شعلة الآسياد تنطفئ إيذاناً بإنتهاء دورة الألعاب القارية

العراق يحتل المركز 27 والأثقال تثبت جدارة كبيرة – جاكارتا – قصي حسن – موفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي

إطفئت شعلة الآسياد لهبها في ملعب غيلورا بونغ كارنو ايذانا بانتهاء منافسات دورة الالعاب الاسيوية الثامنة عشرة التي اقيمت في العاصمة الاندونيسية جاكارتا ومدينة بالمبيانغ عاصمة جنوب سومطرة، خلال المدة من الثامن عشر من شهر آب الماضي وحتى الثاني من ايلول الجاري تحت شعار (طاقة آسيا)، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية تنافسوا في 40 رياضة تضمنت 465 مسابقة. واحتل العراق في ختام منافسات آسياد اندونيسيا، الترتيب الـ27 برصيد ذهبية وفضيتين من بين 37 دولة نجحت في وضع اسمها في جدول الاوسمة الملونة، فيما كانت الريادة متوقعة للعملاق الصيني للمرة السادسة على التوالي الذي جمع 289 ميدالية من بينها 132 ذهبية ثم اليابان ولها 75 ذهبية وكوريا الجنوبية التي حصدت 49 ذهبية، وفي المركز الرابع ظهرت الدولة المضيفة اندونيسيا ونجحت في الوصول الى الذهبية رقم 31، وتصدرت البحرين ترتيب المنتخبات العربية ثم قطر والامارات والكويت والاردن والسعودية والعراق ولبنان واخيرا سوريا. ولم تختلف درجات التفوق للصين عن الدورة السابقة التي اقيمت في مدينة أنشون الكورية الجنوبية 2014، أذ كانت الصدارة صينية بامتياز بعد احرازها 151 ذهبية وتلتها كوريا الجنوبية بـ79 ميدالية ذهبية واليابان بـ47 ميدالية ذهبية.

12 لعبة

وترأس وفد بعثة العراق الى الدورة الاسيوية، نائب رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية فلاح حسن، وتألفت البعثة من 91 شخصا بين رياضي وإداري وفني ووفدين رسمي وإعلامي، فضلا عن رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي والامين المالي حيدر الجميلي. وشارك العراق في آسياد اندونيسيا بـ12 لعبة هي: كرة السلة (3 x 3) وكرة اليد والتجذيف والجودو والعاب القوى والقوس والسهم والكانوي والملاكمة ورفع الاثقال والجوجيتسو والكوراش والسامبو.

عائلة الذهب

المجد الاسيوي يحسب لعائلة رفع الاثقال التي منحت العراق ذهبية في وزن 85 كغم وفضية في وزن 105 كغم، اذ خطف الرباع العالمي صفاء راشد ذهبية وزن 85 كغم جامعا 361 كغم، بعد ان حقق 159 كغم في الخطف و202 كغم في النتر ليحرز الوسام الذهبي للعراق، وحل ثانيا الرباع الكوري الجنوبي جانك بون هانك الذي جمع 360 كغم ليحقق الوسام الفضي، وحصل الرباع الكوري الشمالي جون ميونك سون على الوسام النحاسي بعد ان جمع 348 كغم. وتوج الرباع سلوان جاسم على بالوسام الفضي في رياضة رفع الاثقال في فعالية وزن 105 كغم، بعدما سجل 405 كغم في المجموع، إذ حقق 181 كغم في الخطف و224 كغم في النتر، واحرز الرباع الاوزبكي رسلان نورودينوف الوسام الذهبي بعدما سجل في المجموع 421 كغم من خلال تسجيله 191 كغم في الخطف و230 كغم في النتر، بينما حصل الرباع الايراني علي هاشمي على الوسام النحاسي، حيث انهى المنافسات بمجموع قدره 403 كغم بعدما حقق 184 كغم في الخطف و219 كغم في النتر. وودع الرباع احمد فاروق منافسات وزن 77 كغم بعد تعرضه الى الاصابة خلال ادائه الرفعات، وتمكن فاروق من خطف 146 كغم، وفي النتر طلب 180 كغم ولم يوفق في الرفعة الاولى قبل ان يتعرض الى الاصابة في المحاولة الثانية ويغادر السباق، واحرز ذهبية وزن 77 كغم، الكوري الشمالي جوي جون وي بمجموع 348 كغم وجاء بالمركز الثاني الكوري الجنوبي كيم هو بمجموع 347 كغم وحل في المركز الثالث التايلندي جاتو فام بمجموع 341 كغم. وكسر الرباع محمد رضا علي، الرقم القياسي العراقي في الخطف عندما نجح في رفع 140 كغم، فيما نتر 161 كغم، ليحتل المركز الـ 11 في ختام منافسات وزن 69 كغم، وجمع رباعنا 301 كغم، واحرز المركز الاول الكوري الشمالي كانغ شو جامعا 336 كغم وفي المركز الثاني الاوزبكي يوكوبوف 331 كغم ثم في المركز الثالث الكازاخستاني ارتيلوف جامعا 330 كغم. اما الرباعة هدى سالم فجاءت بالمركز السابع في وزن 75 كغم بعد ان جمعت 207 كغم، واحرزت الذهبية الكورية الشمالية ريم جونك بمجموع 263 كغم ثم الاوزبكية اومادي اوتا كوزاييف بمجموع 237 كغم وفي المركز الثالث الكورية الجنوبية مون منهي بمجموع 236 كغم. وقاد منتخب العراق برفع الاثقال المدربين محمد جواد محمد كاظم وعبد الكريم كاظم وعباس احمد.

