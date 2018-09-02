أنقذوا البصرة – محمد توفيق

في بداية السبعينات وبعد الازمة الحادة في مياه الشرب في العراق يتذكر اهالي المناطق القريبة من قناة الجيش في بغداد ، قامت الحكومة انذاك بنصب محطات صغيرة لتصفية المياه الصالحة للشرب على ضفتي قناة الجيش لرفد ودعم شبكة المياه في بغداد بالماء الصالح للشرب حيث توسعت بغداد بسرعة وحدثت ازمة في ضخ المياه النقية والمعقمة في شبكات الاسالة وبسبب نجاح التجربة تم تعميمها على كل مناطق العراق في المدن والارياف لتنتهي الازمة بأشهر معدودة مع فائض للمياه الصالحة للشرب في حينها ،إذن هناك مئات الحلول العلمية والعملية لانقاذ اهلنا في البصرة من العطش وتجهيزهم بالمياه الصالحة للشرب وعلى الحكومة بشقيها الفدرالي والمحلي ان تاخذ على عانقها على حل سريع وعملي ودائمي بالاستعانة بذوي الاختصاص من مهندسين وكيماويين وحتى الاستعانة بشركات اجنبية بالسرعة الممكنة فشعبنا يستحق اكثر من ذلك بكثير .