‬قبل‭ ‬قمة‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬بارنييه‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فرانكفورتر‭ ‬ألغيمايني‭ ‬تسايتونغ‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الأخد‭ ‬بالاعتبار‭ ‬الوقت‭ ‬الضروري‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ (‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭) ‬في‭ ‬البرلمانين‭ ‬البريطاني‭ ‬والأوروبي،‭ ‬علينا‭ ‬إنجاز‭ ‬المفاوضات‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬موجها‭ ‬كلامه‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ممكن‭. ‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬ليس‭ ‬الوقت‭ ‬بل‭ ‬قرارات‭ ‬سياسية‮»‬‭.‬

وواجه‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬بـ»خطة‭ ‬تشيكرز‮»‬‭ ‬باسم‭ ‬المقر‭ ‬الصيفي‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه،‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬معارضة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬دعاة‭ ‬بريكست‭ ‬متشدد‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حزبها‭ ‬المحافظ‭ ‬نفسه‭ ‬إذ‭ ‬اعتبروا‭ ‬أنه‭ ‬ينحرف‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬أفضى‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭.‬

وعلى‭ ‬الإثر‭ ‬استقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬والوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بريكست‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬وقع‭ ‬شديد،‭ ‬فيما‭ ‬شكك‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بإمكان‭ ‬تطبيق‭ ‬الخطة‭.‬

وكتبت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬تلغراف‮»‬‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أكون‭ ‬مرغمة‭ ‬بالقبول‭ ‬بتسويات‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬خطة‭ ‬تشيكرز‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬مصلحتنا‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتوصل‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بحلول‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬لترتيب‭ ‬شروط‭ ‬الطلاق‭ ‬وإرساء‭ ‬قواعد‭ ‬علاقتهما‭ ‬المستقبلية،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬أمام‭ ‬البرلمانات‭ ‬الوطنية‭ ‬مهلة‭ ‬كافية‭ ‬للمصادقة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬معارضة‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬لخطتها،‭ ‬رددت‭ ‬ماي‭ ‬أنها‭ ‬تفضل‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بدل‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬إضافية‭ ‬لبروكسل‭.‬

وكتبت‭ ‬‮«‬سنكون‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لعدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‮»‬،‭ ‬مستبعدة‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬تنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬حول‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وكتبت‭ ‬‮«‬إنّ‭ ‬طرح‭ ‬السؤال‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬سيكون‭ ‬خيانة‭ ‬كبرى‭ ‬لديموقراطيتنا،‭ ‬وخيانة‭ ‬لهذه‭ ‬الثقة‮»‬‭.‬