فضية عروس الالعاب

توجت مشاركة العاب القوى في الاسياد باحرازها فضية سباق رمي القرص عن طريق البطل الاسيوي مصطفى كاظم داغر الذي حل ثانيا محققا رقما قدره 60،09 مترا واحرز الايراني احسان حدادي المركز الاول وسجل رقما قدره 65،71 مترا، فيما حصد المتسابق الكويتي عيسى سنكاوي الوسام النحاسي بعد ان رمى القرص الذي يزن 2 كيلو غرام لمسافة 59،44 مترا. ولم تكن نتائج عروس الالعاب في الفعاليات الاخرى قريبة من المراكز الاولى، اذ جاء المنتخب العراقي في نهائي سباق 4 x400 متر تتابع في المركز السابع بزمن قدره 3،07،64 دقيقة، وتالف المنتخب العراقي من العدائين طه حسين واحمد فاضل وياسر علي وجسام محمد، فيما احرز الذهبية، المنتخب القطري بزمن قدره 3،00،56 دقيقة ثم المنتخب الهندي في المركز الثاني بزمن 3،01،85 دقيقة وفي المركز الثالث المنتخب الياباني بزمن 3،01،94 دقيقة. وفي سباق 1500 متر احرز العداء عدنان طعيس المركز السابع قاطعا المسافة بزمن قدره 3،49،02 دقيقة، وتوج بذهبية السباق الهندي جونسن بزمن 3،44،72 دقيقة ثم الايراني امير مورادي بزمن 3،45،62 دقيقة وحل في المركز الثالث البحريني محمد تايلوي بزمن 88، 3،45، دقيقة. وخرج العداء محمد سعد من نصف نهائي سباق 110 متر حواجز بعد حلوله في المركز العاشر في المجموع، وقطع سعد مسافة السباق في المجموعة الثانية بزمن قدره 13،88 ثانية واحرز الذهبية الصيني وين جون بزمن 13،34 ثانية. كما ودعت العداءة دانة حسين تصفيات سباق 200 متر للنساء بعد حلولها، في الترتيب الرابع على مجموعتها والخامس عشر بالترتيب العام في زمن قدره 24،31 ثانية واحرزت الذهبية البحرينية اوديونك ايدي ديونك بزمن 22،96 ثانية، كما خرج ايهاب جبار خالي الوفاض من سباق نصف نهائي سباق 800 متر رجال بعد ان جاء في المركز 11 في الترتيب العام، والمركز الثالث في المجموعة الثالثة بزمن قدره 1،48،87 دقيقة، فيما احرز الذهبية العداء الهندي مانجيت سانغ بزمن 1،46،15 ثانية وخرج العداء احمد عصام من سباق نصف نهائي 200 متر للرجال بعد احتلاله المركز الرابع عشر في المجموع بزمن قدره 21،31 ثانية وامسك بالذهبية الياباني كويكي يوكي بزمن 20،23 ثانية، وفي الوثب العالي غادر حسين فلاح السباق بعد ان قفز 2،10 متر واحرز الذهبية الصيني وانك يو بارتفاع 2،30 متر، فيما قفزت مريم عبد الحميد في الوثب العالي الى ارتفاع 1،70 لتحتل المركز الحادي عشر واحرزت الذهبية الكازاخستانية سيفيليا رادزفيل بارتفاع 1،96 متر، اما زميلتها العداءة دلسوز عبد نجم فخرجت من تصفيات سباق 100 متر حواجز بعد ان حلت في المركز الـ13، وقطعت دلسوز مسافة السباق بزمن قدره 14،90 ثانية، واحرزت المركز الاول الكورية الجنوبية بزمن 13،20 ثانية ثم الاندونيسية نوفا ايميليا بزمن 13،33 ثانية وفي المركز الثالث لوي لاي من هونك كونك بزمن 13،42 ثانية. وتالف الجهاز الفني من المدربين رعد عبد الله وجبار قاسم وهاني عبد وليد ويوسع عبد الرحمن.

