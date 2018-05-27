حمية‭ ‬الأسكيمو‭ ‬لتخفيض‭ ‬الوزن‭ ‬وصحة‭ ‬القلب‭ ‬

رياضة‭ ‬المشي‭ ‬تقي‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬العمل‭ ‬المكتبي

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬عالمة‭ ‬الرياضة‭ ‬الألمانية‭ ‬كارولين‭ ‬هايلمان‭ ‬إن‭ ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬الشمالي‭ ‬‮«‬Nordic‭ ‬Walking‮»‬‭ ‬تتمتع‭ ‬بفوائد‭ ‬صحية‭ ‬جمة،‭ ‬إذ‭ ‬تحمي‭ ‬المفاصل‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الشد‭ ‬العضلي،‭ ‬الذي‭ ‬يُصيب‭ ‬مؤخرة‭ ‬العنق‭ ‬بسبب‭ ‬العمل‭ ‬المكتبي‭.‬

وأوضحت‭ ‬هايلمان‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬الشمالي‭ ‬تناسب‭ ‬الأشخاص،‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يمارسوا‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬بسيطة‭ ‬للغاية،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬زوجي‭ ‬عصي‭ ‬خفيفة‭ ‬ومناسبة‭ ‬لطول‭ ‬القامة،‭ ‬وحذاء‭ ‬ركض‭ ‬خفيف‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المبتدئين‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬باعتدال،‭ ‬ويكفي‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ممارستها‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بين‭ ‬8‭ ‬و10‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الواحدة،‭ ‬وبسرعة‭ ‬معتدلة‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬ستايل‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬حِمية‭ ‬الإسكيمو‭ ‬تتمتع‭ ‬بفوائد‭ ‬صحية‭ ‬جمة،‭ ‬إذ‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬وتعزز‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭.‬

وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬والجمال‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحِمية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أسماك‭ ‬المياه‭ ‬الباردة‭ ‬الغنية‭ ‬بالدهون‭ ‬والبروتينات‭ ‬مثل‭ ‬الرنجة‭ ‬والماكريل‭ ‬والسلمون‭ ‬وسمك‭ ‬موسى‭.‬

ويتم‭ ‬تناول‭ ‬الأسماك‭ ‬بمعدل‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مع‭ ‬تحضيرها‭ ‬بالقليل‭ ‬من‭ ‬الدهون،‭ ‬أي‭ ‬طهيها‭ ‬بالبخار‭ ‬أو‭ ‬بالشواء‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الفرن‭. ‬وكأطباق‭ ‬جانبية‭ ‬يمكن‭ ‬تناول‭ ‬الخضروات‭ ‬والسلطة،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تناول‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬كالأرز‭ ‬والبطاطس‭ ‬باعتدال‭.‬

وفي‭ ‬اليومين‭ ‬المتبقيين‭ ‬يتبع‭ ‬المرء‭ ‬حِمية‭ ‬نباتية‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬والدواجن‭. ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المحظورات‭ ‬أيضاً‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الحلويات‭ ‬والوجبات‭ ‬الخفيفة‭ ‬المملحة‭. ‬ومَن‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬السمك‭ ‬في‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار،‭ ‬يمكنه‭ ‬تناول‭ ‬خبز‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬أو‭ ‬موسلي‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭.‬

وبشكل‭ ‬إجمالي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تناول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬سعر‭ ‬حراري‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬زيادتها‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬سعر‭ ‬حراري‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬مدة‭ ‬حِمية‭ ‬الإسكيمو‭ ‬عن‭ ‬4‭ ‬أسابيع‭.‬

وتَعد‭ ‬حِمية‭ ‬الإسكيمو‭ ‬بخسارة‭ ‬كيلوجرام‭ ‬إلى‭ ‬كيلوجرامين‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬سهلة‭ ‬الهضم‭ ‬وغنية‭ ‬بالعناصر‭ ‬الغذائية،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تزخر‭ ‬بأوميجا‭ ‬3،‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بتأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬وضغط‭ ‬الدم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فهي‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭. ‬وتعمل‭ ‬أوميغا‭ ‬3‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬عملية‭ ‬الأيض،‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬عملية‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭.‬