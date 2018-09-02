تضارب‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬انفجارات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬عسكري‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬

بيروت‭ – ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

عاش‭ ‬سكان‭ ‬دمشق‭ ‬اجواء‭ ‬خوف‭ ‬وهم‭ ‬يشهدون‭ ‬انفجارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬عسكري‭ ‬استراتيجي‭ ‬فيما‭ ‬تضارب‭ ‬الاخبار‭ ‬حول‭ ‬الحدث‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬عنصران‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬النظامية‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬اثر‭ ‬سلسلة‭ ‬انفجارات‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬المزة‭ ‬العسكري‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الاحد‭.‬

كما‭ ‬اكد‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬وقوع‭ ‬الانفجارات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬المزة‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يورد‭ ‬اي‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬استهدافًا‭ ‬صاروخيًّا‭ ‬يُرجّح‭ ‬أنه‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬المزة‭ ‬العسكري‭ ‬أصاب‭ ‬مستودع‭ ‬ذخائر‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انفجارات‭ ‬عنيفة‭ ‬متتالية‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬عنصرين‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬المزة‭ ‬العسكري،‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬آخرين،‭ ‬جراء‭ ‬الانفجارات‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬المطار‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬قابلاً‭ ‬للازدياد‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬جرحى‭ ‬بحالات‭ ‬خطرة‮»‬‭.‬

ويقع‭ ‬مطار‭ ‬المزة‭ ‬العسكري‭ ‬غرب‭ ‬دمشق،‭ ‬ويُعدّ‭ ‬مقرًّا‭ ‬للاستخبارات‭ ‬الجوّية‭ ‬السورية‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نعلق‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬الاجنبي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬نفيه‭ ‬‮«‬تعرّض‭ ‬مطار‭ ‬المزة‭ ‬لأيّ‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيلي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إنّ‭ ‬مطار‭ ‬المزة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتعرّض‭ ‬لأي‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬وإنّ‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬سُمعت‭ ‬تعود‭ ‬لانفجار‭ ‬مستودع‭ ‬ذخيرة‭ ‬قرب‭ ‬المطار‭ ‬بسبب‭ ‬ماس‭ ‬كهربائي‮»‬‭.‬

ونشرت‭ ‬الوكالة‭ ‬صورا‭ ‬تظهر‭ ‬هالة‭ ‬ضوئية‭ ‬ضخمة‭ ‬وسط‭ ‬الليل‭ ‬الداكن‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬قصفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬مراراً‭ ‬أهدافاً‭ ‬عسكرية‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬واستهدف‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مؤخراً‭ ‬أهدفاً‭ ‬إيرانية‭.‬

واتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬بقصف‭ ‬مطار‭ ‬التيفور‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد،‭ ‬وتكرر‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الـ12‭ ‬منه‭ ‬وأعلنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬وقتها‭ ‬أنها‭ ‬ضربت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا‭. ‬وأعلنت‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬الحادثتين‭ ‬أن‭ ‬دفاعاتها‭ ‬الجوية‭ ‬تصدّت‭ ‬للصواريخ‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وكرّرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأربعاء‭ ‬تهديداتها‭ ‬بمهاجمة‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ومواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري،‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬للتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬وطهران‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬سيُواصل‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬قوي‭ ‬وحازم‭ ‬ضدّ‭ ‬أيّ‭ ‬محاولات‭ ‬إيرانية‭ ‬لتمركز‭ ‬قوات‭ ‬وأنظمة‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