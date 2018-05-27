انقاذ‭ ‬مئات‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬وخمسة‭ ‬تسللوا‭ ‬لبريطانيا

مدريد‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬اجهزة‭ ‬الانقاذ‭ ‬الاسبانية‭ ‬الاحد‭ ‬انها‭ ‬انقذت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬408‭ ‬مهاجرين‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬عبور‭ ‬البحر‭ ‬الابيض‭ ‬المتوسط‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬افريقيا‭. ‬وتمكنت‭ ‬سفن‭ ‬الانقاذ‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬نجدة‭ ‬115‭ ‬مهاجرا‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬عبور‭ ‬مضيق‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬خمسة‭ ‬مراكب‭ ‬صغيرة‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬نجدة‭ ‬293‭ ‬آخرين‭ ‬السبت‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬عبور‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬مراكب‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬اجهزة‭ ‬الانقاذ‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراكب‭ ‬اخرى‭ ‬تقل‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬البوران‭ ‬غرب‭ ‬مضيق‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭.‬

وتعتبر‭ ‬اسبانيا‭ ‬ثالث‭ ‬بوابة‭ ‬دخول‭ ‬للهجرة‭ ‬السرية‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭ ‬بعد‭ ‬ايطاليا‭ ‬واليونان‭.‬

ويتزايد‭ ‬اقبال‭ ‬المهاجرين‭ ‬على‭ ‬البوابة‭ ‬الاسبانية‭ ‬سعيا‭ ‬لتفادي‭ ‬ليبيا‭ ‬الغارقة‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭.‬

وبحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬اسبانيا‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬الفا‭ ‬و400‭ ‬شخص‭ ‬بحرا‭ ‬في‭ ‬2017‭. ‬ولقي‭ ‬223‭ ‬شخصا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المغامرة‭.‬

تم‭ ‬انقاذ‭ ‬خمسة‭ ‬مهاجرين‭ ‬ايرانيين‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قارب‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬الشمالية‭ ‬لفرنسا‭ ‬صباح‭ ‬السبت،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬مسؤولون‭.‬

وعُثر‭ ‬على‭ ‬الايرانيين‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬00‭ ‬صباحا‭ (‬6:00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬وهم‭ ‬يعانون‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬حرارة‭ ‬الجسم‭ ‬وقامت‭ ‬اجهزة‭ ‬الطوارئ‭ ‬بمعالجتهم‭ ‬بعد‭ ‬نقلهم‭ ‬الى‭ ‬بولونيي‭ ‬سو‭ ‬مار،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬البحرية‭.‬

واعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬قناة‭ ‬المانش‭ ‬وبحر‭ ‬الشمال‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬العبور‭ ‬هذه‭ ‬خطيرة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬الساحل‭ ‬الانكليزي‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬الفرنسي‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الايرانيون‭ ‬الخمسة‭ ‬انطلقوا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قارب‭ ‬مطاطي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محرك‭ ‬وضلوا‭ ‬طريقهم‭ ‬وسط‭ ‬بحر‭ ‬هادئ‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تشكل‭ ‬الضباب‭ ‬اضعف‭ ‬الرؤية‭. ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬بحث‭ ‬استمرت‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬عثرت‭ ‬عليهم‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬8,5‭ ‬اميال‭ ‬بحرية‭ (‬16‭ ‬كلم‭) ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬كاب‭ ‬غري‭-‬نيه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتولت‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬للانقاذ‭ ‬البحري‭ ‬انقاذهم‭.‬

وفي‭ ‬19‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬عثرت‭ ‬اجهزة‭ ‬الانقاذ‭ ‬البحري‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬كولومبي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬حرارة‭ ‬الجسم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها‭ ‬اثناء‭ ‬محاولته‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬اراضي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭.‬