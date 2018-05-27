الثعابين‭ ‬تقتل‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬إنسان‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬

نيودلهي‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬الجمعية‭ ‬الأميركية‭ ‬للطب‭ ‬الاستوائي‭ ‬والصحة‭ ‬العامة انه‭ ‬يقتل‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬46‭ ‬و100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬جراء‭ ‬لدغات‭ ‬الثعابين‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬وفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬الجمعيةعام‭ ‬2011،‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬الهندية،‭ ‬امس،‭ ‬بمقتل‭ ‬أم‭ ‬ورضيعتها‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مأساوي،‭ ‬بعدما‭ ‬لدغ‭ ‬ثعبان‭ ‬الأم‭ ‬خلال‭ ‬نومها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستيقظ‭ ‬وترضع‭ ‬صغيرتها‭ ‬من‭ ‬حليب‭ ‬ثديها‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬مسموما‭.‬

ولم‭ ‬تدرك‭ ‬المرأة‭ ‬‮«‬35‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬أوتار‭ ‬براديش‭ ‬أن‭ ‬الثعبان‭ ‬لدغها‭ ‬عندما‭ ‬استيقظت‭ ‬وأرضعت‭ ‬ابنتها‭ ‬‮«‬3‭ ‬أعوام‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مفتش‭ ‬الشرطة‭ ‬فيجاي‭ ‬سينغ‭ ‬‮«‬‭ ‬إن‭ ‬الطفلة‭ ‬والأم‭ ‬مرضتا،‭ ‬الخميس،‭ ‬وتوفيتا‭ ‬قبل‭ ‬وصولهما‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

واكتشفت‭ ‬العائلة‭ ‬الثعبان‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المنزل،‭ ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الفرار‭.‬