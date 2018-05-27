العراق‭: ‬الكتل‭ ‬الصغيرة‭ ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬حبال‭ ‬أقطاب‭ ‬تشكيل‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر

بغداد – كريم عبد زاير
تتجه المحكمة الاتحادية للمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات العراقية التي تحقق الحكومة في خروقاتها ، فيما تسعى الكتل الصغيرة لاخذ مكانتها في صراع الكتل الكبيرة للفوز بالكتلة الاكبر والانطلاق لتسمية رئيس الحكومة ، حيث تبدو المعادلة بحاجة الى كتلتين او ثلاث من الحجم الصغير في البرلمان لتسوية تشكيل الكتلة الاكبر ويتم التنسيق لضم عدد من الكتل السنية والكردية فيما بدا التقرب بين كتلتي النصر وسائرون قوياً واكبر استقطابا للمحور المنافس ، لكن المعادلات غير محسومة ، بدوره كشف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر حسين العادلي ان الكتل السياسية التي تم لقاؤها أثناء الحوارات بغية الإسراع بتشكيل الحكومة لم ترفض تجديد الولاية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، مبينا ان الأخير يحظ بمقبولية كبيرة من هذه الكتل ابرزها تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، حسب قوله. وقال العادلي في تصريح لراديو المربد ان المفاوضات تجري سريعا بين الكتل تلافيا منها لعبور التوقيتات التي نص عليها الدستور والمتضمنة ضرورة عقد جلسة البرلمان في الأول من شهر تموز بغية انتخاب رئيس جمهورية على أن يتكفل الأخير بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة. وتابع، «إن ألعبادي في الوقت الحالي هو الأقرب للتكليف لتشكيل الحكومة التي سيمتد عمرها الى تموز من العام 2022». فيما أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة امس بعقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد عدم تحقيقه النصاب القانوني، بينما كشفت تسريبات مؤكدة عن تقديم اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء أدلة تثبت عمليات التزوير في نتائج الانتخابات. ويقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية عادل نوري، إن “الانتخابات النيابية يشوبها التزوير ولا يمكن الاعتراف بنتائجها لحين نظر الجهات المختصة بجميع الطعون والاعتراضات المقدمة من قبل قوائم انتخابية ومرشحين”، مبينا أن “اللجنتين اللتان شكلهما مجلسي النواب والوزراء للتحقيق بنتائج الانتخابات توصلتا الى ادلة تثبت عمليات الاختراق للمفوضية بشكل قاطع كما والتزوير بالاصوات والنتائج”.