مصدر‭ ‬رئاسي‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لوجود‭ ‬إتصالات‭ ‬مع‭ ‬الإخوان

قائمة‭ ‬العفو‭ ‬تثير‭ ‬جدلاً‭ ‬سياسياً‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اثارت‭ ‬قائمة‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬التي‭ ‬اصدرها‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬والتى‭ ‬ضمت‭ ‬322‭ ‬محبوسا‭ ‬منها‭ ‬188‭ ‬اخوانيا‭ ‬محبوسا‭ ‬فى‭ ‬احكام‭ ‬قضائية‭ ‬نهائية‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬،حيث‭ ‬ربط‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬بين‭ ‬وجود‭ ‬تلك‭ ‬الاعداد‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬الاخوان‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬والاتصالات‭ ‬التى‭ ‬اجراها‭ ‬بعض‭ ‬النشطاء‭ ‬السياسيين‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬تركيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬والاخوان‭ . ‬

وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اثنى‭ ‬محيى‭ ‬الدين‭ ‬عيسى‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬القائمه‭ ‬والتى‭ ‬خرجت‭ ‬متوازنة‭ ‬وفى‭ ‬توقيت‭ ‬غاية‭ ‬فى‭ ‬الاهمية‭ ‬وهو‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬ضمّت‭ ‬لاول‭ ‬مرة‭ ‬مسؤولين‭ ‬مهمين‭ ‬داخل‭ ‬الجماعة‭ ‬المحظورة،‭ ‬ووأضح‭ ‬ان‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تشهد‭ ‬انفراجة‭ ‬فى‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬تسمح‭ ‬باطلاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬الصلح‭ ‬والعفو‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السجناء‭ ‬،واوضح‭ ‬معتز‭ ‬الشناوي‭ ‬القيادى‭ ‬بالتيار‭ ‬بحزب‭ ‬التحالف‭ ‬الشعبي‭ ‬الاشتراكي‭ ‬ان‭ ‬فكرة‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬تحول‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الى‭ ‬حاكم‭ ‬بأمره‭ ‬أوحاكم‭ ‬بمنح‭ ‬الحرية‭ ‬لرعاياه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يجب‭ ‬تغيير‭ ‬المفاهيم‭ ‬وان‭ ‬يصبح‭ ‬الجميع‭ ‬سواسية‭ ‬امام‭ ‬القانون‭ ‬وتوقع‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬خير‭ ‬الله‭ ‬الناشط‭ ‬السياسى‭ ‬ومؤسس‭ ‬جبهة‭ ‬مناهضة‭ ‬للاخوان‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬المصالحة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬والاخوان‭ ‬لأنّ‭ ‬الاثنين‭ ‬فى‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬بعضهما‭ ‬وان‭ ‬مايحدث‭ ‬حاليا‭ ‬هو‭ ‬مناورات‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬اكبر‭ ‬مكاسب‭ ‬فيما‭ ‬استبعد‭ ‬الكتاتني‭ ‬القيادي‭ ‬المنشق‭ ‬عن‭ ‬الجماعة‭ ‬حدوث‭ ‬تلك‭ ‬المصالحة‭ ‬لان‭ ‬النظام‭ ‬ليس‭ ‬فى‭ ‬حاجة‭ ‬اليها‭ ‬لأنّ‭ ‬الجماعة‭ ‬حاليا‭ ‬فى‭ ‬موقف‭ ‬ضعيف‭ ‬ومنقسمة‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬بينما‭ ‬النظام‭ ‬لديه‭ ‬قبول‭ ‬دولى‭ ‬ومساندة‭ ‬ضد‭ ‬الاخوان‭.‬

‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬اطلاقا‭ ‬للانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬اتصالات‭ ‬سرية‭ ‬بين‭ ‬الاخوان‭ ‬والنظام‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬لأنّ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬متوقف‭ ‬على‭ ‬القبول‭ ‬الشعبي‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬شروطاً‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الاخوان‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬الامر،‭ ‬أمّا‭ ‬عن‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬النشطاء‭ ‬كسعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬فهي‭ ‬تتم‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬فردي‭ ‬وليس‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭. ‬