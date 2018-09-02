الإنظار‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬موعد‭ ‬معركة‭ ‬إدلب‭.. ‬والفاتيكان‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ – ‬روما‭ – ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬تتجه‭ ‬فيه‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬ترقبا‭ ‬لمعركة‭ ‬واسعة‭ ‬حول‭ ‬إدلب‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬حشود‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النظام‭ ‬والمعارضة‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬استعدادا‭ ‬للمعركة‭ ‬الوشيكة‭ ‬والتى‭ ‬ستحسم‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬مستقبل‭ ‬الصراع‭ ‬العسكري‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ . ‬حذر‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬لقصف‭ ‬من‭ ‬مدفعية‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭. ‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬امام‭ ‬الاف‭ ‬المؤمنين‭ ‬الذين‭ ‬احتشدوا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬القديس‭ ‬بطرس،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬صلاة‭ ‬التبشير،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رياح‭ ‬الحرب‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تعصف،‭ ‬وان‭ ‬مشاعر‭ ‬قلق‭ ‬جديدة‭ ‬تصلنا‭ ‬حول‭ ‬مخاطر‭ ‬كارثة‭ ‬انسانية‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬بسوريا‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلبنا‮»‬‭. ‬وجدد‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬دعوته‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الحوار‮»‬‭ ‬و»التفاوض‮»‬‭ ‬و»تجنيب‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب‭.‬

ومنذ‭ ‬اسابيع،‭ ‬حشد‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬تعزيزات‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب،‭ ‬ويقصف‭ ‬يوميا‭ ‬بالمدفعية‭ ‬المناطق‭ ‬المتمردة،‭ ‬ويوقع‭ ‬اصابات،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب،‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬كبير‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬الغربي،‭ ‬الهدف‭ ‬المقبل‭ ‬لهجوم‭. ‬و‭ ‬أكد‭ ‬فراس‭ ‬الخالدي‭ ‬رئيس‭ ‬منصة‭ ‬القاهرة‭ ‬فى‭ ‬مفاوضات‭ ‬جينيف‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬معركة‭ ‬إدلب‭ ‬لن‭ ‬تحسم‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬لإدلب‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬والمهجرين‭ ‬قسرياً‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اهميتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬خفض‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬دستورية‭ ‬وخطوات‭ ‬أخرى‭ ‬تتطلب‭ ‬تفاهمات‭ ‬دولية‭ ‬،‭ ‬وأكد‭ ‬الخالدي‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬المفاوضات‭ ‬السورية‭ ‬تعمنل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬دستورية‭ ‬وتنسيق‭ ‬أممي‭ ‬برئاسة‭ ‬المبعوث‭ ‬الدولي‭ ‬ميستورا‭ . ‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬د‭/‬أكثم‭ ‬نعيسه‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الشام‭ ‬للداراسات‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬معركة‭ ‬إدلب‭ ‬ستحسم‭ ‬الصراع‭ ‬العسكري‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬لأنها‭ ‬تشكل‭ ‬الجبهة‭ ‬العسكرية‭ ‬المؤثرة‭ ‬للمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬والتى‭ ‬تشكل‭ ‬المعارضات‭ ‬الاسلامية‭ ‬والتكفيرية‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬منها‭ ‬،‭ ‬وأنه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‭ ‬عسكريا‭ ‬لصالح‭ ‬النظام‭ ‬سوف‭ ‬تتحول‭ ‬الحرب‭ ‬الى‭ ‬طابع‭ ‬حرب‭ ‬المجموعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والتى‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬وضع‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ .‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬د‭/‬محمد‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬المتخصص‭ ‬فى‭ ‬الشأن‭ ‬السوري‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬سيطر‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬القرى‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬إدلب‭ ‬وأن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المعركة‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬حله‭ ‬بالتفاوض‭ ‬وأن‭ ‬الجزء‭ ‬الأخر‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬حله‭ ‬عسكريا‭ ‬لصالح‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬النظامي‭ . ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مهند‭ ‬حاج‭ ‬علي‭ ‬قائد‭ ‬كتيبة‭ ‬المغاوير‭ ‬فى‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬أننا‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬المتواجدة‭ ‬فى‭ ‬إدلب‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬كيماوي‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬تركيا‭ ‬لاستخدامه‭ ‬فى‭ ‬معركة‭ ‬إدلب‭ ‬وإلصاق‭ ‬التهمة‭ ‬بالجيش‭ ‬السوري‭ ‬لإعطاء‭ ‬مبرر‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالتدخل‭ .‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬أكد‭ ‬منذر‭ ‬الشوفي‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬الشام‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬معركة‭ ‬إدلب‭ ‬لن‭ ‬تحسم‭ ‬الأزمة‭ ‬عسكريا‭ ‬وأن‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬سوف‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬حقه‭ ‬المشروع‭ ‬فى‭ ‬الحرية‭ .‬