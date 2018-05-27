أمين‭ ‬عام‭ ‬جديد‭ ‬لأبرز‭ ‬حزب‭ ‬مغربي‭ ‬معارض

عبد‭ ‬الحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ – ‬الرباط ‬

انتخب‭ ‬حزب‭ ‬الاصالة‭ ‬والمعاصرة‭ (‬ليبرالي‭) ‬ابرز‭ ‬احزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬امينا‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬هو‭ ‬حكيم‭ ‬شماش،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬الحزب‭ ‬الاحد‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭. ‬وانتخب‭ ‬شماش‭ ‬اثناء‭ ‬دورة‭ ‬استثنائية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للحزب‭ ‬عقدت‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بسلا‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الرباط‭. ‬ويخلف‭ ‬شماش‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬الياس‭ ‬العماري‭ ‬وهو‭ ‬ناشط‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬اليسار‭ ‬المتطرف‭ ‬تولى‭ ‬بداية‭ ‬2016‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬لحزب‭ ‬الاصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬الذي‭ ‬أسسه‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬فؤاد‭ ‬علي‭ ‬الهمة،‭ ‬مستشار‭ ‬ملك‭ ‬المغرب‭. ‬ويعتبر‭ ‬شماش‭ ‬مقربا‭ ‬من‭ ‬العامري‭. ‬وكان‭ ‬يراس‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬وهو‭ ‬بالتالي‭ ‬رابع‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬سلفه‭ ‬فان‭ ‬شماش‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الريف‭ ‬بشمال‭ ‬المغرب‭ ‬والناشط‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬اليسار‭ ‬المتشدد،‭ ‬يقدم‭ ‬نفسه‭ ‬باستمرار‭ ‬باعتباره‭ ‬حصنا‭ ‬‮«‬حداثيا‮»‬‭ ‬امام‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الاسلامي،‭ ‬القوة‭ ‬السياسية‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وفي‭ ‬انتخابات‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2017‭ ‬حل‭ ‬حزب‭ ‬الاصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬ثانيا‭ ‬بعد‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬لاحقا‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬تأثيره‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬لمصلحة‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للاحرار،‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الاخر‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬برضى‭ ‬القصر‭.‬