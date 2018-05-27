خسارة‭ ‬ثقيلة‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬لداعش‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬

بيروت – الزمان
قتل 35 مقاتلاً من قوات النظام والموالين لها بينهم تسعة مقاتلين روس في هجوم شنه تنظيم داعش قبل أيام على نقطة تجمع لهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الأحد.
وذكر المرصد أن «مقاتلين من تنظيم داعش هاجموا الأربعاء رتلاً لقوات النظام وقوات روسية حليفة اثناء توقفه في نقطة جنوب غرب مدينة الميادين، ما تسبب بمقتل 26 من قوات النظام بالاضافة الى تسعة مقاتلين روس». وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن القتلى الروس يتوزعون «بين قوات رسمية روسية ومقاتلين مرتزقة». وتعد روسيا أبرز حلفاء النظام السوري وتقدم له دعماً سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، وتؤمن الغطاء الجوي لعملياته الميدانية. وتفيد تقارير كذلك عن مشاركة مرتزقة روس في القتال الى جانب قوات النظام. وجاءت حصيلة المرصد السوري بعد وقت قصير من اعلان وزارة الدفاع الروسية الاحد مقتل أربعة جنود روس جراء هجوم في محافظة دير الزور، من دون أن تحدد تاريخه أو مكانه. وهو اعتراف روسي بمقتل الجنود الرسميين فقط من دون المرتزقة . ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيان للوزارة ان اشتباكا اندلع حين «هاجمت عدة مجموعات ارهابية متنقلة مجموعة مدفعية للقوات السورية الحكومية».
وبحسب الوزارة، فإن اثنين من القتلى الروس قضوا على الفور اثر الهجوم وهم من «المستشارين الروس الذين يديرون المدفعية السورية» بينما أصيب خمسة آخرون بجروح نقلوا على اثرها الى مستشفى عسكري روسي، توفي اثنان منهما متأثرين بجروحهما في وقت لاحق. واستمرت المواجهات بين الطرفين قرابة الساعة، قتل خلالها 43 من العناصر المهاجمة وفق وزارة الدفاع الروسي