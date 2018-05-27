حمية‭ ‬الأسكيمو‭ ‬لتخفيض‭ ‬الوزن‭ ‬وصحة‭ ‬القلب‭ ‬

رياضة المشي تقي من أزمات العمل المكتبي
برلين – الزمان
قالت عالمة الرياضة الألمانية كارولين هايلمان إن رياضة المشي الشمالي «Nordic Walking» تتمتع بفوائد صحية جمة، إذ تحمي المفاصل وتساعد على مواجهة الشد العضلي، الذي يُصيب مؤخرة العنق بسبب العمل المكتبي.
وأوضحت هايلمان أن رياضة المشي الشمالي تناسب الأشخاص، الذين لم يمارسوا الرياضة من قبل، مشيرةً إلى أنها تحتاج إلى أدوات بسيطة للغاية، تتمثل في زوجي عصي خفيفة ومناسبة لطول القامة، وحذاء ركض خفيف.
وأضافت أنه ينبغي على المبتدئين ممارسة الرياضة باعتدال، ويكفي في البداية ممارستها بمعدل 3 مرات في الأسبوع، بين 8 و10 دقائق في المرة الواحدة، وبسرعة معتدلة. فيما قالت مجلة «إن ستايل» الألمانية أن حِمية الإسكيمو تتمتع بفوائد صحية جمة، إذ تساعد على إنقاص الوزن من ناحية وتعزز صحة القلب من ناحية أخرى.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن هذه الحِمية تعتمد على أسماك المياه الباردة الغنية بالدهون والبروتينات مثل الرنجة والماكريل والسلمون وسمك موسى.
ويتم تناول الأسماك بمعدل 5 أيام في الأسبوع، مع تحضيرها بالقليل من الدهون، أي طهيها بالبخار أو بالشواء أو في الفرن. وكأطباق جانبية يمكن تناول الخضروات والسلطة، مع إمكانية تناول الكربوهيدرات كالأرز والبطاطس باعتدال.
وفي اليومين المتبقيين يتبع المرء حِمية نباتية خالية من اللحوم والدواجن. وتضم قائمة المحظورات أيضاً كلا من الحلويات والوجبات الخفيفة المملحة. ومَن لا يرغب في تناول السمك في وجبة الإفطار، يمكنه تناول خبز الحبوب الكاملة أو موسلي الحبوب الكاملة.
وبشكل إجمالي لا يجوز تناول أكثر من 1200 سعر حراري في اليوم خلال الأسبوع الأول، مع إمكانية زيادتها إلى 2000 سعر حراري بدءا من الأسبوع الثاني، علما بأنه ينبغي ألا تزيد مدة حِمية الإسكيمو عن 4 أسابيع.
وتَعد حِمية الإسكيمو بخسارة كيلوجرام إلى كيلوجرامين خلال أسبوع، كما أنها سهلة الهضم وغنية بالعناصر الغذائية، حيث إنها تزخر بأوميجا 3، التي تمتاز بتأثير إيجابي على الأوعية الدموية وضغط الدم، ومن ثم فهي تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتعمل أوميغا 3 أيضاً على تنشيط عملية الأيض، ما يدعم عملية إنقاص الوزن.