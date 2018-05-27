قطر‭ ‬تحظر‭ ‬منتجات‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬لها

الدوحة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬القطرية‭ ‬السبت‭ ‬قرارا‭ ‬أمرت‭ ‬بموجبه‭ ‬جميع‭ ‬المتاجر‭ ‬والمحلات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بأن‭ ‬تزيل‭ ‬من‭ ‬رفوفها‭ ‬فورا‭ ‬كل‭ ‬البضائع‭ ‬والمنتجات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استيرادها‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر،‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬مقاطعة‭ ‬على‭ ‬الدوحة‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬فور‭ ‬صدوره‭ ‬السبت‭ ‬سيعقبه‭ ‬قيام‭ ‬‮«‬مفتشي‭ ‬الوحدات‭ ‬الإدارية‭ ‬التابعة‭ ‬لقطاع‭ ‬شؤون‭ ‬المستهلك‭ ‬بالوزارة‭ ‬بالمرور‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬منافذ‭ ‬البيع‭ ‬والمجمعات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬العاملة‭ ‬بالدولة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬إزالة‭ ‬ورفع‭ ‬البضائع‭ ‬المذكورة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬قالت‭ ‬الحكومة‭ ‬القطرية‭ ‬انها‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬استيراد‭ ‬منتجات‭ ‬الالبان‭ ‬السعودية‭ ‬عبر‭ ‬بلد‭ ‬ثالث،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬يتعلق‭ ‬‮«‬بحماية‭ ‬سلامة‭ ‬المستهلك‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬قبيل‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الاولى‭ ‬لاندلاع‭ ‬الازمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحادة‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والسعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭. ‬وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬قطعت‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017‭ ‬وخلال‭ ‬الأزمة‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام،‭ ‬فرضت‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬مقاطعة‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬قطر،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬وتركيا‭ ‬ساعدتا‭ ‬الدولة‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬أيضا‭ ‬اغلاق‭ ‬المجالات‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬أمام‭ ‬الطائرات‭ ‬القطرية‭.‬ وقالت‭ ‬طهران‭ ‬ان‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ازدادت‭ ‬بنحو‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬الـ12‭ ‬الأخيرة‭.‬