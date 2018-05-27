كيف‭ ‬ترسل‭ ‬الأموال‭ ‬عبر‭ ‬واتسآب‭ ‬؟

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

يعد‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬واتسآب‮»‬‭ ‬تطبيق‭ ‬المراسلة‭ ‬الفورية‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬مستخدمي‭ ‬التطبيق‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬مستخدم‭. ‬ولدى‭ ‬‮«‬واتسآب‮»‬‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المميزات،‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق،‭ ‬إذ‭ ‬يسمح‭ ‬واتسآب‭ ‬لمستخدميه‭ ‬بإرسال‭ ‬واستقبال‭ ‬الأموال،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬مباشرة‭. ‬ولاستخدام‭ ‬هذه‭ ‬الميزة،‭ ‬نختار‭ ‬جهة‭ ‬الاتصال‭ ‬المعنية‭ ‬وبعدها‭ ‬نضغط‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬‮«‬إرفاق‭ ‬ملف‮»‬‭ ‬وبعدها‭ ‬اختيار‭ ‬‮«‬دفع‭ ‬أموال‮»‬‭ ‬وتحديد‭ ‬المبلغ‭ ‬المطلوب‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬إرسال‭. ‬ويتلقى‭ ‬المستخدم‭ ‬رسالة،‭ ‬عند‭ ‬إتمام‭ ‬العملية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬المبلغ‭ ‬المحدد‭ ‬إلى‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬للمتلقي‭.‬