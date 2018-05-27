مصدر‭ ‬رئاسي‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لوجود‭ ‬إتصالات‭ ‬مع‭ ‬الإخوان

قائمة العفو تثير جدلاً سياسياً في مصر
القاهرة – مصطفى عمارة
اثارت قائمة العفو الرئاسي التي اصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتى ضمت 322 محبوسا منها 188 اخوانيا محبوسا فى احكام قضائية نهائية جدلا واسعا ،حيث ربط بعض الخبراء بين وجود تلك الاعداد من شباب الاخوان المفرج عنهم والاتصالات التى اجراها بعض النشطاء السياسيين وعلى راسهم سعد الدين ابراهيم مع قيادات الاخوان فى تركيا لتحقيق مصالحة بين النظام والاخوان .
وفى هذا الاطار اثنى محيى الدين عيسى السابق فى جماعة الاخوان المسلمين فى تصريحات للزمان على تلك القائمه والتى خرجت متوازنة وفى توقيت غاية فى الاهمية وهو شهر رمضان بالاضافة الى انها ضمّت لاول مرة مسؤولين مهمين داخل الجماعة المحظورة، ووأضح ان الفترة القادمة يجب ان تشهد انفراجة فى الحياة السياسية تسمح باطلاق المزيد من مبادرات الصلح والعفو عن مزيد من السجناء ،واوضح معتز الشناوي القيادى بالتيار بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان فكرة العفو الرئاسي تحول رئيس الجمهورية الى حاكم بأمره أوحاكم بمنح الحرية لرعاياه ومن ثم يجب تغيير المفاهيم وان يصبح الجميع سواسية امام القانون وتوقع محمد سعد خير الله الناشط السياسى ومؤسس جبهة مناهضة للاخوان ان يتم المصالحة في نهاية المطاف بين النظام والاخوان لأنّ الاثنين فى حاجة الى بعضهما وان مايحدث حاليا هو مناورات من الطرفين للحصول على اكبر مكاسب فيما استبعد الكتاتني القيادي المنشق عن الجماعة حدوث تلك المصالحة لان النظام ليس فى حاجة اليها لأنّ الجماعة حاليا فى موقف ضعيف ومنقسمة على نفسها بينما النظام لديه قبول دولى ومساندة ضد الاخوان.
في السياق ذاته اكد مصدر برئاسة الجمهورية فى تصريحات للزمان انه لا صحة اطلاقا للانباء التى ترددت عن وجود اتصالات سرية بين الاخوان والنظام لتحقيق المصالحة لأنّ هذا القرار متوقف على القبول الشعبي كما ان هناك شروطاً تم وضعها لتحقيق المصالحة يجب على الاخوان القيام بها قبل طرح هذا الامر، أمّا عن المبادرات التي قام بها بعض النشطاء كسعد الدين ابراهيم لتحقيق المصالحة فهي تتم فى اطار فردي وليس بالتنسيق مع الدولة.