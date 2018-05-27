مقتل‭ ‬جنديين‭ ‬سعوديين‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬باليمن

الرياض – الزمان
قتل جنديان سعوديان في معارك ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية السبت. وقالت الوكالة ان الجنديين قتلا خلال اداء عملهما «بالحد الجنوبي»، الصيغة التي ستخدمها السعودية للاشارة الى تدخلها في اليمن ضد حركة التمرد الحوثية المدعومة من ايران. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن تاريخ او ملابسات مقتل الجنديين. من جهة اخرى، صرح العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ان «منظومة الدفاع الجوي المعنية بحماية مطار أبها رصدت جسما غير معرف باتجاه مطار أبها الدولي تم التعامل معه وتدميره». وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا منذ آذار/مارس 2015 دعما لقوات الحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين الحوثيين. ومذاك، قُتل نحو عشرة آلاف يمني وأصيب أكثر من 50 ألفا بجروح، فيما قضي أكثر من 2200 شخص جراء انتشار وباء الكوليرا، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم.