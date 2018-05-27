مقتل‭ ‬جنديين‭ ‬سعوديين‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬باليمن

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬جنديان‭ ‬سعوديان‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬السبت‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬الجنديين‭ ‬قتلا‭ ‬خلال‭ ‬اداء‭ ‬عملهما‭ ‬‮«‬بالحد‭ ‬الجنوبي‮»‬،‭ ‬الصيغة‭ ‬التي‭ ‬ستخدمها‭ ‬السعودية‭ ‬للاشارة‭ ‬الى‭ ‬تدخلها‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬التمرد‭ ‬الحوثية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬ايران‭. ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬الوكالة‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬او‭ ‬ملابسات‭ ‬مقتل‭ ‬الجنديين‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬صرح‭ ‬العقيد‭ ‬تركي‭ ‬المالكي‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬مطار‭ ‬أبها‭ ‬رصدت‭ ‬جسما‭ ‬غير‭ ‬معرف‭ ‬باتجاه‭ ‬مطار‭ ‬أبها‭ ‬الدولي‭ ‬تم‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬وتدميره‮»‬‭. ‬وتقود‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬دعما‭ ‬لقوات‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭. ‬ومذاك،‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬يمني‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬بجروح،‭ ‬فيما‭ ‬قضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2200‭ ‬شخص‭ ‬جراء‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬الكوليرا،‭ ‬وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬اليمن‭ ‬يشهد‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