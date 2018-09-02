أمير الكويت يزور واشنطن اليوم لإجراء مباحثات مع ترامب

الكويت – الزمان

يغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى واشنطن اليوم الاثنين. وقالت وكالة الانباء الكويتية ان الامير سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ولم يتضح بعد ما الذي سيناقشه الزعيمان لكن أمير الكويت قاد جهود الوساطة لحل خلاف نشب منذ عام عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر.واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وتوثيق صلاتها بعدوتهم الإقليمية إيران. وتنفي قطر تلك الاتهامات وتقول إن المقاطعة هي محاولة للمساس بسيادتها.وانحاز ترامب علنا إلى صف السعودية والإمارات في بداية الأزمة لكنه بدأ بعد ذلك يحث على التوصل لحل لاستعادة الوحدة في الخليج والحفاظ على جبهة موحدة في مواجهة إيران.ونقلت تقارير عن مسؤولين أمريكيين وعرب القول إن (إدارة ترامب تمضي قدما سرا في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع الدول الخليجية الست ومصر والأردن لأهداف من بينها التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة).وقالت مصادر إن (إدارة ترامب تأمل أن تتم مناقشة ذلك التحالف الذي أُطلق عليه مؤقـتا اسم تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي) خلال قمة تقرر مبدئيا أن تعقد في واشــــــــنطن في 12 و13 تشرين الأول المقبل على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن الأزمة مع قطر قد تشكل عقبة كبرى أمام الأمر.

ومنعت الكويت استيراد وحظر المواد الغذائية من العراق، اضافة الى منع المسافرين العراقيين من الدخول للبلاد.وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصدر مطلع امس ان (الكويت منعت وحظرت دخول المواد الغذائية من العراق)، مبينا ان (قرار الحظر جاء بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبشكل عاجل كإجراء احتزازي بسبب انتشار مرض الكوليرا في العراق). وتابعت أن (من ضمن التدابير العاجلة التي اتخذت بالتنسيق بين الجهات المعنية تشمل أيضاً منع دخول المواد الغذائية مع المسافرين، ولاسيما الخضار والفواكه والتمور ومياه الشرب بأشكالها كافة). وكانت مفوضية حقوق الانسان العراقية قد حذرت من انتشار مرض الكوليرا في البصرة نتيجة زيادة الملوحة والتلوث المائي.