مركز سابع لمنتخب اليد

احتل المنتخب العراقي بكرة اليد المركز السابع في الترتيب العام، واحرزت قطر الذهبية والبحرين الفضية وكوريا الجنوبية البرونزية. وكان المنتخب العراقي بكرة اليد اول منتخب يصل الى القرية الاولمبية في جاكارتا، في التاسع من شهر اب الماضي وخاض مباريات الادوار الاقصائية قبل الافتتاح الرسمي بخمسة ايام. واوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات البحرين والصين تايبيه والهند، واحرز المركز الثاني برصيد اربع نقاط بعد المنتخب البحريني الذي جمع ست نقاط، اذ خسر مباراته الافتتاحية امام البحرين بنتيجة 30-24 هدفا ثم تغلب على الصين تايبيه 37-30 هدفا وهزم المنتخب الهندي بنتيجة 40-29 هدفا، وفي الدور الثاني واجه منتخبات قطر واليابان والسعودية، وخسر مباراته الاولى امام قطر بنتيجة 26-20 هدفا وامام اليابان 27-24 هفا وتعادل مع السعودية بنتيجة 20-20 هدفا، ليحتل المركز الاخير بنقطة واحدة ويلتقي مع رابع المجموعة الثانية هونك كونك على المركز السابع ويتفوق عليه بنتيجة 31-24 هدفا. وتالف وفد منتخب كرة اليد من ظافر عبد الصاحب مدربا وكاظم كامل وكاظم ناصر مدربين مساعدين، فضلا عن 16 لاعبا هم: محمد علي واحمد مكي وبدر الدين حمودي وبلال حسن وجاسم غصاب وحسين علي ورائد عبد زيد وعلي عدنان وكرار كاظم وماجد عبد الرضا ومحمد صاحب ومصطفى محمد ومنتظر قاسم ومهند عادل وميثم عودة وعلي عبد الرضا.

التجذيف في المركز السادس

احرز المنتخب العراقي بالتجذيف المركز السادس عن طريق الجذاف محمد رياض في سباق الفردي لوزن الخفيف لمسافة 2000 متر، وقطع رياض مسافة السباق بزمن قدره 7،31،40 دقيقة، فيما فاز بذهبية السباق الكوري الجنوبي بارك هيونسو بزمن قدره 7،12،86 دقيقة وجاء في المركز الثاني لاعب هونك كونك شيوهن بزمن قدره 7،14،16 وفي المركز الثالث الهندي دوشياند بزمن قدره 7،18،76 دقيقة. واشرف على المنتخب فنسينت برناد الفرنسي الجنسية.

نتائج الجودو

ودع لاعب الجودو محمد ستار منافسات وزن 66 كغم بعد خسارته في الدور الـ16 امام بطل قيرغستان تي آرتر، وكان ستار اجتاز الدور الـ32 بتغلبه على بطل فيتنام فان فو نام واحرز اللقب الكوري الجنوبي آن بايلو. اما اللاعب سجاد غانم فغادر تصفيات الدور الـ32 في وزن 73 كغم بعد خسارته، امام لاعب كوريا الشمالية كيم شول جوانك واحرز الذهبية الياباني أونو شوهيل، وحذا حذوه زميله هادي علي ليخسر في وزن 81 كغم امام اللاعب اللبناني آزار ستيفين ويحرز المعدن النفيس الكازاخستاني كامزا ديدار، وقاد المنتخب المدرب علي عبد الخالق.

