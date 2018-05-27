خسارة‭ ‬ثقيلة‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬لداعش‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬35‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والموالين‭ ‬لها‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬روس‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬تجمع‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الأحد‭.‬

وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬هاجموا‭ ‬الأربعاء‭ ‬رتلاً‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وقوات‭ ‬روسية‭ ‬حليفة‭ ‬اثناء‭ ‬توقفه‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬الميادين،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬تسعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬روس‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬القتلى‭ ‬الروس‭ ‬يتوزعون‭ ‬‮«‬بين‭ ‬قوات‭ ‬رسمية‭ ‬روسية‭ ‬ومقاتلين‭ ‬مرتزقة‮»‬‭. ‬وتعد‭ ‬روسيا‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وتقدم‭ ‬له‭ ‬دعماً‭ ‬سياسياً‭ ‬ودبلوماسياً‭ ‬وعسكرياً،‭ ‬وتؤمن‭ ‬الغطاء‭ ‬الجوي‭ ‬لعملياته‭ ‬الميدانية‭. ‬وتفيد‭ ‬تقارير‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬مرتزقة‭ ‬روس‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭. ‬وجاءت‭ ‬حصيلة‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الاحد‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬روس‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬تاريخه‭ ‬أو‭ ‬مكانه‭. ‬وهو‭ ‬اعتراف‭ ‬روسي‭ ‬بمقتل‭ ‬الجنود‭ ‬الرسميين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المرتزقة‭ . ‬ونقلت‭ ‬وكالات‭ ‬أنباء‭ ‬روسية‭ ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬للوزارة‭ ‬ان‭ ‬اشتباكا‭ ‬اندلع‭ ‬حين‭ ‬‮«‬هاجمت‭ ‬عدة‭ ‬مجموعات‭ ‬ارهابية‭ ‬متنقلة‭ ‬مجموعة‭ ‬مدفعية‭ ‬للقوات‭ ‬السورية‭ ‬الحكومية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الوزارة،‭ ‬فإن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬الروس‭ ‬قضوا‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬اثر‭ ‬الهجوم‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬المستشارين‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬يديرون‭ ‬المدفعية‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬أصيب‭ ‬خمسة‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬نقلوا‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬عسكري‭ ‬روسي،‭ ‬توفي‭ ‬اثنان‭ ‬منهما‭ ‬متأثرين‭ ‬بجروحهما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬واستمرت‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة،‭ ‬قتل‭ ‬خلالها‭ ‬43‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المهاجمة‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي