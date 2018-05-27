انقاذ‭ ‬مئات‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬وخمسة‭ ‬تسللوا‭ ‬لبريطانيا

مدريد – لندن – الزمان
اعلنت اجهزة الانقاذ الاسبانية الاحد انها انقذت في نهاية الاسبوع 408 مهاجرين كانوا يحاولون عبور البحر الابيض المتوسط انطلاقا من شمال افريقيا. وتمكنت سفن الانقاذ الاحد من نجدة 115 مهاجرا كانوا يحاولون عبور مضيق جبل طارق على متن خمسة مراكب صغيرة. كما تمت نجدة 293 آخرين السبت كانوا يحاولون عبور المتوسط في تسعة مراكب. وقال متحدث لوكالة فرانس برس ان اجهزة الانقاذ تبحث عن ثلاثة مراكب اخرى تقل «عددا كبيرا من المهاجرين» في بحر البوران غرب مضيق جبل طارق.
وتعتبر اسبانيا ثالث بوابة دخول للهجرة السرية الى اوروبا بعد ايطاليا واليونان.
ويتزايد اقبال المهاجرين على البوابة الاسبانية سعيا لتفادي ليبيا الغارقة في الفوضى.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد وصل الى اسبانيا اكثر من 22 الفا و400 شخص بحرا في 2017. ولقي 223 شخصا حتفهم في هذه المغامرة.
تم انقاذ خمسة مهاجرين ايرانيين كانوا يحاولون الوصول الى بريطانيا على متن قارب قبالة السواحل الشمالية لفرنسا صباح السبت، بحسب ما اعلن مسؤولون.
وعُثر على الايرانيين قرابة الساعة 8:00 صباحا (6:00 ت غ) وهم يعانون انخفاضا في حرارة الجسم وقامت اجهزة الطوارئ بمعالجتهم بعد نقلهم الى بولونيي سو مار، بحسب ما اعلنت السلطات البحرية.
واعلنت شرطة قناة المانش وبحر الشمال أن «عمليات العبور هذه خطيرة جدا على الرغم من قرب الساحل الانكليزي من الساحل الفرنسي». وكان الايرانيون الخمسة انطلقوا على متن قارب مطاطي من دون محرك وضلوا طريقهم وسط بحر هادئ الا ان تشكل الضباب اضعف الرؤية. وبعد عملية بحث استمرت خمس ساعات عثرت عليهم طائرة تابعة للبحرية على بعد 8,5 اميال بحرية (16 كلم) الى شمال كاب غري-نيه في منتصف الطريق الى المملكة المتحدة، وتولت الجمعية الوطنية للانقاذ البحري انقاذهم.
وفي 19 ايار/مايو عثرت اجهزة الانقاذ البحري على مواطن كولومبي يعاني من انخفاض حرارة الجسم في المنطقة نفسها اثناء محاولته الوصول الى اراضي المملكة المتحدة بصورة غير شرعية.