كرة السلة (3×3)

خرج المنتخب العراقي لكرة السلة (3×3) من الدور الاول للمجموعة الرابعة، بعد تلقيه خسارتين امام ايران 19-16 نقطة وكازاخستان 21-18 نقطة وفاز على افغانستان 21 – 12 نقطة، وعلى تركمانستان 16-14 نقطة وعلى ماليزيا 19-16 نقطةليحتل المركز الثالث وتتاهل ايران وكازاخستان، وقاد المنتخب المدرب نضال غانم، واحرزت الصين الذهبية.

القوس والسهم

وقفت مشاركة القوس والسهم في فعالية القوس المركب عند الدور الـ16 عندما خسر ثنائي العراق اسحاق ابراهيم وفاطمة سعد امام ثنائي الهند فيرما ابهاشبك وفينام جويثي، وكانت قرعة فعالية القوس المركب اوقعت اللاعب اسحاق ابراهيم الى جانب 59 لاعبا من قارة آسيا، فيما تبارت اللاعبة فاطمة سعد الى جانب 51 لاعبه في فعالية القوس المركب، وقاد المنتخب المدربة حنان جاسم واحرز اللقب المنتخب الكوري الجنوبي.

الكاياك

احرز لاعب التجذيف احمد سمير المركز الثامن في نهائي سباق الكاياك الفردي لمسافة 200 متر قاطعا المسافة بزمن قدره 37،380 ثانية، فيما احرز الذهبية الكوري الجنوبي شو جوانك هي بزمن 35،373 ثانية وجاء بالمركز الثاني الكازاخستاني توكارتبمكي بزمن 35،745 ثانية وثالثا السنغافوري يانجي ميرفين بزمن 36،314 ثانية، وقاد المنتخب المدرب حمود حسين.

الملاكمة

خسر الملاكم كرار كاظم في وزن 64 كغم لقاء الدور ربع النهائي، امام الملاكم الياباني ناريما تسو وذلك بعد ايقاف الحكم النزال أثر تعرض الملاكم الياباني الى اصابة وشج قرب عينه، والاحتكام الى النقاط التي اشرت تقدم الملاكم الياباني من خلال الحكام الخمسة. وكان كرار كاظم تغلب في الدور الـ32 على الملاكم التركمانستاني محميت بيرداباييف بنتيجة 5-0 وفي الدور الـ16 هزم الملاكم الفيتنامي فان جونك، قبل ان يودع المنافسات من الدور ربع النهائي، واحرز الذهبية الاوزبكي كوهل داروف. وودع الملاكم جعفر عبد الرضا في وزن 56 كغم المنافسات من الدور ربع النهائي بعد الخسارة امام الملاكم الاندونيسي امور كام تونام في مباراة كان عبد الرضا هو الافضل غير ان الحكام كان لهم رأي آخر، وسبق لبطلنا ان ازاح من امامه في الدور الـ 32 الملاكم الفلبيني فرنانديز ماريو بالضربة القاضية، وفي الدور الـ16 هزم ملاكم طاجكستان فوكهيدف أسرور، وفاز باللقب الاوزبكي ميرزا كاليلوف. وخرج لاعب المنتخب العراقي بالملاكمة عمار جبار من منافسات وزن 60 كغم بعد خسارته، امام اللاعب المنغولي ايرداينيبات، وفاز باللقب المنغولي ايردين بات. اما الملاكم حسين علي ناصر في وزن 49 كغم فخسر سباق الدور الـ16 امام ملاكم قيرغستان توركباي ميرلان بعد ان اوقف الحكم النزال، فيما احرز الذهبية الهندي أميات.

الجوجيتسو

خسر لاعبا الجوجستو محمد اسماعيل في وزن 56 كغم وعلي احمد صباح في وزن 69 كغم فرصة المنافسة على المراكز الاولى، اذ ودع محمد اسماعيل البطولة من الدور الـ32 بعد هزيمته امام الاوزبكي اميروف اكمال، واحرز الذهبية الاماراتي حامد نواد، فيما كانت نتائج زميله علي احمد صباح في وزن 69 كغم افضل، حينما اقصى الاردني ناباس عبد الله من الدور الـ32 ثم تفوق في الدور الـ16 على الاوزبكي بوزوروف ليخوض مواجهة الدور ربع النهائي امام التايلندي ليرثاسونك ويخسر، وفي مواجهات الترضية عاد وخسر صباح امام التركمانستاني هوجاميرادوف، فيما نال الذهبية القيرغستاني باجين بايا.

