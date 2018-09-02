الإنظار‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬موعد‭ ‬معركة‭ ‬إدلب‭.. ‬والفاتيكان‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة – روما – الزمان
في الوقت الذى تتجه فيه أنظار العالم الى سوريا ترقبا لمعركة واسعة حول إدلب فى ظل حشود عسكرية من قبل النظام والمعارضة والقوى الكبرى استعدادا للمعركة الوشيكة والتى ستحسم الى حد كبير مستقبل الصراع العسكري فى سوريا . حذر البابا فرنسيس الاحد من مخاطر حصول «كارثة إنسانية» في محافظة إدلب التي تتعرض منذ أيام لقصف من مدفعية النظام السوري. وقال البابا الأرجنتيني امام الاف المؤمنين الذين احتشدوا في ساحة القديس بطرس، للمشاركة في صلاة التبشير، إن «رياح الحرب ما زالت تعصف، وان مشاعر قلق جديدة تصلنا حول مخاطر كارثة انسانية ممكنة في محافظة إدلب بسوريا العزيزة على قلبنا». وجدد البابا في هذه المناسبة دعوته الى «الحوار» و»التفاوض» و»تجنيب المدنيين» ويلات الحرب.
ومنذ اسابيع، حشد النظام السوري تعزيزات في ضواحي محافظة ادلب، ويقصف يوميا بالمدفعية المناطق المتمردة، ويوقع اصابات، كما يقول المرصد السوري لحقوق الانسان. وقد تكون محافظة ادلب، آخر معقل كبير للفصائل المعارضة في الشمال الغربي، الهدف المقبل لهجوم. و أكد فراس الخالدي رئيس منصة القاهرة فى مفاوضات جينيف فى تصريحات للزمان ان معركة إدلب لن تحسم الأزمة السورية رغم أن لإدلب أهمية خاصة نظرا لوجود نسبة كبيرة فيها من النازحين والمهجرين قسرياً فضلا عن اهميتها الاستراتيجية ، وأضاف أن حل الأزمة لابد أن يكون من خلال فترة انتقالية يتم خلالها خفض العمليات العسكرية وتشكيل لجنة دستورية وخطوات أخرى تتطلب تفاهمات دولية ، وأكد الخالدي أن هيئة المفاوضات السورية تعمنل حاليا على تشكيل لجنة دستورية وتنسيق أممي برئاسة المبعوث الدولي ميستورا .
فيما أكد د/أكثم نعيسه مدير مركز الشام للداراسات الديموقراطية وحقوق الإنسان أن معركة إدلب ستحسم الصراع العسكري الى حد كبير لأنها تشكل الجبهة العسكرية المؤثرة للمعارضة السورية والتى تشكل المعارضات الاسلامية والتكفيرية جزء كبير منها ، وأنه فى حالة حسم المعركة عسكريا لصالح النظام سوف تتحول الحرب الى طابع حرب المجموعات الصغيرة والتى سوف تستمر حتى وضع حل سياسي للأزمة .
بدوره قال د/محمد سيد أحمد المتخصص فى الشأن السوري أن الجيش السوري سيطر بالفعل على بعض القرى القريبة من إدلب وأن جزء من المعركة سوف يتم حله بالتفاوض وأن الجزء الأخر سوف يتم حله عسكريا لصالح الجيش السوري النظامي . فيما كشف مهند حاج علي قائد كتيبة المغاوير فى الجيش السوري أننا حصلنا على معلومات استخباراتية من روسيا أن جبهة النصرة المتواجدة فى إدلب حصلت على سلاح كيماوي من الولايات المتحدة عبر تركيا لاستخدامه فى معركة إدلب وإلصاق التهمة بالجيش السوري لإعطاء مبرر للولايات المتحدة بالتدخل .
فى المقابل أكد منذر الشوفي قائد فيلق الشام فى تصريحات للزمان أن معركة إدلب لن تحسم الأزمة عسكريا وأن المعارضة السورية سوف تبدأ من الصفر حتى يحصل الشعب السوري على حقه المشروع فى الحرية .