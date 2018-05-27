اجتماع‭ ‬ليبي‭ ‬مصيري‭ ‬مع‭ ‬ماكرون‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة

مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬يمهد‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬2018

باريس‭ – ‬طرابلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬محاولة‭ ‬وصفها‭ ‬المراقبون‭ ‬بالفرصة‭ ‬الاخيرة‭ ‬،دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ابرز‭ ‬المسؤولين‭ ‬الليبيين‭ ‬للمشاركة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بباريس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬برعاية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬التمهيد‭ ‬لانتخابات‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬منذ‭ ‬2011‭. ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬اكدته‭ ‬الاحد‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬هو‭ ‬‮«‬توفير‭ ‬الظروف‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الازمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬اشعار‭ ‬الفاعلين‭ ‬الوطنيين‭ ‬والدوليين‭ ‬كافة‭ ‬بمسؤولياتهم‮»‬‭. ‬وفشلت‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬لبسط‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬منذ‭ ‬الاطاحة‭ ‬بالزعيم‭ ‬الراحل‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬احداث‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬وبتدخل‭ ‬غربي‭ ‬شن‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011‭. ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬يستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬ابرز‭ ‬القيادات‭ ‬المتنافسة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وهم‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬فائز‭ ‬السراج‭ ‬والرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬عيسى‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬خالد‭ ‬المشري‭. ‬ووافق‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬اعلان‭ ‬‮«‬يحدد‭ ‬اطار‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‮»‬‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬ورئاسية‭ ‬اذا‭ ‬امكن‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬2018،‭ ‬بحسب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭. ‬وسيتم‭ ‬قطع‭ ‬هذا‭ ‬التعهد‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬19‭ ‬دولة‭ ‬معنية‭ ‬بالملف‭ ‬وهي‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ (‬تونس‭ ‬والجزائر‭ ‬ومصر‭ ‬وتشاد‭) ‬واخرى‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ (‬المغرب‭ ‬والكويت‭ ‬والامارات‭ ‬وقطر‭ ‬وتركيا‭) ‬وايطاليا‭ (‬القوة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬سابقا‭) ‬والدول‭ ‬الخمس‭ ‬الدائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ (‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬وفرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭). ‬كما‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬رئيس‭ ‬الكونغو‭ ‬دنيس‭ ‬ساسو‭ ‬نغيسو‭ ‬بوصفه‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬حول‭ ‬ليبيا‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬غسان‭ ‬سلامة،‭ ‬المكلف‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬العملية‭. ‬وسيتم‭ ‬بالمناسبة‭ ‬تفعيل‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬بشان‭ ‬مستقبل‭ ‬ليبيا‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬التهديد‭ ‬الجهادي‭ ‬قائما‭ ‬وسط‭ ‬تفشي‭ ‬تهريب‭ ‬السلاح‭ ‬والمخدرات‭ ‬والبشر‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬تام‭ ‬لسلطة‭ ‬الدولة‭. ‬وكان‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬دفع‭ ‬ماكرون‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭ ‬احدى‭ ‬اولويات‭ ‬سياسته‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬الاساس‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭. ‬وكان‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2017‭ ‬بفرنسا‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬حفتر‭ ‬والسراج‭.‬

وضع‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يستمر

تواصلت‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بقيادة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭. ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬‮«‬بات‭ ‬الجميع‭ ‬اليوم‭ ‬مجمع‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يستمر‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬تطلعات‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬خصوصا‭ ‬رئاسية‮»‬‭. ‬ويشهد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬نجاح‭ ‬حملة‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬الانتخابية‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬2‭,‬7‭ ‬مليون‭ ‬ليبي‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الناخبين،‭ ‬43‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الناخبات‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬ليبي‭. ‬واشارت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬تحسن‭ ‬الوضع‭ ‬الامني‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬‮«‬انه‭ ‬لازال‭ ‬شديد‭ ‬الاضطراب‮»‬‭. ‬وشن‭ ‬المشير‭ ‬حفتر‭ ‬مؤخرا‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬لطرد‭ ‬المسلحين‭ ‬المتطرفين‭ ‬من‭ ‬درنة‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬الف‭ ‬كلم‭ ‬شرقي‭ ‬طرابلس‭. ‬وفي‭ ‬ليبيا‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬فيها‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مجموعة‭ ‬مصراتة،‭ ‬قانونها،‭ ‬سيكون‭ ‬توحيد‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬احد‭ ‬اهداف‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تدرس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬كما‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬تركز‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬المؤسسات‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬برلمان‭ ‬واحد‭ ‬وبنك‭ ‬مركزي‭ ‬واحد‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬نصت‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬دستور‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤخر‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭. ‬ويرغب‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التاخير‭ ‬ويشددون‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬انجاح‭ ‬المصالحة‭ ‬الوطنية‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭.‬