الكوراش

ودع المنتخب العراقي للكوارش منافسات الدور الاول بعد خسارة اللاعبين محمود رضا في وزن فوق 90 كغم ومجتبى احمد في وزن اقل من 81 كغم امام اللاعبين عبد البصير رحماني من افغانستان وسلطان زهانبيك من كازاخستان. واحرز لقب وزن اقل من 81 كغم الايراني علي اكباري وذهبت الفضية للطاجكي كوجا زودا والبرونزية للايراني اوميد تازدتاك والاوزبكي شومو رودوف، اما وزن فوق 90 كغم فاحرز المعدن النفيس الاوزبكي كايشو ميدنوف ثم جاء ثانيا الايراني جعفر باهليفان وفي المركز الثالث تواجد الافغاني منصور سارواري والاوزبكي نوربك توراييف.

السامبو

خسر اللاعب جاسم قدوري في وزن 90 كيلوغرام امام اللاعب الاندونيسي باهاري ريو اكبار في الدور الـ16، ليودع منافسات السامبو بعد ان حصل على انتظار في الدور الـ32، وفاز بالذهبية الاوزبكي كهول ما ماتوف والفضية الطاجكستاني كاسان بيكوف والبروزنزية للطاجكي اوستو باريون والكازاخستاني زيكينوف. والسامبو والكوراش والجوجستيو من الالعاب الجديدة التي دخلت الى دورة الالعاب الاسيوية.

تهيئة مستلزمات الاعداد

حرصت اللجنة الاولمبية على تأمين جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل رحلة البعثة إلى جاكرتا بشكل مبكر، فقد استخرجت التاشيرات والبطاقات التعريفية وحجوزات الطيران، والتاكيد على اكمال البطاقات التعريفية للصحفيين والاعلاميين، كما أمنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، اكثر من معسكر داخلي وخارجي للاتحادات الرياضية، فقد عسكر منتخب القوس والسهم في العاصمة الايرانية ايران، فيما انتظم منتخب العراق بالملاكمة بمعسكر تدريبي في عاصمة آذربيجان باكو، ومنتخب رفع الاثقال اقام معسكره في باكو ايضا لمدة شهرين، ومنتخب كرة اليد في بلاروسيا، والتجذيف في فرنسا، والكانوي في اربيل، والجوجيتسو والسامبو والكوراش في لبنان، والجودو والعاب القوى في اذربيجان، وكرة السلة اجرى معسكرا تدريبا داخليا في قاعة الشعب في العاصمة بغداد واشترك في بطولة غرب اسيا في لبنان. واعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الاسيوية، 40 لعبة هي الرياضات المائية والرماية وألعاب القوى وتنس الريشة والبيسبول وكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة الركبي والكرة اللينة والبولينغ والملاكمة والجسور والتجديف بالزورق الكاياك والدراجات الهوائية والفروسية والمبارزة والغولف والجمباز والهوكي وجيت سكي والجودو والكابادي والكاراتيه، وفنون القتال والبنتاثلون الحديث والطيران الشراعي والرولير سبورت (الباتيناج) والتجذيف والإبحار وسيباك تاكرو والرماية ورياضة التسلق والاسكواش وتنس الطاولة والتايكواندو والتنس والترياثلون ورفع الأثقال والمصارعة. وشاركت جميع الأعضاء الخمسة والأربعين المنتسبين إلى المجلس الأولمبي الآسيوي (OCA) في الألعاب وهم: العراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين والسعودية وعمان والبحرين وقطر والامارات والكويت بعد رفع الايقاف عن رياضتها واليمن، وأفغانستان وبنغلاديش وبوتان وبروناي دار السلام وكمبوديا والصين وهونغ كونغ وإندونيسيا والهند وإيران واليابان وكازاخستان وقرغيزستان وكوريا الجنوبية ولاوس وماكاو وماليزيا وجزر المالديف ومنغوليا وميانمار ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الشمالية وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند وطاجيكستان وتركمانستان وتيمور ليستا، والصين تايبيه وأوزبكستان وفيتنام.